Sữa hỗ trợ phát triển chiều cao WOWTOP - đột phá mới nhờ CBP - vàng ròng cho chiều cao

Chiều cao của trẻ em Việt Nam luôn là một mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vẫn thuộc nhóm quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất khu vực.

Hiện tại, nhiều phụ huynh đang lựa chọn các phương pháp như bổ sung canxi thông qua thực phẩm hoặc sữa hỗ trợ phát triển chiều cao thông thường. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của các giải pháp này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà không phải ai cũng hiểu rõ.

Bổ sung canxi nhưng thiếu yếu tố kích thích khung xương phát triển: Canxi được xem như “nguyên liệu xây dựng xương,” nhưng nếu thiếu đi cơ chế kích thích nguyên bào xương hoạt động, canxi dù có nhiều đến đâu cũng khó được hấp thụ tối ưu. Đối với trẻ em có nền tảng di truyền không có gen cao, khung xương hạn chế sẽ khiến việc bổ sung canxi đơn thuần không mang lại hiệu quả.

Thiếu cân bằng giữa các yếu tố dinh dưỡng khác: Trẻ em đang tuổi lớn không nên chỉ tập trung vào chiều cao mà còn cần hỗ trợ toàn diện từ tiêu hóa, miễn dịch đến trí não. Nếu chỉ tập trung vào một yếu tố mà bỏ qua sự cân bằng, trẻ sẽ không phát triển toàn diện và khó duy trì sức khỏe lâu dài.

CBP – “Chìa khóa vàng” trong phát triển chiều cao

Đứng trước những hạn chế của các phương pháp hiện tại, CBP (Colostrum Basic Protein) đã trở thành một giải pháp đột phá, được chứng minh là mang lại hiệu quả vượt trội trong việc phát triển chiều cao được nhiều quốc gia như New Zealand, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc ứng dụng để cải thiện chiều cao trung bình.

“Giới chuyên môn chúng tôi đánh giá việc phát hiện ra CBP là một bước ngoặt đột phá giúp hỗ trợ phát triển chiều cao từ cấp nguyên bào. Đây là tiền đề tạo nên một thế hệ trẻ cao vượt trội.Việc tác động vào nguyên bào xương chính là mấu chốt giúp cho khung xương phát triển nhanh hơn. Trong nghiên cứu của Rexgene Biotech Hàn Quốc đã chỉ ra rằng bổ sung CBP với nồng độ 100 μg/ml sẽ giúp kích thích phát triển nguyên bào xương 127%.” - Bác sĩ Hải nói

CBP là một loại protein sinh học quý giá, được chiết xuất từ sữa non bò. Chiết xuất CBP không phải là một quy trình đơn giản. Để thu được chỉ 4g CBP tinh khiết, cần tới 10 lít sữa non từ bò chăn thả tự nhiên tại New Zealand. Quy trình sản xuất này không chỉ yêu cầu nguồn nguyên liệu đầu vào lớn mà còn đòi hỏi công nghệ cao cấp để đảm bảo độ tinh khiết và hoạt tính sinh học của CBP.

Công nghệ màng lọc siêu tinh Biomax chính là chìa khóa giúp CBP giữ nguyên giá trị dinh dưỡng mà không bị phá hủy trong quá trình chiết xuất. Công nghệ này hoạt động bằng cách sử dụng các màng lọc với kích thước siêu nhỏ, chỉ cho phép các phân tử CBP đi qua, loại bỏ hoàn toàn tạp chất và các thành phần không mong muốn. Ngoài ra, quy trình sản xuất được thực hiện trong môi trường hoàn toàn khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như GMP (Good Manufacturing Practice) và HACCP. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn giữ trọn vẹn hàm lượng dinh dưỡng trong từng phân tử CBP.

Nhờ kích thước phân tử nhỏ gấp nhiều lần so với các loại protein thông thường, CBP dễ dàng thẩm thấu vào cơ thể và kích thích trực tiếp nguyên bào xương hoạt động mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp khung xương dài ra nhanh chóng mà còn cải thiện mật độ khoáng xương, tăng độ cứng cáp và chắc khỏe. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy việc bổ sung CBP có thể kích thích sự tăng sinh của nguyên bào xương và thúc đẩy phát triển xương. Cụ thể, việc cung cấp 5% CBP dưới dạng thực phẩm bổ sung trong chế độ ăn uống đã cho thấy sự gia tăng đáng kể về mật độ khoáng xương và nồng độ nguyên bào xương.

Sữa WOWTOP – Công thức tối ưu hóa từ CBP

Để mang lại giải pháp toàn diện cho sự phát triển chiều cao của trẻ, dòng sữa cao cấp WOWTOP được nhập khẩu nguyên lon từ New Zealand. Với công thức đặc biệt, tích hợp những thành phần dinh dưỡng vượt trội giúp trẻ phát triển chiều cao từ cấp độ nguyên bào. Điểm nổi bật của Sữa WOWTOP chính là chứa hàm lượng cao CBP (Colostrum Basic Protein) – đạm sữa non chuẩn hóa được chiết xuất từ sữa non quý giá. Với kích thước phân tử siêu nhỏ, CBP kích thích nguyên bào xương hoạt động mạnh mẽ, giúp khung xương dài ra nhanh hơn và chắc khỏe hơn.

Bên cạnh đó, WOWTOP cung cấp hàm lượng canxi hữu cơ cao nhất thị trường với 1475 mg/100g sữa, kết hợp cùng phốt pho, magie, thêm vitamin D3 và K để hỗ trợ tối đa quá trình khoáng hóa. Sự phối hợp này không chỉ giúp canxi hấp thụ hiệu quả hơn vào xương mà còn giảm nguy cơ lắng đọng tại các cơ quan khác, đảm bảo sự phát triển toàn diện của hệ xương và răng. Công thức còn bổ sung CPP (Casein Phosphopeptide) – một thành phần đặc biệt giúp tăng khả năng hấp thụ vi chất như canxi, sắt và kẽm, tối ưu hóa quá trình phát triển thể chất và chiều cao.

Đặc biệt, WOWTOP không chỉ tập trung vào chiều cao mà còn chú trọng đến hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ. Chất béo OPO – dưỡng chất vàng từ sữa mẹ – cùng với lợi khuẩn Probiotics và chất xơ hòa tan (FOS, GOS) giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và giảm tình trạng táo bón. Thành phần Lactoferrin – vốn được tìm thấy trong sữa mẹ – là “lá chắn tự nhiên” tăng cường hệ miễn dịch, giúp trẻ tự do khám phá và học hỏi trong môi trường an toàn. Bên cạnh đó, DHA và ARA trong công thức hỗ trợ phát triển trí não, hệ thần kinh và thị lực, giúp trẻ không chỉ cao lớn mà còn thông minh, nhanh nhạy.

WOWTOP còn được bổ sung hơn 30 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, mang lại nguồn năng lượng giúp trẻ phát triển chiều cao và khỏe mạnh mỗi ngày.

Với WOWTOP, bố mẹ không còn phải lo lắng về vấn đề chiều cao của trẻ. Dòng sữa này là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và nguồn dinh dưỡng tự nhiên, mang đến cho trẻ sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.