Sử dụng điều hòa sai cách - Thói quen tai hại gây đau nhức xương khớp

Mùa hè nóng nực khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Tuy nhiên, việc dùng điều hòa sai cách vô tình làm bùng phát các cơn đau nhức xương khớp. Do đó, người bị bệnh xương khớp cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thiết bị làm mát này.

Tại sao điều hòa gây đau khớp?

Nhiều người quan niệm khí hậu lạnh giá của mùa đông mới là điều kiện thuận lợi cho những cơn đau nhức xương khớp tái phát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ người bệnh xương khớp phải đối mặt với tình trạng này vào mùa hè là không nhỏ. Bên cạnh việc thời tiết nóng nực khiến nhiều người lười vận động, chán ăn dẫn đến xương khớp kém linh hoạt, thiếu dưỡng chất thì dùng điều hòa sai cách là một “thủ phạm” không ngờ tới.

Theo lý giải của TTƯT.Ths.Bs. Nguyễn Thị Hằng (Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam) sở dĩ điều hòa có thể gây đau khớp là do sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm lớn giữa ngoài trời và trong phòng điều hòa.

Vào mùa hè, nhiệt độ thực tế ngoài đường có thể lên tới 40, thậm chí là 50 độ C. Trong khi đó, phòng có sử dụng máy lạnh lại thường để mức 25 - 27 độ C, đôi khi thấp hơn. Sự khác biệt lớn tới 20 độ C sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nói chung và xương khớp nói riêng, đặc biệt là đối với những người bị viêm khớp, thoái hóa khớp. Khi từ ngoài trời nắng vào phòng điều hòa lạnh sẽ khiến cơ thể bị sốc nhiệt. Lúc này các mạch máu sẽ co mạnh làm giảm lưu thông máu tới các khớp gây đau. Thêm vào đó, trang phục mỏng ngắn cùng với việc gió điều hòa thổi trực tiếp vào cơ thể sẽ làm tăng nặng các cơn đau.

Một yếu tố không thể không nhắc tới là độ ẩm. Trái ngược với độ ẩm cao trên 75% ngoài trời thì trong phòng điều hòa độ ẩm chỉ rơi vào từ 35% - 45%. Không chỉ gây mất nước ở da, niêm mạc mũi khô gây khó khăn trong hô hấp mà sự chênh lệch về độ ẩm cũng khiến khớp xương khó thích nghi. Sự co giãn đột ngột tại các khớp xương sẽ gây ra các cơn đau nhức.

Bên cạnh đó, ngồi lâu trong phòng điều hòa lạnh làm thân nhiệt giảm đột ngột kéo theo sức đề kháng suy giảm. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ các mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể, trong đó có các tác nhân gây bệnh xương khớp.

Người bệnh xương khớp dùng điều hòa sao cho đúng?

Để hạn chế thấp nhất tác hại của điều hòa đối với xương khớp, TTƯT.Ths.Bs. Nguyễn Thị Hằng đưa ra một vài lời khuyên cho người bệnh. Điều hòa cần được để ở nhiệt độ thích hợp, thường không nên để chênh quá 10 độ C so với nhiệt độ thực tế. Khi đi từ trời nắng về nên lau khô mồ hôi, ngồi cho bớt nóng mới bật điều hòa hoặc vào phòng có điều hòa. Trước khi ra khỏi phòng nên tắt điều hòa trước 30 - 60 phút, bật quạt và mở bớt cửa để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài.

Không nên để gió điều hòa thổi trực tiếp vào cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng nên vệ sinh điều hòa định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe.

Song song với việc sử dụng điều hòa đúng cách, người bệnh xương khớp nên duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, rèn luyện đúng cách, dinh dưỡng đầy đủ. Đồng thời, việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của thương hiệu uy tín cũng là cách duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh.

