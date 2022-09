Sức hút từ thế đất 'thủy bao' và lợi thế phong thủy hiếm có của The Rivus

Với các chủ nhân tương lai của The Rivus, họ không chỉ sở hữu dinh thự hàng hiệu quý và hiếm đầu tiên tại Châu Á, mà thế đất phong thủy của dự án còn mang đến sự sung túc, thịnh vượng cho bản thân và gia đình.

Thế đất “thủy bao” với “Minh đường tụ thủy” giúp nhân đôi sự thịnh vượng

Theo quan điểm phong thủy, “nước” mang ý nghĩa về tài lộc và sự may mắn. Trong kinh doanh, từ ngày xưa ông cha ta đã sử dụng đường thủy như con đường huyết mạch để trao đổi, kinh doanh buôn bán hàng hóa, từ đó sinh ra tiền bạc, của cải.

Xét về khía cạnh nông nghiệp, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp cây cối, hoa màu phát triển, vạn vật sinh sôi. Đó cũng là lý do tại sao trong phong thuỷ rất coi trọng “nước”, dòng nước chảy có vai trò quan trọng trong việc giữ nguồn năng lượng sống tích cực, là nguồn cội của thịnh vượng, sinh sôi, sức khỏe và tài lộc.

Theo phân tích của chuyên gia phong thủy, kiến trúc sư quốc tế Michael Chiang về địa thế phong thủy của TP HCM, theo thế nước chảy từ phía Bắc xuống, TP HCM sẽ đón được dòng chảy tài lộc tích cực và phát triển vượt bậc trong 20 năm tới, tương ứng với giai đoạn 20 năm của vận số 9 (2024 – 2043) trong chu kỳ vòng tuần hoàn 180 năm phong thủy.

Tọa lạc tại trung tâm TP Thủ Đức, TP HCM, The Rivus có địa thế “thủy bao” với 4 mặt giáp sông mang đến nhiều ích lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần cho gia chủ.

“Dòng nước bao bọc xung quanh chảy từ sông Tắc hướng về sông Đồng Nai theo hướng từ Bắc đến Nam, uốn lượn vào bên trong lòng khu dinh thự, tương tự như nguồn tài lộc đi vào bên trong và được lưu giữ, mang đến rất nhiều tài lộc và vận may cho các gia chủ sống tại đây”, chuyên gia Michael Chiang chia sẻ.

Ngoài ra, The Rivus sở hữu yếu tố phong thủy rất tốt là “minh đường tụ thủy” – phía trước có sông/hồ trực diện tầm mắt, rộng và thoáng đãng để đón tài lộc. Trong thiết kế khu dinh thự The Rivus, phía trước tiếp giáp “nước” trực tiếp từ hai con sông lớn, rộng và thoáng đãng, giống như kho tài vận ở bên ngoài sẽ đổ vận khí, đổ may mắn, những tài lộc vào kho tài vận bên trong, chính là khu vực bến du thuyền nội khu của dự án. Khu dinh thự sở hữu đến 2 “minh đường tụ thủy”, tương đương với 2 “kho chứa tài vận” nội và ngoại khu dự án. Đây cũng xem như là 2 nguồn thu hút tài lộc cho toàn bộ gia chủ tại The Rivus.

Ngoài ra, khi nhìn xung quanh dự án The Rivus, sẽ thấy có các tòa nhà cao tầng đang được xây dựng ở hướng Tây Bắc, biểu tượng của những ngọn núi. Theo thuyết phong thủy cổ xưa, đây chính là nơi rất lý tưởng để an cư lập nghiệp, địa thế phong thủy này mang đến sự thuận lợi trong công việc, giúp gia chủ sớm gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Hướng Tây Nam của dự án có cầu Long Đại bắt qua sông Tắc.

Theo phong thủy, đây là thế đất mang đến vận khí giúp gia chủ luôn sống sung túc về mặt tinh thần, con đàn cháu đống, người thân quây quần, bạn bè hội tụ. Những gia chủ tại The Rivus sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy không chỉ về vật chất mà còn về mặt tinh thần.

Phong thủy tốt - Sức hút khó cưỡng của bất động sản ven sông

Theo quan niệm của người Á Đông, vị trí và hướng nhà đóng vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn không gian sống. Trong đó, những ngôi nhà có tầm nhìn hướng biển, hồ, sông… thường sở hữu lợi thế lớn.

Nhìn vào bức tranh phát triển của thị trường địa ốc từ thế giới đến Việt Nam, bất động sản ven sông luôn có giá trị cao và sức hấp dẫn dù với mục đích mua ở hay đầu tư. Theo nghiên cứu của Knight Frank - Tập đoàn tư vấn bất động sản có trụ sở chính tại Anh, phân khúc nhà ở hướng thủy thuộc nhóm có thanh khoản tốt nhất trong các loại hình bất động sản. Ở những thị trường ảm đạm, bất động sản ven sông, hồ, biển vẫn giữ được giá cao nhờ vị trí đặc biệt và khả năng sinh lời trong tương lai.

Cũng theo một báo cáo của Knight Frank công bố vào cuối năm 2020, bất động sản hướng thủy trên toàn cầu có giá cao hơn trung bình 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng xây dựng.

Tờ PropertyWire ghi nhận tại Anh, giá nhà hướng thủy tại thị trường này cao 80%, thậm chí cá biệt lên đến 133% so với nhà sở hữu những tầm nhìn ra các khu vực khác.

Ngoài lợi thế phong thủy như đã phân tích ở trên, The Rivus sở hữu tiềm năng sinh lời cao và giá trị trường tồn khi là dự án dinh thự “nổi” đầu tiên tại Châu Á của Elie Saab, cùng nhiều đặc quyền dành riêng cho các chủ nhân sở hữu.

Bên cạnh ý nghĩa về giá trị sống và giá trị đầu tư, The Rivus dự kiến hoàn thiện và bàn giao vào năm 2024, đúng vào thời điểm bắt đầu của giai đoạn 20 năm trong vận 9 theo lịch phong thủy, điều này càng làm tăng thêm lợi thế to lớn cho dự án, mang lại rất nhiều điều tốt từ tài lộc, vượng khí, sức khoẻ… cho chủ nhân.

