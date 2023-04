Sương mù khiến nhiều chuyến bay không thể hạ, cất cánh từ Nội Bài

TPO - Do thời tiết nhiều mây và sương mù ở miền Bắc làm hạn chế tầm nhìn, những ngày qua và dự báo ít ngày tới sẽ có một số chuyến bay bị ảnh hưởng, khi không thể cất cánh, hay hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) ở một số thời điểm trong ngày.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm Khí tượng hàng không thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, thời tiết những ngày qua tại Hà Nội nhiều mây, sương mù dày làm hạn chế tầm nhìn đã ảnh hưởng tới hoạt động bay tại sân bay Nội Bài.

Tối 11/4, do sương mù và trần mây thấp vào chiều tối làm hạn chế tầm nhìn, đã có 4 chuyến bay bị ảnh hưởng không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài theo kế hoạch. Cụ thể, có 2 chuyến bay tới Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh ở sân bay dự bị khác; và có 2 chuyến bay phải trở lại sân bay nơi khởi hành.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, thời tiết sương mù tại Hà Nội sẽ kéo dài tới hết ngày 14/4. Từ ngày 15/4, khi ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện tượng sương mù mới tạm kết thúc; tới ngày 17/4 hiện tượng sương mù trên sẽ kết thúc và thời tiết ấm dần.

Do thời tiết sương mù còn kéo dài trong những ngày tới, đặc biệt thời điểm sáng sớm và chiều tối, không loại trừ sẽ có thêm nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng kế hoạch khai thác.

Lãnh đạo Trung tâm Khí tượng hàng không cho biết, trong điều kiện thời tiết sương mù, trần mây thấp sẽ làm hạn chế tầm nhìn trong điều hành bay, phi công lúc cất và hạ cánh máy bay. Theo thực tế từng thời điểm, đơn vị điều hành bay sẽ quyết định có cho máy bay cất hoặc hạ cánh xuống sân bay hay không.

Trước đó, hồi đầu tháng 2 vừa qua, cũng do thời tiết sương mù làm hạn chế tầm nhìn, một số sân bay khu vực phía Bắc như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An) còn có thời điểm phải tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn.