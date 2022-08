Sữa mẹ - Tấm lá chắn vững vàng bảo vệ trẻ trước nỗi lo dịch chồng dịch

Dịch cúm A gia tăng bất thường và Covid-19 cũng tăng số ca mắc đang gây ra mối lo ngại dịch chồng dịch tại nước ta. Đặc biệt, với những gia đình có trẻ nhỏ càng thêm bất an, khi các bé chưa đủ độ tuổi tiêm phòng.

Thấp thỏm nỗi lo sức khỏe của con khi dịch chồng dịch

Theo các chuyên gia, nguy cơ dịch chồng dịch có thể diễn ra tại miền Bắc, khi gần đây cùng lúc gia tăng nhanh số ca mắc cúm A, covid-19 và cả sốt xuất huyết.

Ghi nhận tại các bệnh viện ở Hà Nội, rất nhiều trẻ mắc cúm A nhập viện với hiện tượng co giật, đặc biệt trường hợp ca nặng có biểu hiện viêm não. Đây là vấn đề đáng lo ngại đối với các gia đình có con nhỏ dưới 1 tuổi khi trẻ chưa được tiêm phòng nhiều loại vắc-xin. Đặc biệt là trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, hệ miễn dịch còn non yếu và chưa đến độ tuổi ăn dặm.

Vấn đề bức thiết được đặt ra là phải làm sao để bảo vệ trẻ sơ sinh trước mối lo ngại này? Lời khuyên dành cho mẹ đó là hãy cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong ít nhất 6 tháng đầu và liên tục cho đến 2 tuổi.

Sữa mẹ - Tấm lá chắn bảo vệ vững vàng và an toàn nhất cho bé

Theo Trung tâm thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, sữa mẹ có đặc tính kháng virus, giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại các virus gây cảm cúm, cảm lạnh thông thường, tiêu chảy, viêm màng não, viêm não và norovirus.

Thậm chí, gần đây một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong sữa mẹ của những phụ nữ bị nhiễm SARS-CoV-2 hoặc từng tiêm phòng Covid-19 có thể giàu kháng thể chống lại loại virus này. Khi trẻ bú mẹ cũng sẽ được hưởng nguồn kháng thể truyền từ mẹ sang con.

Bên cạnh đó theo nhiều nhà khoa học, các kháng thể đã được tìm thấy trong sữa mẹ của những phụ nữ được tiêm phòng cúm và ho gà khi đang mang thai.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra, trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu giúp giảm đến 14 lần nguy cơ tử vong. Bú sữa mẹ giảm tỷ lệ đái tháo đường type II, giảm tỷ lệ thừa cân béo phì 13%; Trẻ bú sữa mẹ có chỉ số thông minh cao hơn trẻ không bú sữa mẹ (Horta, Loret De Mola et al. 2015). Ước tính, người mẹ cho trẻ bú sữa hoàn toàn trong 6 tháng đầu có thể phòng ngừa được 20.000 ca tử vong do ung thư vú (Victora, Bahl et al. 2016).

Sữa mẹ cũng giúp trẻ chống nhiễm khuẩn tốt hơn nhờ chứa bạch cầu cùng nhiều kháng thể như: IgA, IgG, IgM mà các loại sữa khác không có được. Đây là yếu tố giúp tăng cường lợi khuẩn, bảo vệ trẻ khỏi nhiều căn bệnh như tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp, viêm tai, viêm màng não, nhiễm khuẩn tiết niệu...

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, với sự gia tăng cùng lúc nhiều loại bệnh khác nhau, việc trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trẻ dưới 1 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin phòng cúm mùa và covid-19. Do đó, nguy cơ bị lây nhiễm bệnh rất cao. Đặc biệt, trẻ dưới 6 tháng chưa đến độ tuổi ăn dặm, thì việc được bú mẹ hoàn toàn lại càng quan trọng hơn.

Sữa mẹ chính là nguồn thức ăn đầu đời hoàn hảo và trọn vẹn nhất, cung cấp đầy đủ tất cả những dưỡng chất quan trọng, cùng nguồn kháng thể mạnh mẽ để tạo nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ bé khỏi sự tấn công của dịch bệnh.

Với trẻ không may bị lây nhiễm bệnh, sữa mẹ cũng giúp cơ thể bù nước và có nguồn năng lượng tốt nhất để phục hồi.

Bệnh viện Hồng Ngọc nỗ lực trở thành “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Hồng Ngọc là bệnh viện tư nhân tiên phong ở miền Bắc triển khai chương trình "Nuôi con bằng sữa mẹ" theo đúng chuẩn của Bộ Y tế và tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bệnh viện đã thực hiện chuỗi những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa như: liên kết với Ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Nhi Trung ương để tặng sữa mẹ thanh trùng miễn phí cho trẻ sơ sinh khi mẹ chưa có sữa, tặng miễn phí cẩm nang nuôi con bằng sữa mẹ,… 100% bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các sản phụ.

Hồng Ngọc đang nỗ lực hướng tới đạt chứng chỉ "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" – đề án do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Alive & Thrive thực hiện.

Đặc biệt, bệnh viện đã áp dụng chuẩn hóa quy trình 6 bước chăm sóc thiết yếu sớm cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, thực hành da kề sau sinh tới 90 phút và cho trẻ bú sớm đối với 100% sản phụ sinh tại đây.

Trong quá trình lưu viện, sản phụ được các bác sĩ và điều dưỡng liên tục thăm khám và tư vấn cách nuôi con bằng sữa mẹ đúng và khoa học, hướng dẫn massage để gọi sữa về sớm và thông tắc tia sữa.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tin tưởng rằng chương trình “Nuôi con bằng sữa mẹ” do Bệnh viện Hồng Ngọc thực hiện sẽ tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Để mỗi em bé khi sinh ra đều được hưởng trọn dòng sữa mẹ quý giá.

Trong tình hình dịch cúm A và các biến chủng mới của Covid ngày càng xuất hiện nhiều như hiện nay, các bà mẹ nên tích cực nuôi con bằng sữa mẹ để đem đến cho con nguồn dinh dưỡng tự nhiên và sự bảo vệ tốt nhất.