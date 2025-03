Sức hút đến từ dự án căn hộ thương gia The Cosmopolitan

The Cosmopolitan – thuộc dự án Imperia Signature Cổ Loa trở thành tâm chấn của thị trường bất động sản đầu năm 2025 ngay khi thông tin chính thức được công bố. Là mô hình căn hộ thương gia đầu tiên tại Việt Nam, The Cosmopolitan tạo nên những hấp lực mạnh mẽ với giới thượng lưu từ những giá trị nội tại hiếm có.

Vị trí độc tôn – điểm đến của giới thương gia toàn cầu

Lấy cảm hứng từ những thủ phủ siêu giàu như Mayfair (London), Madison Avenue (New York) hay Monaco – nơi hội tụ tinh hoa tài chính, văn hóa và phong cách sống thượng lưu, The Cosmopolitan không chỉ là một bất động sản, mà còn là một tuyên ngôn đẳng cấp, khẳng định vị thế của những chủ nhân danh giá.

Với giới thương gia, lựa chọn nơi sinh sống cũng chính là sự khẳng định vị thế, địa vị bản thân và dấu ấn cá nhân. Nhà không đơn thuần là nơi ở mà còn là nơi để giao lưu, kết nối với cộng đồng cùng đẳng cấp, từ đó mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư cùng phát triển. Chọn mua bất động sản tại nơi người giàu lui tới cũng là kim chỉ nam mang tính kinh điển trong bí quyết đầu tư thành công của các tỷ phú trên thế giới. Nói cách khác, đó là câu chuyện về lựa chọn vị trí của bất động sản.

Trở thành biểu tượng của một cuộc sống thượng lưu ở phía Đông Bắc thủ đô, The Cosmopolitan là tuyên ngôn mạnh mẽ khẳng định dấu ấn cá nhân nhờ vị trí hữu hạn, đặc quyền khác biệt và tiêu chuẩn mang tính toàn cầu. Dự án sở hữu vị trí độc tôn, mang tính chiến lược khi tọa lạc ngay ngã 4 huyết mạch của đại đô thị Global Gate. Vị trí đắc địa đảm bảo khả năng bật tăng giá trị của sản phẩm theo thời gian và tính thanh khoản bất kể thăng trầm của thị trường.

Nằm trên trục đường Trường Sa, nối dài Quốc lộ 5, The Cosmopolitan không chỉ mở ra kết nối giao thông thuận tiện mà còn đón đầu sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Expo và mô hình Inter-City hub đầu tiên của Việt Nam tại đại đô thị Global Gate. Đây cũng là dự án hiếm có khi nằm giữa 2 sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Gia Bình - Bắc Ninh (chính thức khởi công giai đoạn 1 từ tháng 12/2024). Vị trí siêu kết nối này sẽ giúp The Cosmopolitan trở thành trung tâm kết nối kinh doanh, giao thương, giải trí, văn hoá của toàn khu vực.

Đẳng cấp sống từ đặc quyền thương gia

Với tầng lớp thượng lưu, mua một ngôi nhà là mua trải nghiệm, mua những cảm xúc độc đáo, mua một phong cách sống, một tài sản mang tính di sản, truyền đời cho thế hệ kế tục. Sức hút của The Cosmopolitan không chỉ đến từ vị trí độc tôn mà còn đến từ đẳng cấp sống với các đặc quyền thương gia mà hiếm dự án hạng sang nào có được.

Chuẩn sống thương gia của The Cosmopolitan được định lượng bằng những con số lý tưởng, hình thành nên bộ tiêu chuẩn riêng. Mật độ xây dựng tối ưu khi 3 tòa tháp được xây dựng trên diện tích 0,5ha nhưng được tận hưởng 40ha cảnh quan xanh, tiện ích ngoài trời. Trong đó, bao gồm 32ha mặt hồ; 7,4ha công viên, cây xanh và 1,5ha tiện ích khối đế. Biên độ tiếp cận thiên nhiên của không gian được nới rộng tối đa khi mật độ xây dựng rất thấp, hơn 80% căn hộ sở hữu tầm view mặt nước xanh mát.

Ở The Cosmopolitan, cá nhân hóa không gian sống đạt đến đỉnh cao. Đặc điểm diện tích đa dạng và không gian linh hoạt trong mỗi căn hộ giúp gia chủ có thể “biến hóa” đa năng, tạo dựng dấu ấn độc bản, thỏa mãn các nhu cầu khác nhau. Căn hộ được “đo ni đóng giày”, thiết kế theo tiêu chuẩn phòng suite khách sạn với tiêu chuẩn bàn giao nội thất cao cấp, là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và công năng. Nơi mà mỗi chi tiết nhỏ, từ màu sắc đến chất liệu, đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, góp phần tạo nên những giây phút thư giãn, tận hưởng hoàn hảo nhất của chủ nhân danh giá.

The Cosmopolitan đề cao trải nghiệm chuyên biệt và đáp ứng trọn vẹn những cảm xúc tinh tế nhất của mỗi cư dân với hệ sinh thái tiện ích chuẩn thương gia Signature Sky Lounge, lấy cảm hứng từ các VIP Lounge tại sân bay quốc tế. Co-working space là không gian làm việc tiện nghi, yên tĩnh của các doanh nhân thành đạt. Concierge services tích hợp chuỗi dịch vụ cao cấp đạt chuẩn “khách sạn tại gia” với hệ thống dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa từ sắp xếp lịch trình, tổ chức hội họp đến hỗ trợ di chuyển.

Là tâm điểm giao thương nhưng The Cosmopolitan không là bản hoan ca độc diễn của các nốt thăng sôi động, dự án còn là sự tĩnh tại với Cigar & Wine lounge - góc thư giãn tinh tế dành cho những người yêu thích nghệ thuật thưởng thức xì gà và rượu vang; là Display Gallery – một không gian trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật, thiết kế và phong cách sống; là không gian thư viện tĩnh lặng. Đó cũng chính là lý do giúp The Cosmopolitan trở thành một dấu ấn cá nhân khác biệt, khẳng định đẳng cấp của chủ nhân tinh hoa.