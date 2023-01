Sun World Phú Quốc - Điểm đến ấn tượng bậc nhất Đảo Ngọc dịp Tết Nguyên đán

Show diễn đa phương tiện Kiss The Stars hiện đại bậc nhất thế giới với phần kết là màn trình diễn pháo hoa bùng nổ, thế giới giải trí triệu niềm vui tại công viên nước hàng đầu Châu Á Aquatopia và làng Exotica ở Sun World Phú Quốc… Tết ở Đảo Ngọc sẽ được đánh dấu bằng những xúc cảm và niềm vui không hồi kết.

Choáng ngợp với show diễn đa phương tiện đẳng cấp Kiss the Stars

Dịp Tết Nguyên Đán, Sun World Phú Quốc đang được cho là tâm điểm vui chơi giải trí số 1 Đảo Ngọc với việc ra mắt show diễn đa phương tiện Kiss the Stars- Nụ hôn giữa ngàn sao trên mặt biển lần đầu tiên có tại Việt Nam.

Với Kiss The Stars, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng show diễn đa phương tiện đỉnh cao, được đầu tư công phu, hoành tráng, không thua kém các show lừng danh thế giới như như Wing of Times, Legend of Pangu. Được sản xuất bởi công ty ECA2, cha đẻ của 60 show diễn nổi tiếng tại 17 quốc gia với công nghệ trình diễn hiện đại hàng đầu thế giới, Nụ hôn giữa ngàn sao là sự kết hợp đỉnh cao của ánh sáng, laser, lửa và nước… mang đến cho khán giả những khoảnh khắc mãn nhãn, thăng hoa cùng cảm xúc.

Khai thác câu chuyện viễn tưởng về hố đen trong vũ trụ rộng lớn, show diễn Kiss The Stars truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình yêu - đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình cảm với người thân trong gia đình, tình yêu với thiên nhiên, vạn vật và Trái đất. Câu chuyện bảo vệ hành tinh trở nên hết sức gần gũi khi diễn ra trong bối cảnh có thật về Thị trấn Hoàng Hôn, với nhân vật quen thuộc là chú chó Phú Quốc và bò biển - loài động vật quý hiếm được tìm thấy ở vùng biển Phú Quốc.

Hòn Thơm vốn là một hòn đảo trong quần đảo An Thới nay được lý giải tên gọi theo một cách vô cùng thú vị và mới mẻ. Còn Cầu Hôn, công trình sắp ra mắt, cũng được hé lộ, trở thành biểu tượng cho tình yêu tuyệt đẹp giữa con người với con người, con người với vũ trụ.

Đón chào năm mới, trong các ngày 23-25/1/2023 (tức mùng 2, 3, 4 tháng Giêng âm lịch), cuối mỗi show diễn sẽ là màn pháo hoa lung linh, huyền ảo, như lời chúc năm mới gửi tới du khách và người dân đảo Ngọc, cho một năm mới rực rỡ như ý nguyện.

Dịp này, Sun World Phú Quốc cũng áp dụng giá vé chính sách giá vé đặc biệt cho du khách xem show: chỉ 250.000 đồng/vé thường, 350.000đồng/vé VIP, miễn phí trẻ em dưới 1m.

Vui hết nấc với thế giới giải trí hiện đại

Tọa lạc tại đảo thiên đường Hòn Thơm, Sun World Phú Quốc mở ra hành trình khám phá thiên nhiên biển đảo ấn tượng trong từng khoảnh khắc.

Tết Sun World Phú Quốc chờ đón khách bằng không gian trang hoàng đậm chất truyền thống, với ý tưởng “Khơi xuân vui - Vạn điều may" được thể hiện thông qua những tiểu cảnh sử dụng chất liệu dân gian quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, mai, đào đông… tại Ga đi cáp treo Hòn Thơm.

Đặc sản của Sun World Phú Quốc- tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới sẽ khởi đầu hành trình du xuân trên đảo của bạn, đưa bạn bay qua những vùng biển ngọc ngà, nước trong thấu đáy, qua những cánh rừng già, triền cát trắng mịn màng như lụa, những mái nhà lô xô nép mình dưới hàng dừa vi vút và những dàn thuyền đánh cá bập bềnh như khiêu vũ trên mặt biển.

Và ở Sun World Phú Quốc, đón đợi bạn là những khoảnh khắc vui chơi cực đã, cực chill tại Công viên nước hàng đầu Châu Á -Aquatopia, với hệ thống hơn 21 trò chơi dưới nước hiện đại dành cho mọi lứa tuổi. Người lớn sẽ ngập tràn sảng khoái khi được quăng mình trên những làn trượt nước rực rỡ sắc màu, trẻ thơ lại thích mê khi được thỏa thích bơi lội trên dòng sông lười thơ mộng hay tắm mưa dưới những khu vực trò chơi dành cho con trẻ.

Còn với người thích thử thách, làng Exotica sẽ là điểm đến, với trò chơi Mộc xà thịnh nộ- tàu lượn siêu tốc bằng gỗ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam hay Mắt đại bàng- đài quan sát 360 độ (Sky Tower) đầu tiên tại Việt Nam tính đến hiện tại.

Trở về từ ngôi làng Exotica kỳ thú, du khách sẽ tiếp tục được nuông chiều vị giác với thiên đường ẩm thực tại nhà hàng Coconut Garden. Những vị đầu bếp tài ba của Coconut Garden sẽ dành tặng các thực khách những món hải sản tươi rói, thơm ngon của miền biển Phú Quốc hay các món ngon đúng điệu đặc trưng của khắp 3 miền.

Đa trải nghiệm, triệu niềm vui, Sun World Phú Quốc xứng đáng là điểm du xuân kỳ thú bậc nhất Đảo Ngọc, điểm đến lý tưởng trên hành trình đón năm mới tại miền nắng ấm.