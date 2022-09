Sữa Hoàng Gia Úc Royal Ausnz đạt Giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2022

Mới đây, các sản phẩm của Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz đã nhận được giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022 do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng.

“Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” là giải thưởng danh giá và uy tín do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức với mục đích khuyến khích, tôn vinh các sản phẩm an toàn, chất lượng tốt và hoạt động đúng pháp luật. Việc xét giải được hội đồng các chuyên gia, cố vấn có kinh nghiệm thẩm định trong nhiều tháng liên tục dựa trên các tiêu chí rất khắt khe về sản phẩm. Bao gồm: tiêu chí sản phẩm đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng cao, tiêu chí về cơ sở, tiêu chí về hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu chí về những đóng góp cho xã hội cũng như cộng đồng.

Tại lễ trao Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022, 2 sản phẩm tiêu biểu của Sữa Hoàng Gia Úc Royal Ausnz là Sữa hỗ trợ tăng chiều cao Grow Up và Sữa hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch Lactoferrin Formula Milk Powder (thường gọi là Lactoferrin hồng) đã được vinh danh. Đây là hai sản phẩm đang được các chuyên gia đánh giá cao và được hàng triệu người tiêu dùng Việt tin dùng.

Bà Cao Thị Hằng – Giám đốc kinh doanh của Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào vì các sản phẩm của Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz đã được hội đồng thẩm định đánh giá cao và trao giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2022. Đây là nguồn động viên và là động lực rất lớn để chúng tôi cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc mang những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng Việt, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

“Nhân đây, tôi xin cảm ơn Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định giải thưởng. Đặc biệt, Xin cảm ơn các quý đối tác đã luôn đồng hành cùng chúng tôi, cảm ơn quý khách hàng đã đón nhận và luôn tin tưởng, sử dụng các sản phẩm của Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz” – Bà Hằng chia sẻ thêm.

Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz là thương hiệu danh tiếng tại Úc với lịch sử hình thành và phát triển lên đến 160 năm. Đến nay, Royal Ausnz đã đạt được hơn 100 giải thưởng và trở thành thương hiệu đạt được nhiều giải thưởng nhất tại các cuộc thi về sữa do Hiệp hội Công nghiệp sữa Úc (DIAA) tổ chức. Tại Việt Nam, thương hiệu này không chỉ đạt giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 mà còn đạt Top 100 Sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em 2 năm liên tiếp (2021 - 2022).

Bên cạnh lịch sử lâu đời cùng hệ thống giải thưởng lớn, Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz còn sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội. Các sản phẩm Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz được mệnh danh là sữa sạch, tinh khiết và mang đến cảm giác tươi mát cho người sử dụng. Các sản phẩm của Royal Ausnz tự tin đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi, giúp trẻ phát triển toàn diện về chiều cao, cân nặng và trí não.

Các sản phẩm Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch thuần khiết. Bên cạnh đó, Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz là nhãn sữa có thời gian sản xuất nhanh hàng đầu thế giới, đảm bảo tiêu chuẩn 20 phút - 12 giờ. Trong đó, 20 phút là thời gian vận chuyển sữa bò vừa được vắt từ trang trại về nhà máy. Trong vòng 12 giờ tiếp theo, mọi công đoạn sản xuất sẽ được hoàn tất để cho ra đời một lon sữa thành phẩm.

Ngoài ra, các sản phẩm Royal Ausnz còn được sản xuất bằng công nghệ trộn ướt (Wet Blended) và sấy thăng hoa (sấy lạnh). Điều này giúp đảm bảo giữ nguyên vẹn các dưỡng chất trong sữa. Tất cả thành phần được phối trộn hoàn hảo để mỗi muỗng sữa thành phẩm đều đồng nhất về chất lượng dinh dưỡng.

Nhờ công nghệ sản xuất kép kín và quy trình kiểm định khắt khe, các lon sữa thành phẩm của Royal Ausnz đảm bảo không chứa chất bảo quản, không chất tạo mùi, không chất tạo vị, không chứa thành phần biến đổi gen... đảm bảo an toàn và tính nguyên bản nhất của dòng sữa tươi thuần khiết.

Các sản phẩm chính hãng của Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz chính hãng đã được nhập khẩu về Việt Nam từ 2019 và đang được phân phối tại các hệ thống mẹ bé danh tiếng hàng đầu Việt Nam cùng hàng nghìn các nhà thuốc, các đại lý sữa bỉm trên toàn quốc, được các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao và được hàng triệu người Việt Nam tin dùng.

Đơn vị phân phối các sản phẩm Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz chính hãng tại Việt Nam:

Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Liên Kết (Nay là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Liên Kết - viết tắt là Vietlink)

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần AZCare Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://suahoanggia.vn/

Fanpage: Sữa Hoàng Gia Australia - Royal Ausnz

Hotline: 0858.995.789