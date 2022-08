Sun Group lần thứ 3 được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Tối 11/8 tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2022, Tập đoàn Sun Group một lần nữa được xướng tên tại hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”. Đây là lần thứ ba Sun Group được vinh danh tại hạng mục danh giá này.

Vượt qua gần 700 doanh nghiệp, tổ chức trong nước tham dự giải thưởng HR Asia Awards 2022, Tập đoàn Sun Group đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe áp dụng cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á bao gồm: CORE (Collective Organisation for Real Engagement), SELF (Heart, Mind, Soul) và GROUP (Think, Feel, Do) để đạt điểm số 4.76/5, thuộc top những đơn vị có điểm số cao nhất. Năm 2022, mức độ hài lòng của hơn 10.000 CBNV với doanh nghiệp đạt 92%.

Đây là lần thứ ba Sun Group được HR Asia Awards vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”. Trước đó, vào năm 2019 và 2021, Sun Group cũng đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe nhất để nhận giải thưởng này, khẳng định vị thế của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín được thực hiện bởi HR Asia - Tạp chí Nhân sự cấp cao hàng đầu Châu Á, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi gắn kết nhân viên. Năm 2022, giải thưởng HR Asia Awards đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp lớn đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á như Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc… Giải thưởng được lựa chọn thông qua nhiều vòng đánh giá gắt gao, dựa trên những nghiên cứu độc lập về uy tín của các công ty có môi trường làm việc nổi bật, được tiến hành bởi bộ phận nghiên cứu HR Asia.

Nhận định về Tập đoàn Sun Group, ông William Ng - Tổng biên tập Tạp chí HR Asia - Chủ tịch Hội đồng đánh giá giải thưởng HRAA cho biết: “HR Asia Awards 2022 đánh giá cao những doanh nghiệp duy trì sự tăng trưởng ổn định, đồng thời có các chính sách nhân sự vượt trội trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh. Sun Group đã tạo ấn tượng với Hội đồng giám khảo bởi bản lĩnh, tầm vóc của doanh nghiệp mang tầm châu lục, tiên phong, đột phá, một minh chứng điển hình của sự phục hồi và phát triển trên mọi phương diện. Trải qua nhiều biến động vì dịch bệnh Covid 19, Sun Group đã ứng biến linh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh doanh, xây dựng chiến lược nhân sự nhân văn, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường làm việc cho người lao động”.

Chia sẻ về niềm vui đón nhận giải thưởng, bà Vũ Thị Xuân Thu- Trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn Sun Group phát biểu: “ Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Sun Group đã chung tay tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, cởi mở và nhân văn hàng đầu khu vực. Điều khiến chúng tôi tự hào và xúc động đó là trong bối cảnh hồi phục sau đại dịch còn rất nhiều khó khăn, Sun Group đã bứt phá vượt qua chính mình khi đạt số điểm ấn tượng. Đặc biệt với câu hỏi “Anh/Chị có sẵn sàng giới thiệu về Sun Group và thu hút bạn bè, người thân tham gia làm việc tại Sun Group không”: kết quả của Sun Group là 4.83, vượt xa điểm trung bình là 3.94. Đây là minh chứng rõ ràng, trực quan và đầy đủ nhất về sự kiên trì, bền bỉ và không ngừng nỗ lực mà người Sun Group đã hướng đến trong suốt thời gian qua”.

Kiên trì với triết lý "Hạt giống tốt chỉ nảy mầm và phát triển khi có môi trường thuận lợi", trong suốt 15 năm xây dựng và phát triển, Sun Group đã kiến tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nhân văn, nơi người lao động vui sống và làm việc. Bên cạnh các hoạt động chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển tối đa năng lực bản thân cho CBNV , Sun Group còn triển khai rất nhiều chương trình ý nghĩa, trở thành “điểm tựa” vững chắc về tinh thần và vật chất cho người Sun Group như: nhà ở Sunhome tiện nghi, xe đưa đón, trường mầm non Sunkid cho người lao động xa nhà an cư lạc nghiệp, quỹ Hoa Mặt Trời và chương trình “Mái ấm mừng xuân” dành cho những CBNV có hoàn cảnh khó khăn, chuỗi hoạt động nội bộ “Khỏe thể chất – Sáng tâm hồn – Giàu tri thức” và các chính sách nhân sự linh hoạt trong giai đoạn dịch bệnh… Nhờ đó, Sun Group đã tạo nên một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đoàn kết, yêu nước, sống có lý tưởng và biết sẻ chia, sẵn sàng dấn thân, cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước.

Đại diện tập đoàn cho biết, năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Sun Group, với quyết tâm đổi mới và thích ứng linh hoạt dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bên cạnh sứ mệnh “làm đẹp những vùng đất”, Sun Group còn hướng tới “làm đẹp con người”, góp phần xây dựng thế hệ người Việt Nam mới có phẩm chất, năng lực và sức khỏe bắt kịp thời cuộc, đáp ứng nhu cầu hội nhập trong bối cảnh mới.

Sự kiện Sun Group tiếp tục được vinh danh trong Lễ trao giải HR Asia Awards một lần nữa là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Tập đoàn này, đồng thời khẳng định quyết tâm của Sun Group trong việc xây dựng một môi trường làm việc tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.