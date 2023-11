Sự thất thế của các siêu anh hùng được ví như sự ế ẩm của cảnh nóng trên phim Việt

TPO - Mặc dù ''Biệt đội Marvel'' quy tụ ba siêu anh hùng quan trọng nhưng vẫn không đủ sức hút để kéo khán giả đến rạp. Sự thất thế của các anh hùng trên màn ảnh rộng được ví như sự ế ẩm của cảnh nóng trên phim Việt, cố gắng mấy cũng không khiến người xem động lòng.

Trước khi ra rạp, Biệt đội Marvel đã được dự đoán là cú tuột dốc không phanh của Marvel Studio. Tại Việt Nam, mở đầu của phim kém rõ rệt so với các tác phẩm trước đó của hãng. Suất chiếu giờ vàng ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia nhưng cũng chỉ có lèo tèo non nửa rạp.

Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu Việt Nam), bộ phim của các siêu anh hùng ở tuần thứ hai đã có doanh thu đi xuống theo chiều thẳng đứng: Giảm hơn 75% so với tuần đầu công chiếu, chỉ thu về hơn 3,1 tỷ đồng.

“Thị trường Việt Nam không có gì sáng tạo cả, nó chỉ phản ánh lại đúng không khí các rạp chiếu của thế giới”, nhà phê bình phim Phan Hoàng hóm hỉnh nhận xét.

Biệt đội Marvel là phần thứ 33 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) và là phần tiếp theo của siêu phẩm tỷ USD Captain Marvel năm 2019. Mặc đù được kỳ vọng trở thành bom tấn của năm, bộ phim lại có mở màn thấp nhấp trong lịch sử của các siêu anh hùng. Nó chỉ đạt doanh thu 47 triệu USD ở Bắc Mỹ và 63 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu mở màn. Nhắc lại là kinh phí của bom tấn lần này áng chừng xung quanh con số 220 triệu USD.

Một số lý giải từ trang Variety cho rằng Biệt đội Marvel không gặp may do ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc đình công của các diễn viên Hollywood, khiến quá trình quảng bá phim không thuận lợi. Tuy nhiên, điều đó không phải là lý do chính khiến doanh thu phim thảm bại.

Ngay từ những ngày đầu tiên ra rạp, “cây rung tiền” của Marvel Studio đã đối mặt với thành tích mở màn siêu thấp. Doanh thu kém dần mỗi ngày, các báo cáo về "kỷ lục tệ nhất" đã khiến nhà sản xuất khó tránh khỏi nguy cơ thất bại về mặt thương mại. Những chia sẻ thất vọng với thể loại siêu anh hùng lần nữa trở thành viral khiến nhiều khán giả tiềm năng quyết định không ra rạp nữa.

“Thành thật mà nói thì nội dung phim lần này khá hời hợt và không còn cuốn hút như những phần phim trước đây của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Hiệu ứng hình ảnh yếu kém, cốt truyện quá rắc rối và quá nhiều nhân vật không cần thiết khiến người xem mệt mỏi. Điều này chỉ có thể lý giải vì nội dung phim có vấn đề chứ không phải vì thể loại siêu anh hùng đã hết thời. Tôi nghĩ thể loại phim không quan trọng, điều cốt tử là phim hay hay dở mà thôi. Nếu các siêu anh hùng có tiến hóa và đủ hấp dẫn, chắc chắn khán giả vẫn cứ chào đón. Đừng quên là Vệ binh dải ngân hà 3 đã mang về 845 triệu USD, Du hành vũ trụ nhện kém hơn thì cũng là 690 triệu USD, chưa kể The Batman Vạch trần sự thật được 770 triệu USD và Người nhện không còn nhà rực rỡ với 1,9 tỷ USD. Đó vẫn thật sự vẫn là những vị cứu tinh rạp phim trong hai năm qua”, nhà phê bình Phan Hoàng nhận định.

Biệt đội Marvel là bộ phim MCU đầu tiên sau cuộc đình công của Hiệp hội diễn viên Hollywood (SAG-AFTRA). Cũng theo anh Hoàng, một phần thất bại của phim do chiến dịch quảng bá sai thời điểm.

Cụ thể, dàn diễn viên chỉ có thể thực hiện phỏng vấn vào ngày phim được phát hành. Thế nhưng khán giả cần mong đợi và biết về phim sớm hơn, trước khi nó bị đánh giá ngoài phòng vé. Khi doanh thu mở màn tệ hại, khán giả gần như đã không còn muốn ra rạp để thưởng thức và tự đánh giá nữa.

Theo dự kiến, Disney giảm sản xuất phim siêu anh hùng nhằm tìm ra chiến lược mới phù hợp hơn. Đầu tuần này, hãng phim đã hoãn một số phần phim của MCU, bao gồm Captain America: Trật tự thế giới mới, Thunderbolts: Biệt đội phản diện và Blade đến năm 2025.

Điều này khiến phần 3 của Quái nhân Deadpool trở thành bộ phim thuộc MCU duy nhất ra mắt trong năm 2024.

Nhà phân tích cấp cao Jeff Block cho biết: "Disney nhận ra họ cần phải xoay chuyển và điều chỉnh nội dung nổi bật nhất của mình. Đây không phải sự khởi động lại mà sự xây dựng mới hoàn toàn".