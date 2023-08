Sức hút thị trường căn hộ cho thuê tại TP.Thủ Đức

Sau thời gian dài giữ tiền để nghe ngóng, giới đầu tư địa ốc bắt đầu xuống tiền “săn” bất động sản vị trí đẹp, thiết kế linh hoạt, tiện ích hiện đại ở TP.Thủ Đức để đầu tư, đón đầu tiềm năng cho thuê hấp dẫn từ tệp khách kỹ sư, chuyên gia nước ngoài “khổng lồ” cùng thế hệ trẻ năng động đang sinh sống, làm việc giữa thành phố sáng tạo.

Sức nóng của bất động sản căn hộ Thủ Đức được thể hiện rõ nét qua các dự án vừa được công bố ra thị trường. Đơn cử có thể kể đến, dự án Glory Height trên đường Nguyễn Xiển đã thu hút hơn 2.000 khách hàng đặt chỗ sau 34 giờ công bố; Thu Thiem Zeit River mở bán tòa tháp cuối cùng vào cuối tháng 7 vừa qua cũng ghi nhận tiêu thụ gần 90% giỏ hàng.

Mới đây nhất, tòa tháp The Hybrid - phiên bản đẳng cấp nhất MT Eastmark City vừa chào sân đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và đăng ký chọn mua căn hộ. Ghi nhận thực tế tại công trường dự án, từng hàng dài xe hơi nối đuôi nhau tham quan. Được biết, vào dịp cuối tuần, dự án này đón từ 100 - 120 lượt khách. Các ngày trong tuần, số khách tham quan nhà mẫu, công trường dự án cũng dao động 50 - 60 lượt mỗi ngày.

Vì sao bất động sản căn hộ cho thuê tại TP.Thủ Đức hấp dẫn?

Theo thống kê từ chuyên trang Nhà Tốt, TP.Thủ Đức là khu vực có lượt quan tâm thuê căn hộ cao nhất TP.HCM. Tính đến tháng 7/2023, tỉ lệ căn hộ có khách thuê đạt khoảng 75% số được rao, tăng khoảng 70% so với cùng dịp năm 2022.

TS. Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia bất động sản TP.HCM cho biết, có 3 lý do khiến TP.Thủ Đức trở thành thị trường thu hút đầu tư nhất TP.HCM trong 2 năm tới.

Thứ nhất, TP.Thủ Đức được ví như “đại công trường” hạ tầng nghìn tỷ của khu Đông với loạt dự án liên tục được thúc đẩy đầu tư như: “siêu hạ tầng” quốc gia Vành Đai 3 75.400 tỷ đồng, nút giao An Phú hơn 3.408 tỷ đồng, nút giao Mỹ Thủy 3.622 tỷ đồng, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 20.630 tỷ đồng, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên 43.700 tỷ đồng, Cầu Cát Lái 7.200 tỷ (dự kiến),…

Đáng chú ý, thông báo của UBND TP.HCM vừa phát đi đầu tháng 8/2023 chính thức ấn định thời gian hoàn thành Vành đai 3 vào dịp 30/4/2025, kéo theo bất động sản quanh siêu hạ tầng này nhộn nhịp.

Thực tế, xu hướng đầu tư bất động sản theo hạ tầng, nhất là các đường vành đai, cao tốc tuy không còn mới nhưng luôn được các nhà đầu tư ưu tiên. Bởi sự đột phá về hạ tầng sẽ dẫn đến sự dịch chuyển dân cư và phát triển thêm các khu vực đô thị mới. Nguồn cung lao động tăng lên sẽ tạo điều kiện thu hút các ngành nghề và nhiều công ty mới ở xung quanh khu vực mới hình thành, đồng thời tạo bệ phóng để tăng giá trị và tăng thanh khoản.

Thứ hai, kế hoạch phát triển TP.Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới, đô thị sáng tạo hàng đầu TP.HCM góp phần đưa thành phố trẻ này trở thành điểm sáng hấp dẫn trên bản đồ đầu tư khu Đông. Theo thống kê, tổng thu ngân sách năm 2022 của Thủ Đức đạt tới 20.071 tỷ đồng, đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của cả TP.HCM, đồng thời giữ top GDP/người cao nhất cả nước.

Dự kiến đến năm 2025, TP.Thủ Đức sẽ có khoảng 60.000 - 70.000 doanh nghiệp, thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia; số lượng các phát minh, sáng chế tăng trưởng 100% sau 5 năm. Khi lượng chuyên gia đổ về, nhu cầu về căn hộ cho thuê tại đây là khổng lồ. Tuy nhiên, hiện nguồn cung khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu, tính cạnh tranh thấp, dễ cho thuê với giá cao.

Thứ ba, trong bối cảnh thị trường bất động sản trung tâm TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, TP.Thủ Đức nói chung, đặc biệt khu vực Quận 9 (cũ) nói riêng sở hữu mức giá mềm hơn, dao động 42 - 60 triệu/m2, tiềm năng tăng giá theo hạ tầng và xu hướng phát triển đô thị sẽ cao hơn. Đồng thời, đây cũng là khu vực nhộn nhịp nhất thị trường với loạt ông lớn “nhóm lửa trong băng”, có tiềm lực tài chính mạnh, luôn đảm bảo tiến độ xây dựng như: Vinhomes, Masterise, Khang Điền, RIO Land,…

Đón đầu cơ hội đầu tư cho thuê với căn hộ hybrid dành cho chuyên gia giữa thành phố sáng tạo

Tọa lạc ngay mặt tiền Vành đai 3, dễ dàng kết nối về trung tâm Thủ Thiêm chỉ trong 10 phút di chuyển, The Hybrid là dự án đầu tiên tại TP.Thủ Đức phát triển theo xu hướng hybrid - sống thông minh, linh hoạt với thiết kế chỉn chu cùng hệ tiện ích cao cấp, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về nơi cư trú của giới chuyên gia, quản lý từ nước ngoài.

Nếu như hơn 90% dự án căn hộ tại TP.HCM đều đi theo xu hướng tập trung phát triển các căn hộ có diện tích nhỏ để tăng tính thương mại thì The Hybrid lại tuân thủ nguyên tắc “nhà cao - cửa rộng”, đảm bảo không gian sống thoải mái và trải nghiệm trọn vẹn của gia chủ. Cụ thể, tất cả căn hộ 1 phòng ngủ đều có không gian cộng thêm, gia chủ có thể biến tấu thành phòng đọc sách, phòng làm việc, hoặc phòng tập thể dục thể thao ngay tại nhà.

Tại The Hybrid, cuộc sống của cộng đồng cư dân ưu tú đều được vây quanh bởi hệ thống tiện ích “all-in-one” với 99 shophouse sang trọng ngay giữa công viên trung tâm tạo nên thiên đường vui chơi - giải trí - mua sắm - ẩm thực - checkin, hồ bơi resort 1.700m2 lớn nhất khu vực, khu thể thao đa năng quy tụ bộ sưu tập thời thượng như tennis, cầu lông, bóng rổ bố trí dọc bờ sông giúp cư dân tận hưởng cuộc sống thượng lưu đúng nghĩa.

Theo đơn vị phát triển dự án Rio Land, hiện đơn vị đang cam kết mức giá thuê trung bình cho mỗi căn hộ tại đây khoảng 10 - 18 triệu đồng một tháng, tương đương với giá cho thuê căn hộ tại An Phú (Quận 2). Đặc biệt, căn hộ tại The Hybrid sẽ được bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp với 5 phong cách riêng biệt, cùng hệ thống smarthome 4.0 do FPT phát triển theo tiêu chuẩn “chìa khóa trao tay - xách vali vào ở ngay”, đáp ứng xu hướng sống hiện đại của cộng đồng cư dân toàn cầu.



Được biết, hiện tòa tháp The Hybrid đang được xây dựng đến tầng 11, đúng cam kết với khách hàng, dự kiến bàn giao Qúy 4/2024, sẵn sàng đón đầu loạt tiềm năng tăng giá hấp dẫn từ việc hoàn thành Vành đai 3 năm 2025 và lượng chuyên gia, kỹ sư khoảng 50.000 người đổ bộ TP.Thủ Đức.