Swing for the Children's Tet 2023: Tiếp nối sứ mệnh cầu nối yêu thương

Lễ ra mắt Giải Golf từ thiện Swing for the Children's Tet 2023 nhằm gây quỹ ủng hộ các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước được tổ chức long trọng tại Cen X Space tầng 3, số 54 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Đây là hoạt động thể thao từ thiện thường niên được đón đợi vào mỗi dịp cuối năm tại Cen Group, Swing for the Children’s Tet được mong đợi bởi tính nhân văn, uy tín và ý nghĩa xã hội. Từ chương trình này, hàng chục nghìn học sinh nghèo hiếu học khắp mọi miền đã được trao cơ hội và hiện thực hóa mơ được đến trường và đón những mùa xuân đủ đầy, hạnh phúc!

Năm nay, giải golf từ thiện Swing for the Children’s Tet 2023 được tổ chức vào ngày 11/01/2023 tại sân golf Long Biên, TP. Hà Nội. Giải đấu do Tập đoàn Cen Group phối hợp cùng Câu lạc bộ Golf Relax tổ chức, cùng sự bảo trợ của Hiệp Hội Golf Việt Nam. Giải Golf nhằm quyên góp ủng hộ để giúp đỡ trẻ em nghèo tỉnh Phú Thọ, trẻ em mồ côi TP. Hà Nội, trẻ em nghèo vùng cao có một ngày xuân trọn vẹn, đủ đầy.

Với ý nghĩa cao đẹp đó, Swing for the Children's Tet đã thực sự gắn kết các nhà tài trợ, các golf thủ hảo tâm và cộng đồng doanh nhân trên khắp cả nước. Giải Golf từ thiện "Swing for the Children’s Tet 2023" năm nay càng trở nên ý nghĩa khi có sự góp sức đồng hành của UBND tỉnh Phú Thọ, Hội bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật TP. Hà Nội và Quỹ Những tấm lòng Nhân ái – Tập đoàn Cen Group. Hy vọng rằng, mùa giải đặc biệt sẽ làm nên những câu chuyện đẹp, tích cực vận động san sẻ yêu thương nhiều hơn nữa để mang một mùa xuân ấm áp tới cho các em nhỏ.

5 mùa giải qua, giải Golf từ thiện Swing for the Children's Tet đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Hàng nghìn trẻ em tại những bản làng khó khăn nơi thâm sơn cùng cốc đã có cơ hội được đến trường. Hàng nghìn học sinh được trao tận tay những suất học bổng nghĩa tình. Sự hỗ trợ vật chất quý báu của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, golfer cũng góp phần xây dựng nhiều ngôi trường mới cho các em học sinh, giúp hàng nghìn em nhỏ được đón những mùa xuân ấm áp và có cuộc sống tốt hơn.

Hàng năm, giải Golf từ thiện Swing for the Children’s Tet không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là tạo ra một sân thi đấu - nơi tranh tài, thể hiện kỹ thuật swing của những golfer. Đó còn là cầu nối của những tấm lòng nhân ái, là cơ hội để các cá nhân, doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ và golfer truyền tải những thông điệp ý nghĩa, những hành động đẹp vì cộng đồng.

Giải Golf từ thiện Swing For The Children's Tet 2023 nhằm gây quỹ ủng hộ các em nhỏ nghèo tỉnh Phú Thọ, các em nhỏ mồ côi, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên các vùng cao diễn ra tại sân Golf Long Biên – Hà Nội hy vọng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các mạnh thường quân và các golfer, để tiếp nối sứ mệnh đưa những trái tim nhân ái cùng san sẻ và yêu thương với các em nhỏ kém may mắn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ hiện đang đồng hành cùng giải golf từ thiện Swing for the Children’s Tet 2023: Công ty CP Đầu Tư Long Biên, Công ty CP Bất Động Sản Thế Kỷ (Cen Land), Cenhomes.vn, Công ty TNHH Giải Pháp Điều Hòa Nhật Nam, Cen X Space, ứng dụng Fastee, Tập Đoàn Thể thao Động Lực…

THÔNG TIN CHÍNH CỦA GIẢI ĐẤU “SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2023” - Tên đầy đủ của giải: Swing for the Children’s Tet 2023 - Thời gian: Shotgun 12h00 Thứ Tư, ngày 11 tháng 01 năm 2023 - Địa điểm: Sân golf Long Biên, thành phố Hà Nội - Đơn vị tổ chức: Câu lạc bộ Golf Relax, Tập đoàn Cen Group - Đơn vị bảo trợ: Hiệp Hội Golf Việt Nam - Quỹ từ thiện đồng hành: UBND tỉnh Phú Thọ, Hội bảo trợ trẻ em mồ côi và khuyết tật Thành phố Hà Nội, Quỹ những tấm lòng Nhân ái - Số lượng golfer: 140 golfers - Thông tin liên hệ đăng ký tham dự giải và hỗ trợ: Ông Đỗ Trung Hòa - Tổng thư ký Câu lạc bộ golf Relax. SĐT: 0912.99.6688 Ông Doãn Văn Trung - Công ty Cổ Phần Dịch vụ Golf và Lữ hành Thế Kỷ - Cen Golf. SĐT: 0944.123.258. Email: trungdv@cengolf.vn