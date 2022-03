Sức hút từ Charm Resort Hồ Tràm – dự án BĐS du lịch tiềm năng nhất 2022

Tư duy phát triển độc đáo và sáng tạo, bắt kịp với xu hướng wellness travel đang bùng nổ toàn cầu giúp tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – trị liệu sức khỏe đẳng cấp thế giới Charm Resort Hồ Tràm giành chiến thắng tại lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2021 – 2022.

Vượt lên những tiêu chí và đánh giá khắt khe, Charm Resort Hồ Tràm được xướng tên "Top 10 dự án du lịch tiềm năng nhất năm 2022” bên cạnh các dự án Phú Quốc United Center (Vingroup), Sun Riverside Village (Sun Group), Novaworld Phan Thiết (Novaland),…

Đây là kết quả chương trình xếp hạng các Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ bất động sản dẫn đầu năm 2021 – 2022 do Reatimes tổ chức, được bình chọn bởi 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế – luật – quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – bất động sản hàng đầu của Việt Nam. Lễ trao giải thưởng do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15/03/2022.

Theo đó, Charm Resort Hồ Tràm được đánh giá cao bởi đạt các tiêu chí như: Vị trí và tầm nhìn đẹp, giàu tiềm năng phát triển; Chủ đầu tư uy tín trong lĩnh vực bất động sản du lịch; Thiết kế độc đáo và sáng tạo, tiện nghi, đẳng cấp, hướng đến xu hướng nghỉ dưỡng sinh thái; Tiến độ xây dựng được đảm bảo… Vì vậy, dự án đã tạo được sức hút tiềm năng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Ông Lê Kim Hoàng, P.TGĐ Kinh doanh tập đoàn Charm Group chia sẻ: “Trên hành trình kiến tạo những biểu tượng, Charm Resort Hồ Tràm được Charm Group dồn tâm huyết đầu tư với mục tiêu tạo ra biểu tượng nghỉ dưỡng, wellness đẳng cấp cho du khách trong nước và quốc tế, đồng thời nâng tầm ngành wellness resort Việt Nam sánh vai với thế giới thông qua việc hợp tác cùng những thương hiệu danh tiếng. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng và cũng là nguồn động lực để tập đoàn nỗ lực hơn mỗi ngày mang chất lượng dịch vụ, sản phẩm tuyệt hảo đến khách hàng và nhà đầu tư”.

Trước đó, cuối năm ngoái, Charm Resort Hồ Tràm cũng được vinh danh tại hạng mục “Tổ hợp nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2021” do Dot Property Viet Nam Awards bình chọn.

Theo giới chuyên gia, Charm Resort Hồ Tràm ngay từ khi vừa ra mắt đã là dự án nổi bật trên thị trường nghỉ dưỡng. Minh chứng là toàn bộ sản phẩm giới thiệu trong giai đoạn 1 đã được đặt chỗ thành công.

Trong vài năm qua, Hồ Tràm nổi lên là điểm đến thiên đường với quy hoạch trở thành thủ phủ du lịch 5 sao hàng đầu cả nước. Sở hữu quỹ đất mặt tiền biển hữu hạn chỉ dài 30km, nơi đây được mệnh danh là tấc đất tấc vàng. Trong đó, Charm Resort Hồ Tràm vừa nâng quy mô từ 40ha lên 50ha, “án ngữ” tới 4km mặt tiền biển trải dài không đá ngầm đẹp nhất khu vực. Đây được xem là lợi thế vô song tại bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNN bình chọn, trong bối cảnh đại đa số các dự án trong khu vực sở hữu rất ít diện tích mặt tiền biển hoặc có quy mô nhỏ.

Không chọn phát triển theo nhiều mô hình sẵn có, Charm Resort Hồ Tràm chọn cho mình hướng đi riêng, “all-in –one” đa dạng tiện ích song mỗi phân kỳ là một câu chuyện chuyên biệt hóa. Trong đó phân kỳ đầu tiên Best Western Charm Resort Hồ Tràm hướng trực diện chuyên sâu cho trị liệu sức khỏe theo chuẩn quốc tế với trọng điểm là 9 phân khu xa hoa rộng tới 5,000 m2 tích hợp hàng ngàn dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp toàn diện.

Đáng chú ý, đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam có sự góp mặt của Goco Hospitality – thương hiệu hàng đầu trong ngành wellness resort, có doanh thu hơn 4,5 tỷ USD tại hơn 100 dự án wellness resort cao cấp khắp năm châu lục. Với sự góp mặt của Goco Hospitality, Charm Resort Hồ Tràm không chỉ là biểu tượng dẫn dắt ngành chăm sóc sức khỏe còn khá mới mẻ tại Việt Nam mà còn đưa wellness resort nội địa chuẩn hóa ngang tầm thế giới. Hướng phát triển mới lạ, bắt kịp làn sóng sống wellness và du lịch wellness đang bùng nổ trên toàn cầu là cơ sở giúp nơi đây đón trọn nguồn du khách có nhu cầu trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe.

Chưa kể, phân kỳ đầu tiên với hơn 1,000 căn hộ và 90 wellness villa sẽ do Best Western – top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới dẫn dắt. Thông qua năng lực và hệ thống khách hàng trải dài trên toàn cầu của Best Western, Charm Resort Hồ Tràm sẽ có lộ trình phát triển bền vững và dòng khách hàng tăng trưởng đều hàng năm. Tất cả yếu tố vượt trội này lý giải vì sao Charm Resort Hồ Tràm xứng đáng ghi tên vào danh sách top 10 dự án du lịch tiềm năng nhất năm 2022.