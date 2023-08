Sự thật thông tin CSGT Gia Nghĩa Đắk Nông 'tẩn' dân xong chạy

TPO - Sau khi mạng xã hội xuất hiện clip với tiêu đề "CSTT, CSGT Gia Nghĩa Đắk Nông, tẩn dân xong chạy", lãnh đạo CSGT tỉnh này đã xác minh, bác bỏ thông tin. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng xử lý người đăng tin sai sự thật.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa ký văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này, cùng Báo Giao thông, đề nghị phối hợp xử lý trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật với tiêu đề “CSTT, CSGT Gia Nghĩa Đắk Nông, tẩn dân xong chạy”, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an thành phố nói riêng và Công an tỉnh nói chung.

Theo Công an TP.Gia Nghĩa, qua công tác nắm tình hình dư luận xã hội trên không gian mạng, ngày 26/8, trên Kênh Youtube có tên "Báo Giao Thông", facebook cá nhân "Hương Thu" và facebook cá nhân "Đoàn Thường”, đăng tải, chia sẻ bài viết với tiêu đề “CSTT, CSGT Gia Nghĩa Đắk Nông, tẩn dân xong chạy”.

Qua xác minh, lãnh đạo công an thành phố khẳng định, nội dung vụ việc trong video không liên quan đến lực lượng Công an TP.Gia Nghĩa cũng như không thuộc địa bàn thành phố này. Do đó, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông, Báo Giao thông phối hợp, xử lý đối với hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an.

Liên quan đến vụ việc trên, thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk G'long cho biết, vào 14h15 ngày 26/8, một tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đội CSGT Công an huyện đang thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại thôn 10, xã Quảng Khê.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 72E1-245.93 chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga tông thẳng vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Rất may, chiến sĩ trên đã kịp thời né tránh.

Khoảng 15 phút sau, nam thanh niên này quay lại cùng một người khác đến vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ dùng điện thoại quay video và cho rằng lực lượng CSGT đánh người. Quá trình làm việc, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996, trú thôn 3, xã Quảng Khê).

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng thông tin thêm, dù sự việc trên không đúng nhưng quá trình làm việc, lực lượng công an đã đưa nam thanh niên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để kiểm tra sức khỏe và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả xét nghiệm máu, nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,216 mg/ml. Nam thanh niên này sau đó bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Liên quan đến kênh Youtube có tên "Báo Giao Thông" đăng tải thông tin sai sự thật trên, Báo Giao thông khẳng định không phải kênh chính thống của báo này.