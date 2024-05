Sự bất thường của Ben Affleck và Jennifer Lopez giữa tin ly hôn

TPO - Giữa nghi vấn sắp ly hôn, Jennifer Lopez và Ben Affleck bất ngờ xuất hiện cùng nhau tại nơi công cộng. Tuy nhiên, thái độ bất thường của nam diễn viên sinh năm 1972 không giúp dập tắt tin đồn, ngược lại càng khiến công chúng tin cặp vợ chồng đang bất ổn.

Ngày 20/5, Page Six chia sẻ hình ảnh Jennifer Lopez và Ben Affleck lần đầu lộ diện cùng nhau kể từ tháng 3. Cặp vợ chồng nổi tiếng tham gia một sự kiện điện ảnh tại Nhà hát Aero ở Santa Monica, California, rồi đến câu lạc bộ Soho House giải trí vào ngày 19/5.

Sau khi tái hợp vào năm 2021 rồi kết hôn vào năm tiếp theo, Bennifer luôn sánh đôi cùng nhau trong cuộc sống thường nhật lẫn sự kiện giải trí. Tuy nhiên, suốt 2 tháng qua, họ không còn đi chung. Tin đồn sắp sửa chia tay rộ lên khi Jennifer một mình tham dự Met Gala vào ngày 6/5. Khán giả càng chắc chắn cặp chị - em có vấn đề lúc Ben được phát hiện sống riêng trong ngôi nhà ở Brentwood (Los Angeles), còn nữ ca sĩ sinh năm 1969 vẫn ở Beverly Hills. Thêm nữa, người hâm mộ phát hiện hai ngôi sao bỏ nhẫn cưới.

Jennifer và Ben không bình luận gì về tin đồn hết yêu nhưng việc xuất hiện cùng nhau vào cuối tuần được cho là động thái phủ nhận. Nam diễn viên Argo cũng đeo lại nhẫn cưới sau vài ngày “bỏ quên”.

Tuy nhiên, truyền thông và cư dân mạng vẫn chưa hết nghi ngờ, thậm chí càng chắc chắn cặp đôi có vấn đề, vì thái độ bất thường của Ben. Trong khi người đẹp 55 tuổi giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nam đạo diễn tỏ ra bối rối khi hai người đi qua nhà để xe. Lúc bước đến thang máy, ông bố 3 con chuyển sang biểu cảm khó chịu hơn và hất tay ra một cách bực bội. Đôi vợ chồng cũng không có những cử chỉ thân mật như trước đây.

Sau khi những bức ảnh được tung ra, nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six “Người Dơi” đã tỉnh ngộ về cuộc hôn nhân thất bại với giọng ca On The Floor và tin sắp ly hôn là chính xác.

“Nếu có cách ly hôn vì lý do mất trí tạm thời, anh ấy sẽ làm. Anh ấy cảm thấy như thể hai năm qua chỉ là một giấc mơ kích thích. Bây giờ anh ấy đã tỉnh táo lại và hiểu rằng không đời nào chuyện đó thành hiện thực”, nguồn tin nói.

Trong lúc tình hình căng như dây đàn, Jennifer Lopez một lần nữa dự thảm đỏ mà không có chồng bên cạnh. Nữ diễn viên 6X trông gợi cảm và thanh lịch trong set đồ hai mảnh trắng – đen tại buổi ra mắt phim mới, Atlas, vào ngày 20/5. Hộ tống cô là đạo diễn Brad Peyton cùng hai bạn diễn nam Sterling K. Brown và Simu Liu (Lưu Tư Mộ). Tuy nhiên, Jennifer có đeo nhẫn ở ngón áp út bên trái.

Người hâm mộ đang chờ đợi diễn biến tiếp theo liên quan đến mối quan hệ của Jennifer Lopez và Ben Affleck. Họ cũng mong người trong cuộc lên tiếng làm rõ tin đồn.