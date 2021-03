Sử dụng 28 công ty 'ma' để mua bán 50.000 hóa đơn GTGT

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT có tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng trinh sát phát hiện trên nhiều trang mạng xã hội (Facebook, Zalo ) có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.



Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, PA05 đã xác định được nhóm đối tượng mua bán hóa đơn GTGT nêu trên do Lê Thị Hạnh (SN 1985, ở tại Tân Mai, Hoàng Mai) cầm đầu. Các đối tượng đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT giấy và hóa đơn điện tử.

Xác định đây là đường dây mua bán hóa đơn trái phép với số lượng cực lớn, sử dụng mạng xã hội để giao dịch bán hóa đơn khống khắp cả nước, PA05 đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Cùng với sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Hà Nội, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu, cảnh sát xác định đường dây này đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, có tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.

Tính đến 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các bị can gồm: Lê Thị Hạnh; Nguyễn Nam Khánh (SN 1991, ở quận Hà Đông); Trần Quang Hiếu (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đình Vũ (SN 1991) và Ngô Thị Xuân (SN 1960) đều trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.