Suzuki Hybrid Ertiga chính thức ra mắt - Mẫu xe Hybrid đầu tiên trong phân khúc MPV

Ngày 2 8/09/2022, Việt Nam Suzuki chính thức giới thiệu mẫu xe đa dụng (MPV) mới Hybrid Ertiga – dòng xe Hybrid đầu tiên trong phân khúc MPV tại Việt Nam sở hữu công nghệ Suzuki Smart Hybrid thân thiện với môi trường, đi kèm nhiều cải tiến trong thiết kế, nâng cao sự thoải mái, an toàn, cũng như cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn về phiên bản và màu sắc.

Hybrid Ertiga sử dụng công nghệ Smart Hybrid, cho phép sử dụng nguồn năng lượng từ động cơ xăng, kết hợp với Bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) và pin Lithium-Ion 6Ah 12V, đem đến kết quả đáng kể trong việc cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và mức phát thải CO 2 , mang lại một lựa chọn thông minh và tươi mới cho một lối sống xanh hơn.

Đặc biệt khi dừng chờ, động cơ xăng có thể ngắt hoàn toàn để tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì hoạt động của các thành phần điện trong xe, tiện ích này được mang tới bởi tính năng Idle Stop - hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời khi máy chờ, và tự khởi động lại khi người lái tiếp tục di chuyển. Trong điều kiện giao thông ở Việt Nam và đặc biệt tại các thành phố lớn đông đúc, tính năng Idle Stop trên Hybrid Ertiga càng trở nên có ý nghĩa trong việc tối ưu chi phí vận hành, đồng thời tăng sự thoải mái cho tài xế cũng như hành khách khi đường đông, tắc đường hoặc dừng chờ đèn đỏ.

Những tính năng đột phá và thông minh đó giúp Hybrid Ertiga đạt mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,05 lít/100km (đường ngoài đô thị). Kết quả trên đầy ấn tượng so với một chiếc MPV 7 chỗ rộng rãi, cho thấy sự tiên phong của Suzuki trong việc đột phá công nghệ Hybrid trong phân khúc này tại Việt Nam. Đồng thời, một số thống kê đã chứng minh rằng lượng khí thải CO 2 từ Hybrid Ertiga ít hơn đến 6 tấn so với một số mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong

Bên cạnh các giá trị cốt lõi của mẫu xe Ertiga như mức giá hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, từ nỗ lực lắng nghe ý kiến của khách hàng, Suzuki mang tới cho mẫu xe mới tổng cộng 32 cải tiến, chú trọng vào nâng cao sự an toàn, thoải mái, đến việc chăm chút tỉ mỉ từ nội thất đến ngoại thất, mang lại giá trị kinh tế tối ưu cho người sử dụng. Một số điểm cải tiến đáng chú ý có thể kể đến như: Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, Đèn báo số mới (GSI), Đèn hướng dẫn mới, Đèn tự động mới, Gương chiếu hậu gập điện mới, Ăng-ten độ nhạy cao, Bảng hiển thị thông tin, Cửa sau tự động, Camera 360 độ, Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) và nhiều tính năng khác.

Với công nghệ mới và hàng loạt nâng cấp ấn tượng, Hybrid Ertiga vẫn giữ được mức giá vô cùng hấp dẫn. Xe được phân phối với 3 phiên bản, cùng mức giá bán lẻ tương ứng như sau: phiên bản Hybrid Ertiga số sàn MT có giá 539,000,000 VNĐ, phiên bản Hybird Ertiga số tự động AT có giá 609,000,000VNĐ và phiên bản Hybrid Ertiga Sport Limited có giá 678,000,000VNĐ. Chính sách bảo hành cho pin Lithium-Ion và Bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) là 5 năm hoặc 100,000km (Tùy điều kiện đến trước).