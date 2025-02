Sự thật vụ đánh thuốc mê, cướp hơn 4 lượng vàng ở Bình Thuận

TPO - Toàn bộ số nữ trang bằng vàng 24K và 18K gồm lắc, dây chuyền, bông tai, nhẫn… là do chồng bà Nguyễn Thị Út mua, khi nào ông cần tiền kinh doanh thì bà Út sẽ bán vàng để đưa tiền. Do nợ tiền hụi, bà Út đã bán vàng trả nợ rồi nói mình bị đánh thuốc mê, cướp tài sản và đến công an trình báo.