Sữa non trí não Olisure giúp hỗ trợ giảm tình trạng trẻ mất tập trung, trí nhớ kém

Trong giai đoạn phát triển, trẻ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho thể chất, não bộ. Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt Sữa non trí não Olisure 100% từ thiên nhiên sẽ cung cấp DHA tăng cường chức năng trí não cho bé.

Hàm lượng dinh dưỡng vượt trội trong Sữa non trí não Olisure

Theo đánh giá Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khẩu phần DHA hàng ngày cho trẻ em Việt Nam vẫn còn thiếu hụt. Ba mẹ nên bổ sung DHA cho trẻ từ Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt dạng sữa non, đảm bảo tối thiểu 100mg/ngày (nhất là trẻ từ 2-8 tuổi). Nếu không, trí não trẻ sẽ chậm phát triển, chỉ số IQ thấp, phản xạ chậm; biểu hiện rõ rệt nhất là không tập trung, trí nhớ kém, tiếp thu chậm, rối loạn cảm xúc…

Sữa non trí não Olisure được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bậc phụ huynh nên sử dụng cho trẻ từ 2 tuổi bởi hàm lượng DHA đạt chuẩn WHO khuyến nghị và hàm lượng dinh dưỡng cao từ 8 thành phần chuyên sâu bổ sung cho trí não.

Olisure là sự kết hợp của 8 thành phần chuyên sâu tốt cho sự phát triển trí não, vô cùng an toàn cho trẻ:

• DHA nhập khẩu từ Đan Mạch: hỗ trợ tăng chất xám, dẫn truyền thông tin nhanh và chính xác hơn, tăng tốc độ xử lý thông tin của não bộ.

• Sữa non Colostrum nhập khẩu từ Mỹ: bổ sung miễn dịch tự nhiên để tăng sức đề kháng cho trẻ.

• Hồng sâm nhập khẩu từ Hàn Quốc: chứa Saponins hỗ trợ quá trình lưu thông máu, kích thích hoạt động của não bộ, từ đó tăng tính tập trung và trí nhớ.

• Hạt chia: giàu Omega-3 gấp 8 lần cá hồi, hỗ trợ bảo vệ hệ thần kinh và não bộ, bổ sung chất xơ tăng cường tiêu hóa cho bé.

• GABA: giúp ngủ ngon giấc, hỗ trợ làm lành thương tổn não bộ, giảm lo lắng, căng thẳng, rối loạn cảm xúc.

• Hạt hồ đào, quả việt quất, thạch tùng răng cưa: hỗ trợ cải thiện chức năng nhận thức và sự tập trung.

Sữa non trí não Olisure – Sữa non trí não chuyên biệt duy nhất

Olisure là dòng sản phẩm sữa non chuyên biệt cho trí não, duy nhất trên thị trường. So với các dạng sữa bột, cốm trí não, viên dầu cá thông thường thì Sữa non Olisure được các chuyên gia đánh giá đem lại hiệu quả vượt trội.

Do kết hợp đa dạng công thức 8 thành phần chuyên sâu nhất nên hàm lượng dinh dưỡng của Olisure siêu cao, đáp ứng đủ nhu cầu cho sự phát triển của trẻ. Trong đó, hàm lượng DHA cao hơn sữa bột gấp 15 lần, tăng cường khả năng hấp thụ DHA gấp 1,5 lần thông thường (DHA từ dầu cá, sữa bột thường khó hấp thu, gây táo bón nóng trong). Ngoài ra, sữa có vị socola thơm ngon, hợp khẩu vị và sở thích của hầu hết các bé, không gây ngấy như dòng sữa bột hay mùi tanh khó chịu của cốm, dầu cá.

Sữa non trí não Olisure được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt chuẩn GMP của Bộ Y tế, đem lại tác dụng phát triển nhận thức và hoàn thiện chức năng hệ thần kinh, não bộ còn non nớt ở trẻ. Từ đó, loại bỏ tình trạng chậm phát triển, học chậm, tiếp thu chậm, trí nhớ kém, mất tập trung, rối loạn cảm xúc… cho trẻ từ 2 đến 18 tuổi.

Chị N.T.Lan (27 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Chuyện học tập của cháu nhà mình chểnh mảng, chỉ thấy nghịch ngợm. Sốt ruột mình cũng cho con đi học thêm, ở nhà cho uống cả dầu cá cho con thông minh hơn. Nhưng chỉ được 1 tháng là con bỏ vì chê tanh, không thích uống. Về sau chuyển sang dùng Sữa non trí não Olisure vị socola thì con mới chịu uống. Trộm vía sau 2 tuần là thấy cháu bắt đầu thay đổi, sau 1 tháng là thấy cháu ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ hơn mà cô giáo cũng khen tiến bộ nhanh hơn hẳn các bạn cùng lớp, về nhà cũng tự giác ngồi học chú tâm nên mình đỡ vất vả khoản kèm con học hẳn”.

Sữa non trí não Olisure hiệu quả chỉ sau 2 tuần sử dụng

Mỗi ngày chỉ 1-3 ly Sữa non trí não Olisure (tùy độ tuổi), trẻ sẽ được hỗ trợ phát triển não bộ toàn diện: tăng cường khả năng ghi nhớ, sự tập trung và tiếp thu. Hiệu quả thực tế chỉ sau 2 tuần sử dụng nếu phụ huynh cho bé dùng đủ liều lượng khuyến nghị.

Lúc này, trẻ sẽ được cung cấp dinh dưỡng và năng lượng để phục hồi các tế bào thần kinh, bắt đầu nhanh nhẹn hoạt bát hơn. Sau vài tuần, khả năng tập trung sẽ tăng đáng kể, nhớ nhanh hơn và lâu hơn. Nhiều phụ huynh cho biết con cái uống Olisure chừng 2 tháng đã thấy sự tính toán nhanh, ngoại ngữ tiếp thu nhanh, cảm xúc cân bằng chứ không còn hiếu động. Nếu trẻ uống Sữa non Olisure 1 gói/ngày, duy trì từ 3 tháng trở đi sẽ thấy rõ sự năng động, sáng tạo, tự tin, thông minh ở trẻ thay đổi khác biệt.

Sữa non trí não Olisure đảm bảo chất lượng theo chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm số 9/2021/ATTP-CNGMP (Bộ Y tế), phụ huynh có thể an tâm cho trẻ từ 2-18 tuổi sử dụng.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ