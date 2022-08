Sun World Cat Ba áp dụng giá vé ưu đãi 100.000 đồng

Triển khai chiến dịch Take me to Sun World Cat Ba, giá vé cáp treo Cát Bà được áp dụng ưu đãi đặc biệt, giảm tới 50%, chỉ còn 100 ngàn đồng/ vé một chiều.

Chương trình được triển khai từ ngày 4/8 và áp dụng cho tới khi có thông báo mới. Riêng trẻ em dưới 1m được miễn phí vé cáp. Mức giá này được áp dụng đúng thời điểm Cát Bà đang vào cuối mùa hạ, khí hậu mát mẻ hơn, rất lý tưởng cho việc tắm biển và nghỉ dưỡng. Với việc di chuyển bằng cáp treo Cát Bà, hành trình từ Cát Hải ra đến đảo Cát Bà của du khách sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Không phải lo lắng chờ phà, thời gian di chuyển thay vì hơn một giờ đồng hồ đi bằng phà cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 15 phút đi bằng cáp treo. Hơn thế nữa, việc di chuyển với cáp treo cũng là một trải nghiệm thú vị, để khởi đầu chuyến du ngoạn Cát Bà theo một cách “nên thơ” và thư thái nhất. Du khách được vi vu với cáp treo 3 dây hiện đại, băng qua những vùng biển tĩnh lặng, êm đềm, ngắm nhìn những dãy núi đá vôi kỳ vĩ, những rặng sú vẹt xanh rì, làng chài nhỏ xinh yên bình bên bờ cát hay đoàn tàu đánh cá ra khơi, tấp nập trở về… 15 phút trên cabin cáp treo cũng là khoảnh khắc tuyệt vời tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp, hít căng lồng ngực để cảm nhận không khí trong trẻo hay đón những ngọn gió lành mơn man từ đại dương bao la. Không chỉ khám phá thiên nhiên Đảo Ngọc thanh bình, du khách đến Sun World Cat Ba còn được chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa bản địa hay thế giới biển cả được thể nghiệm trong không gian kiến trúc nhà ga. Nếu như ga Cát Hải là không gian của nhà máy đóng tàu – ngành công nghiệp đặc trưng của đất cảng Hải Phòng thì ga Phù Long lại được khắc họa bởi hình ảnh đa dạng các sinh vật biển kỳ thú, rực rỡ sắc màu, khiến phần khởi đầu của hành trình khám phá Đảo Ngọc miền Bắc của du khách thêm kỳ thú và cuốn hút. Rời nhà ga cáp treo, di chuyển bằng xe bus hoặc taxi, du khách sẽ đến được trung tâm Cát Bà với rất nhiều trải nghiệm hấp dẫn đang chờ đón: tham quan làng chài cổ Cái Bèo, làng chài cổ nhất Việt Nam, khám phá đời sống vạn chài hình thành từ hàng nghìn năm, khám phá vịnh Lan Hạ thơ mộng, Đảo Khỉ, băng qua cánh rừng xanh biếc tại Vườn quốc gia Cát Bà hay lặn ngụp dưới làn nước vịnh xanh thẳm, mát lành… khám phá thế giới đại dương của đảo ngọc. Rất nhiều trải nghiệm ấn tượng đang chờ đón bạn để tận hưởng nốt những ngày hè rực rỡ tại Cát Bà. P.V