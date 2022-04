Sự nghiệp của tài tử Will Smith và cuộc hôn nhân bền vững nhất nhì Hollywood

TPO - Sau cú tát để đời tại lễ trao giải Oscar, Will Smith trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới showbiz.

Bắt đầu với sự nghiệp âm nhạc

Từ những ngày trên ghế nhà trường, Will Smith đã được các bạn đồng trang lứa biết đến nhờ vẻ ngoài điển trai và gọi anh bằng nickname “Prince Charming”. Tên gọi thân mật này cũng đã truyền cảm hứng cho nghệ danh của nam diễn viên khi bước vào con đường âm nhạc – “ Fresh Prince”.

Năm 1981, anh gặp Jeffrey Townes tại trường trung học. Jeffrey lấy nghệ danh Jazzy Jeff và thành lập nên nhóm “DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince”.

Năm 1986, nhóm nhạc của nam diễn viên cho ra mắt single đầu tay “Girls Ain’t Nothing but Trouble” và sau đó hoàn thành album hoàn chỉnh mang tên “Rock The House”.

Vào năm 1988, nhóm tiếp tục cho ra mắt single “Parents Just Don’t Understand” đã gây được tiếng vang lớn và thắng giải Grammy. Đó là giải Grammy dành cho hạng mục biểu diễn nhạc rap đầu tiên trong lịch sử.

Phát triển sự nghiệp diễn xuất

Will Smith bắt đầu lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất khi liên tục xuất hiện với vai trò cameo và crossover trong các bộ phim. Năm 1990, bộ sitcom “The Fresh Prince of Bel-Air” được sản xuất dựa trên cuộc sống thực tế của Will đã được phát sóng trên NBC. Bộ sitcom kéo dài 6 mùa và được người xem vô cùng săn đón. “The Fresh Prince of Bel-Air” mang lại cho anh chàng hai đề cử Quả Cầu Vàng.

Tác phẩm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ nhất từ âm nhạc sang diễn xuất của tài tử phải kể đến bộ phim hài hành động “Bad Boy” vào năm 1995. Bộ phim không được đánh giá cao từ giới phê bình nhưng thu về hơn 100 triệu USD trên toàn thế giới đã chứng tỏ sức hút của Will Smith.

Khả năng âm nhạc kết hợp diễn xuất của tài tử được "song kiếm hợp bích" trong bộ phim hài khoa học viễn tưởng “Men in Black” khi bài hát chủ đề của bộ phim do chính Will sản xuất đã thắng giải Grammy.

Năm 2006, anh thủ vai một ông bố đơn thân trong bộ phim “The Pursuit of Happiness”, đồng diễn xuất với anh là con trai Jaden Smith đã mang về cho Will đề cử giải Oscar hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất”. Hai cha con tiếp tục có màn kết hợp ăn ý trong bộ phim “After Earth” vào năm 2013.

Trong những năm tiếp theo, Will tiếp tục khẳng định dấu ấn của bản thân qua nhiều bộ phim đình đám với vai trò diễn viên, nhà sản xuất.

Vào năm 2021, anh tham gia diễn xuất trong tác phẩm “King Richard” của đạo diễn Reinaldo Marcus Green và anh đã thắng giải Oscar 2022 ở hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất”.

Tuy nhiên, trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar, câu đùa khiếm nhã của diễn viên hài kiêm MC Chris Rock về vợ của nam diễn viên đang chật vật vì căn bệnh rụng tóc đã khiến Will tức giận và giáng một cú tát Chris Rock gây sốc cho tất cả mọi người có mặt tại lễ trao giải. Sự việc này trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Nam diễn viên đã nhận thức được hành động trong lúc nóng nảy của mình là sai và trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Chris Rock, Viện Hàn Lâm, nhà sản xuất cũng như các khách mời, khán giả theo dõi buổi trao giải.

Mặc dù vậy, theo quyết định được Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ, Will Smith sẽ bị cấm tham dự các lễ trao giải Oscar và bất cứ sự kiện nào do viện tổ chức trong vòng 10 năm. Đồng thời, nam diễn viên cũng đã tự nộp đơn xin rời khỏi vai trò thành viên Viện Hàn Lâm.

Cuộc hôn nhân với Jada Pinkett Smith

Will và Jada là một trong những cặp đôi có cuộc hôn nhân bền vững nhất làng giải trí Hollywood nhưng lại không hề bằng phẳng.

Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 1994 và bắt đầu hẹn hò vào năm 1995. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào dịp năm mới vào năm 1997. Gần 20 năm sau, nữ diễn viên “Girls Trip” thừa nhận sự hối tiếc khi đã bắt đầu mối quan hệ với Will Smith khi anh vẫn chưa ly hôn với vợ cũ - Sheree Zampino. Mặc dù có mở đầu không thuận lợi, hai người phụ nữ sớm trở nên hòa thuận và cùng Will nuôi nấng Trey - con trai riêng của Will và vợ cũ.

Thành quả cho tình yêu của cặp đôi là Jaden và Willow, cả hai đều là những nghệ sĩ tài năng và có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ hiện nay.

Dẫu cặp trai tài gái sắc có một cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ nhưng họ không ít lần vướng phải tin đồn rạn nứt và thậm chí có khoảng thời gian ly thân và không liên lạc với nhau.

Đến thời điểm hiện tại,mối quan hệ của họ đã chạm đến ngưỡng tình yêu vô điều kiện. Theo một nguồn tin của Us Magazine cho hay: “Will và Jada là một cặp không thể tách rời và họ sẽ ở cạnh nhau đến cuối đời. Sự việc xảy ra ở Oscar không gây ra ảnh hưởng lớn đến tình cảm của hai người”.