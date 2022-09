Sức hấp dẫn của không gian rộng lớn tại Diamond Residence Hà Nội

Căn hộ cao cấp diện tích lớn tại Diamond Residence Hà Nội không chỉ đem đến không gian sống tiện nghi, thoải mái cho các thành viên trong gia đình mà còn là sản phẩm khẳng định vị thế danh giá của các chủ nhân.

Nhu cầu sưu tầm bất động sản độc, lạ của giới thượng lưu

Anh Nguyễn Hải Đăng, chủ một chuỗi nhà hàng Nhật nổi tiếng tại Hà Nội có sở thích khá đặc biệt, đó là “sưu tầm” bất động sản.

Anh Đăng chia sẻ: “Có người thích sưu tầm xe sang, đồng hồ cổ, túi hiệu… riêng tôi lại dành nhiều tâm huyết cho việc tìm kiếm các sản phẩm bất động sản độc, lạ, giá trị. Đó không chỉ đơn thuần là nhu cầu tích lũy hay đầu tư, mà còn thỏa mãn nhu cầu chinh phục những không gian sống mới mẻ, độc đáo, nhu cầu được kết nối với những người cùng đẳng cấp”.

Gần đây nhất, anh Đăng vừa “xuống tiền” để sở hữu một căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án Diamond Residence Hà Nội, tọa lạc tại ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.

Anh Nguyễn Đức Minh, nhân viên một sàn giao dịch bất động sản cho biết, trong vài năm trở lại đây, tệp khách hàng thượng lưu giống như anh Đăng ngày càng gia tăng tìm kiếm các căn hộ diện tích lớn, đi kèm với các yếu tố độc bản về vị trí, tiện ích tại Hà Nội.

“Số lượng người giàu tại Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh chóng, nhu cầu sở hữu các căn hộ rộng, có vị trí đắc địa tại trung tâm càng cao cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể các chuyên gia nước ngoài đến Hà Nội sinh sống và làm việc thường đem theo cả gia đình cũng có nhu cầu cao với loại hình căn hộ này. Nhu cầu ngày càng lớn nhưng nguồn cung hiện nay cũng khá hạn chế”, anh Minh cho hay.

Đón bắt nhu cầu của khách hàng, dự án Diamond Residence Hà Nội ra đời với tổ hợp các “dinh thự trên không” độc đáo, đáp ứng được các tiêu chí khắt khe như: vị trí kim cương, diện tích rộng lớn, tiện ích 5 sao, kiến trúc đẳng cấp… thể hiện được sự tôn quý của chủ nhân khi sở hữu căn hộ tại đây.

“Khoảng trời” riêng đẳng cấp tại Diamond Residence Hà Nội

Trong khi nhiều chủ đầu tư thường có xu hướng đa dạng hóa, linh hoạt diện tích căn hộ để tăng tính thanh khoản, thì Diamond Residence Hà Nội lại đi theo hướng khác biệt, chỉ tập trung xây dựng các căn hộ diện tích lớn, phù hợp với đối tượng là những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu, hướng tới xây dựng một cộng đồng dành riêng cho các chủ nhân tinh hoa - những người thành đạt, giàu có, am hiểu và sở hữu gu thẩm mỹ riêng. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến The Golden Triangle, vùng Greenwich, khu vực giàu có nhất nước Mỹ hay The Peak (Hongkong), nơi quy tụ các ông trùm kinh doanh, người nổi tiếng, các triệu phú, tỷ phú…

Diamond Residence Hà Nội là tổ hợp của các dinh thự trên không rộng lớn. Hầu hết các căn hộ tại đây đều thiết kế rộng từ 100 m2 đến hơn 200 m2, tương đương diện tích phòng Tổng thống tại các khách sạn 5 sao. Diện tích rộng lớn, kết hợp chiều cao trần sàn vượt tiêu chuẩn của các biệt thự mặt đất cùng hệ cửa kính tràn, giúp mang đến không gian sống sang trọng, thoáng đãng, luôn ngập tràn ánh sáng và năng lượng tự nhiên.

Tầng lớp thượng lưu không chỉ thành đạt về tài chính, họ còn là những người am hiểu hội họa, nghệ thuật và sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế. Chính vì thế, không gian sống đối với họ không đơn thuần là nơi trú ngụ, mà phải là một chốn đi về đích thực, xứng đáng với kỳ vọng và đẳng cấp của họ. Không gian sống sang trọng, rộng lớn, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về cảnh quan, tính riêng tư, vấn đề an ninh cùng các dịch vụ và tiện ích xứng tầm như bể bơi tiêu chuẩn Olympic, vườn thượng uyển, đài quan sát thiên văn, vườn nướng BBQ, 5,5 tầng hầm đỗ xe, dịch vụ Valet Parking… tại Diamond Residence đã tạo nên một “cõi riêng” đúng nghĩa dành cho các chủ nhân tinh hoa.

Chính vì vậy, ngay khi vừa ra mắt, các căn hộ Diamond Residence Hà Nội đã nhanh chóng gia tăng độ nóng cho thị trường, trở thành mặt hàng được các khách hàng hạng sang săn đón. Không đơn thuần là một không gian sống, Diamond Residence Hà Nội còn là một phong cách sống đẳng cấp được tầng lớp tinh hoa Việt Nam theo đuổi, mang đến một định nghĩa mới cho dòng sản phẩm bất động sản hạng sang dành riêng cho giới thượng lưu.

