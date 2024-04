Sức trẻ của đoàn viên thanh niên Agribank tại điểm cực Đông của Tổ quốc

Quay ngược lại thời gian năm 2019, Giải Việt Dã báo Tiền phong được đổi sang Tiền Phong Marathon (TPM) cũng là lúc phong trào chạy bộ tại Agribank bắt đầu bước vào giai đoạn hình thành và phát triển.

Chỉ sau 5 năm, Agribank đã có hơn 3000 người tham gia chạy bộ tại các cự ly khác nhau, thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên Agribank tham gia, đạt nhiều thành tích lớn tại nhiều đấu trường thể dục thể thao.

"Nhìn câu lạc bộ ngày một phát triển, nhận được sự ủng hộ và thu hút được đông đảo cán bộ Agribank trên toàn hệ thống tham gia, tôi và các thành viên sáng lập vô cùng tự hào khi luôn được đồng hành và chứng kiến sự lớn mạnh của phong trào thể thao nói chung và phong trào chạy bộ trong Agribank nói riêng. Điều này cũng nhờ có sự quan tâm, ủng hộ của Ban lãnh đạo Agribank khi luôn tạo mọi điều kiện cho các cán bộ khi tham gia thi đấu cũng như lan toả phong trào rèn luyện thể thao đến các cán bộ Và tôi cũng cảm thấy tự hào khi được góp 1 phần công sức nhỏ bé của mình vào phong trào chung này" Anh Nguyễn Hải Anh – đoàn viên Đoàn thanh niên Trụ sở chính Agribank - một trong những thành viên sáng lập ra Hội những người đam mê chạy bộ tại Agribank chia sẻ.

Và với các chân chạy bộ tại Agribank, họ luôn coi Tiền Phong Marathon là một Giải đấu mang tính thử thách, đánh giá quá trình một năm tập luyện đầy nghiêm túc của runner. Theo đánh giá xếp hạng trong Hội những người đam mê chạy bộ tại Agribank, tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Văn Hiếu – runner trẻ tại Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình đang là vận động viên xuất sắc nhất của Agribank khi luôn giành thứ hạng cao trong các Giải chạy bộ Agribank tổ chức và đồng hành.

Riêng đối với Giải TPM, đã 3 năm liên tiếp Hiếu được vinh danh trên vị trí Top đầu của vận động viên Agribank. Trở lại với giải TPM65 năm nay, bên cạnh việc được hoà mình vào không gian, cảnh quan Phú Yên xinh đẹp thì mục tiêu lớn nhất của nam runner là thi đấu hết mình, xuất sắc giữ vững vị trí Top đầu trong hệ thống khi xuất sắc hoàn thành cự ly 42km với sub 3:05 FM.

"Mình đã chuẩn bị một năm về cả tinh thần, sức khoẻ và tập luyện cho giải Phú Yên lần này, tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ đều có thể xảy ra, nên việc lắng nghe cơ thể là hết sức quan trọng. Theo đó, mình lên kế hoạch tập luyện chi tiết từ giáo án bài tập tổng khối lượng 100km/tuần, tập luyện tại mọi thời tiết để có sự chuẩn bị tốt nhất trước cái nắng 'khủng' và oi bức, thậm chí cả gió biển. Cùng với đó, việc ăn uống điều độ, đủ chất, ngủ nghỉ hợp lý để cơ thể kịp phục hồi cho những bài tập tiếp theo. Với 'thiên thời, địa lợi, nhân hoà' như vậy, mình đã có một race tuyệt vời và trọn vẹn." Chân chạy trẻ Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Lần đầu tiên được hòa cùng gần 200 vận động viên Agribank chinh phục từng con đường góc phố tại thành phố biển xinh đẹp, Nguyễn Tiến Dũng (đoàn viên tại Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh Bắc Giang II) cảm thấy đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi được gắn kết với nhiều người cùng đam mê, biết được thêm thiên nhiên và con người Phú Yên, đồng thời nhận ra giá trị tinh thần do những hoạt động tập thể đem lại còn lớn hơn rất nhiều so với những thành tích mà mình đạt được.

"Tại những km cuối cùng của chặng đường, đôi lúc mình cảm thấy cơ thể có dấu hiệu rệu rã, nhưng khi được mọi người trong đoàn nhà mình cổ vũ thì gần như cơ thể được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để cán đích một cách xinh tươi nhất. Và qua giải chạy này thì mình sẽ biết được giới hạn, vị trí bản thân mình ở đâu để cố gắng, phấn đấu, luyện tập đạt thành tích mới trong lần tham dự tiếp theo".

“Chúng tôi muốn nói rằng, Agribanker là vậy. Bên cạnh công việc, chúng tôi cân bằng cuộc sống bằng các đam mê lành mạnh như thể dục thể thao. Làm hết sức, chơi hết mình, chúng tôi tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết và tỏa ra năng lượng tích cực, từ đó cống hiến tốt hơn cho công việc, cho xã hội bằng chính sức lao động và bằng cả những bước chạy trên những cung đường.” – bạn Vũ Phương Thảo – runner trẻ tại Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh Hà Nội – một thành viên của đoàn tàu FM Agribank tâm sự thêm.

“Mình cảm thấy vô cùng vui sướng, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở Phú Yên thì lại càng thêm phấn khích. Bao nhiêu cố gắng, kiên trì, nỗ lực của bản thân cộng thêm sự động viên, đồng hành của người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp mình khám phá giới hạn bản thân và hoàn thành mục tiêu đề ra.” – Anh Trương Tấn Bửu - Bí thư Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Long An hào hứng chia sẻ sau khi lần đầu chinh phục cự ly 21km tại TPM lần thứ 65 năm 2024.

"Thông qua việc sử dụng bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, sẽ là một minh chứng cho lòng yêu nước và cho cả nỗ lực học tập, phấn đấu xây dựng Tổ quốc trong tương lai. Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để tăng cường lòng tự tôn dân tộc và tự hào chủ quyền cho các thế hệ học sinh". Thầy Nguyễn Mạnh Cường – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nói.

"Khi được biết trong khuôn khổ Giải chạy có tổ chức Lễ thượng cờ hết sức ý nghĩa, Đoàn thanh niên tụi mình và các vận động viên Agribank tham gia Giải chạy đã trích một phần kinh phí trao tặng Bản đồ Việt Nam, như 1 lời hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do TƯ Đoàn phát động. Với ý nghĩa "Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam", hy vọng rằng, mỗi tấm bản đồ được treo giúp các em thiếu nhi hiểu rõ hơn về bản chỉ dẫn địa lý, địa danh gắn liền với lịch sử phát triển dân tộc" , bạn Nguyễn Trung Tín – đoàn viên Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Bình Định, vận động viên Agribank tham dự Giải chạy TPM65 chia sẻ.

Xuất phát từ mong muốn cung cấp nguồn nước đảm bảo vệ sinh cho các bạn học sinh, nhất là cấp tiểu học, Đoàn cơ sở Bình Định và Phú Yên thống nhất cùng các vận động viên Agribank tham gia Giải chạy Tiền phong 2024 tặng máy lọc nước cho 5 điểm trường tại Phú Yên. "Ngay khi thống nhất ý tưởng, tụi mình đã trực tiếp làm việc với nhà cung cấp máy để đảm bảo chế độ bảo hành, và lên lịch kiểm tra định kỳ, thay lõi lọc để máy có thể hoạt động tốt, phục vụ tối đa nhu cầu cho các con nhất là mùa nắng nóng", bạn Nguyễn Thị KIm Oanh – Bí thư Đoàn thanh niên Agribank chi nhánh Phú Yên tâm sự.

"Sau khi sát nhập về Đoàn cơ sở, đây là lần đầu tiên các bạn đoàn viên thanh niên tại chi nhánh được cùng đồng hành trong một hoạt động quy mô như vậy, bọn em thấy rất vui và luôn động viên nhau cố gắng làm tốt nhất có thể, để gửi đến mọi người thông điệp về hình ảnh thế hệ trẻ Agribank năng động, nhiệt huyết, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh Agribank. Số tiền thu được từ bán hàng tại Gian hàng thanh niên tại Giải đấu lần này sẽ được dành để hỗ trợ 09 em học sinh Đoàn đang nhận đỡ đầu hàng năm từ Đoàn viên thanh niên của Chi nhánh, tiếp tục chung tay cùng các em đồng hành trên con đường phía trước…" Kim Oanh chia sẻ thêm.

Một dấu ấn tình nguyện đặc biệt trong chuỗi các hoạt động đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 chính là hai công trình thanh niên Trạm quan trắc thủy triều nước biển được Đoàn thanh niên Agribank trao tặng cho Tỉnh Đoàn Phú Yên trị giá 800 triệu đồng. 02 trạm quan trắc này sẽ được lắp đặt bằng cách gắn vào thành cầu Đà Nông thuộc phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên. Việc công trình đi vào sử dụng sẽ giúp các cơ quan làm công tác khí tượng thủy văn có đầy đủ thông tin để đánh giá các đặc trưng thủy triều cũng như các dao động dâng/rút do bão, gió mùa, góp phần đảm bảo an toàn cho các hoạt động trên biển cũng như công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai biển, vùng ven biển hay trên đất liền, và xa hơn là đánh giá xu thế biến đổi khí hậu, thời tiết khí hậu, nước biển dâng.

"Đây là lần thứ 6 tôi được đồng hành cùng Đoàn vận động viên của Agribank tham gia chuỗi hoạt động tại Giải chạy báo Tiền phong. Mỗi dịp tham gia, niềm tự hào và cảm xúc vẫn vẹn nguyên, bởi Agribank và Báo Tiền Phong luôn tìm ra những công trình thanh niên đầy ý nghĩa, những hoạt động gắn liền với những câu chuyện và giá trị của vùng đất địa phương, góp phần giáo dục thế hệ thanh niên chúng tôi thêm yêu tổ quốc mình hơn", bạn Trịnh Ngọc Trường – Bí thư đoàn cơ sở chi nhánh Bắc Thanh Hóa chia sẻ.

Không giấu được niềm hãnh diện và tự hào khi lần đầu tiên được tham gia và đồng hành cùng Giải chạy báo Tiền phong, cùng đoàn Agribank tham dự các sự kiện bên lề, bạn Trương Tấn Bửu khẳng định thêm: "Đây không chỉ đơn thuần là một giải chạy, đây còn là nơi gắn kết biết bao con người có chung niềm đam mê với chạy bộ, hăng say với các hoạt động gắn kết cộng đồng, yêu thích khám phá từng mảnh đất trên quê hương hình chữ S. Và mình thấy rất biết ơn Ban lãnh đạo Agribank đã tổ chức sự kiện đặc biệt như vậy, để đoàn viên thanh niên chúng tôi biết tin tưởng, biết yêu thương, san sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội."

Có thể nói, hành trình của đoàn vận động viên Agribank đến với mảnh đất Phú Yên đã thành công rực rỡ. Với chuỗi hoạt động ý nghĩa, tôn vinh giá trị lịch sử và lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cùng với các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, sự kiện Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự li dài Báo Tiền Phong hàng năm và năm 2024 thực sự đã tạo nên dấu ấn đậm nét, có sức lan tỏa sâu rộng trên toàn hệ thống và trong mắt đối tác, khách hàng của Agribank.