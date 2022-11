SV Duy Tân đứng Nhì Cuộc thi 'Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2022'

Là 1 trong 5 đại diện của khu vực miền Nam lọt vào Chung khảo để cùng tranh tài với các đội cả nước và các đội khác đến từ nhiều nước trong khu vực ASEAN, đội tuyển ISITDTU1 của Đại học (ĐH) Duy Tân một lần nữa đã khẳng định được tài năng và bản lĩnh ở đấu trường quốc tế khi đứng Nhì, đạt giải Nhì tại Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2022 ” diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, Hà Nội ngày 5/11/2022 vừa qua.

Đây là thành tích cao nhất của sinh viên ĐH Duy Tân trên đấu trường này, từ trước đến nay. Với thành tích này, ISITDTU1 của Trường ĐH Duy Tân cùng đội đồng giải Nhì của Học viện Kỹ thuật Mật mã (đơn vị đăng cai) và đội đạt giải Nhất của Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, trao tặng tại Hội thảo Quốc tế “Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2022”, tổ chức vào ngày 24/11/2022 tới đây tại Hà Nội.

“Sinh viên với An toàn Thông tin” là cuộc thi về An toàn Thông tin duy nhất dành riêng cho sinh viên đại học ở khu vực ASEAN cũng như ở châu Á. Cuộc thi được Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam duy trì tổ chức hàng năm với trách nhiệm xã hội là:

- Góp phần phát triển nguồn nhân lực An ninh Mạng;

- Thúc đẩy thực hiện Chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia và Chiến lược An toàn Không gian Mạng Quốc gia;

- Nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về An toàn Thông tin theo đánh giá của Liên minh Viễn thông Quốc tế.

Tại vòng thi đấu cuối cùng - Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN” năm 2022 có 10 đội Việt Nam và 10 đội thuộc 6 nước ASEAN gồm: Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore và Thái Lan cùng nhau tranh tài. Các đội Việt Nam dự thi tập trung tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, Hà Nội. Các đội ASEAN tham dự theo hình thức trực tuyến (online) dưới sự giám sát của của Ban Giám khảo qua hệ thống Hội nghị Truyền hình.

Ở vòng này, các đội thi thực hành về An toàn Thông tin theo 2 hình thức:

- Giải Bài thi Tính điểm (jeopardy), và

- Thực hiện các hoạt động Tấn công/Phòng thủ (attack/defense) liên tục trong 8 giờ thi đấu với 96 hiệp đấu.

Trong khoảng 2 giờ đầu kể từ khi bắt đầu thi đấu, nhờ có Red team - đội tấn công mạnh nên ISITDTU1 của ĐH Duy Tân đã rất nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng. Dưới sự tấn công dồn dập của các đội khác, Blue team - đội phòng thủ ban đầu bị quá tải dẫn đến điểm của ISITDTU1 giảm nhanh và có lúc đội đã tụt khỏi top 10. Với tinh thần đoàn kết cùng chiến lược và kỹ thuật thi đấu ổn định, ISITDTU1 đã dần dần lấy lại phong độ trên “đường đua”. Đặc biệt, vào khoảng 3 giờ cuối trước khi kết thúc cuộc thi, ISITDTU1 đã bứt phá khi tìm được phương thức tấn công vào các dịch vụ của các đội khác. Đây cũng là lúc đội ISITDTU1 lọt lên Top 2 và cạnh tranh từng hiệp đấu với đội UIT.pawf3ct của Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Sau 8 giờ thi đấu căng thẳng và đầy kịch tính, đội ISITDTU1 của ĐH Duy Tân đứng vững ở Top 2. Kết quả của cuộc thi như sau:

- Giải Nhất: đội UIT.pawf3ct của Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh với 11.629 điểm.

- Giải Nhì: đội ISITDTU1 của Trường ĐH Duy Tân với 11.088 điểm (chỉ kém đội Nhất 541 điểm) và đội KMA.L3N0V0 của đơn vị đăng cai là Học viện Kỹ thuật Mật mã với 10.070 điểm.

- Giải Ba: đội SECGANG của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với 9.174 điểm, đội PH4NTOM_TROUP3 của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội với 8.692 điểm, và đội MSEC¬_ADC của Học viện Kỹ thuật Quân sự với 6.742 điểm.

- Cùng 5 giải Khuyến khích đến từ các đại học Việt Nam, Indonesia và Singapore.

Trực tiếp dẫn dắt đội tuyển ĐH Duy Tân tham dự các cuộc thi về An toàn thông tin trong nhiều năm qua, ThS. Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng bộ môn An toàn Thông tin thuộc Trường Khoa học Máy tính (SCS), ĐH Duy Tân cho biết: “Cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn Thông tin’ năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt khi được tổ chức vào đúng thời điểm Hiệp hội An toàn Thông tin kỷ niệm 15 năm tổ chức cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi đã trình chiếu clip kỷ niệm 15 năm trong đó biểu dương những đội tuyển có nhiều thành tích xuất sắc tại cuộc thi, tiêu biểu có đội tuyển của ĐH Duy Tân với giải Nhì trong cuộc thi ARAB Security Cyber Wargames tại Ai Cập vào tháng 9/2022 vừa qua.

Trải qua 15 năm tổ chức, độ khó của đề thi tại ‘Sinh viên với An toàn Thông tin’ ngày càng được nâng lên. Điều đó đòi hỏi các bạn sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức được học trên giảng đường mà còn phải tìm hiểu cũng như cập nhật thêm rất nhiều kiến thức mới. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần dành nhiều thời gian luyện tập để rèn luyện các kỹ năng và chiến lược thi đấu. Bởi vậy, ĐH Duy Tân đã rất chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất khi xây dựng những phòng Thực hành An ninh mạng với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Đồng thời, chương trình học cũng được thiết kế để bám sát với thực tế và luôn cập nhật những kiến thức mới nhất cho sinh viên.”

