Sữa Maeil Absolute - 'sữa quốc dân' Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch

Không phải ngẫu nhiên mà Maeil Absolute được mệnh danh là một trong những dòng "sữa quốc dân" tại Hàn Quốc. Với chất lượng vượt trội, công thức dinh dưỡng tiên tiến và sự tin tưởng của hàng triệu bà mẹ, Maeil Absolute đã khẳng định vị thế số 1 tại xứ sở kim chi. Đặc biệt, tại Việt Nam, sản phẩm đã được nhập khẩu chính ngạch, phân phối độc quyền bởi công ty Lam Hà SG, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các bậc cha mẹ.

Thương hiệu bơ sữa hàng đầu Hàn Quốc

Maeil Absolute được sản xuất bởi Maeil Dairies – thương hiệu có hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành sữa tại Hàn Quốc. Với nền tảng vững chắc, Maeil Dairies cam kết mang đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và dinh dưỡng.

Với thành phần dinh dưỡng vượt trội, sữa công thức Maeil Absolute được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Sữa mẹ Châu Á Maeil, với công thức tiên tiến hỗ trợ tối ưu hóa sự phát triển toàn diện của trẻ.

Một trong những điểm nổi bật của Maeil Absolute là công thức bổ sung 6 HMO đầu tiên tại Hàn Quốc. HMO (Human Milk Oligosaccharide) là dưỡng chất quan trọng có trong sữa mẹ, đóng vai trò hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đặc biệt, sữa Maeil Absolute bổ sung 6 loại HMO, trong đó có 2’FL với hàm lượng 50mg/100ml sữa – mức cao nhất trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó, Maeil Absolute còn chứa MFGM (Màng cầu béo sữa mẹ) – thành phần quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển và nhận thức của trí não và nâng cao đề kháng tự nhiên cho bé. Không chỉ vậy, MFGM trong sữa công thức Maeil Absolute giúp hỗ trợ kháng khuẩn, bảo vệ hệ hô hấp, giảm nguy cơ mắc bệnh, giúp bé khỏe mạnh và phát triển tốt hơn.

Ngoài ra, sữa Maeil Absolute còn giúp bé phát triển trí não, tăng cường khả năng ngôn ngữ, trí nhớ và nghe nhìn. Hàm lượng DHA và Lutein trong sản phẩm tương đương với hàm lượng thực tế có trong sữa mẹ, đảm bảo hỗ trợ tối ưu cho sự phát triển não bộ và thị giác của trẻ.

Sự an toàn và tinh khiết của sữa Maeil Absolute còn được đảm bảo bởi chứng nhận Grass-Fed (AsureQuality New Zealand). Điều này có nghĩa là nguồn sữa nguyên liệu của Maeil Absolute được lấy trực tiếp từ những con bò được nuôi thả tự nhiên, không sử dụng kháng sinh, không chứa hormone tăng trưởng, giúp giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé yêu.

Công nghệ sản xuất hiện đại

Maeil Absolute được sản xuất tại nhà máy Pyeongtaek, Hàn Quốc theo tiêu chuẩn HACCP – quy trình quản lý an toàn thực phẩm nghiêm ngặt nhất. Mọi sản phẩm đều trải qua quá trình kiểm tra khắt khe, giữ trọn vi chất và tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng.

Maeil Absolute không chỉ là lựa chọn hàng đầu của các bà mẹ Hàn Quốc mà còn dẫn đầu về doanh số bán hàng. Điều này khẳng định chất lượng vượt trội và sự tin dùng tuyệt đối của người tiêu dùng.

Trên thị trường hiện nay, nhiều sản phẩm sữa Maeil Absolute xách tay không rõ nguồn gốc đang tràn lan, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và an toàn thực phẩm. Hàng xách tay không được kiểm định nghiêm ngặt, dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện bảo quản kém, dẫn đến suy giảm chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái là rất cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé.

Để đảm bảo bé yêu được sử dụng sản phẩm chất lượng cao, các mẹ hãy lựa chọn sữa Maeil Absolute nhập khẩu chính ngạch, được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty TNHH XNK Lam Hà SG. Sản phẩm có đầy đủ tem mác, nhãn phụ tiếng Việt và được cấp phép lưu hành chính thức.

Maeil Absolute không chỉ là "sữa quốc dân" tại Hàn Quốc mà còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho trẻ em Việt Nam. Với công thức dinh dưỡng tiên tiến, công nghệ sản xuất hiện đại và sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Maeil Absolute hỗ trợ bé yêu phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Hãy nói không với hàng xách tay và chỉ chọn sản phẩm nhập khẩu chính ngạch để bảo vệ sức khỏe của con yêu!