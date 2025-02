Southern Homes Việt Nam vươn tầm quốc tế Tại London, giành giải lớn International Property Awards 2024-2025

Southern Homes Việt Nam vừa vinh dự giành giải "Best Real Estate Agency Marketing for the whole of the Asia Pacific" tại International Property Awards 2024-2025 và xuất sắc lọt vào Top 5 đại lý tiếp thị bất động sản tốt nhất thế giới. Đây là kết quả do International Property Awards bình chọn và lễ trao giải đã diễn ra tại London (Anh Quốc) cuối tuần qua.

Bước chuyển mình vươn tầm quốc tế International Property Awards 2024-2025 là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong ngành bất động sản toàn cầu. Và việc giành được giải thưởng này là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Southern Homes Việt Nam trên hành trình vươn tầm quốc tế. Tại sự kiện diễn ở London (Anh Quốc) vào ngày 20.02.2025, Southern Homes Việt Nam đã xuất sắc giành giải "Best Real Estate Agency Marketing for the whole of the Asia Pacific" – Đại lý tiếp thị bất động sản tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Không dừng lại ở đó, Southern Homes Việt Nam tiếp tục khẳng định tầm vóc quốc tế khi vinh dự lọt vào Top 5 đại lý tiếp thị bất động sản tốt nhất thế giới. Chiến thắng này không chỉ là sự khẳng định về chất lượng dịch vụ và năng lực phát triển của Southern Homes Việt Nam mà còn là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của tập thể đội ngũ – những con người luôn theo đuổi sự tận tâm, sáng tạo và chuyên nghiệp. Trước đó, Southern Homes Việt Nam đã xuất sắc giành bốn giải thưởng lớn tại khu vực châu Á trong buổi lễ trao giải tại Bangkok, đồng thời vinh dự được xướng tên trong danh sách Vietnam’s Best Real Estate Agencies 2024 tại DOT Property Awards. Hệ sinh thái toàn diện Từ những ngày đầu gia nhập thị trường bất động sản, Southern Homes Việt Nam đã không ngừng mở rộng quy mô và mạng lưới hợp tác, trở thành đối tác chiến lược của hàng loạt tập đoàn bất động sản hàng đầu như Vingroup, Tân Á Đại Thành Meyland, Khang Điền, Masterise Homes, Keppel Land, CapitaLand Vietnam, Gamuda Land, Ecopark… Các chủ đầu tư này không chỉ là những tên tuổi hàng đầu tại Việt Nam mà còn là những thương hiệu lớn trên thị trường với hàng loạt dự án mang tầm vóc quốc tế. Bên cạnh vai trò đơn vị phân phối, Southern Homes Việt Nam còn phát triển một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, bao gồm tư vấn đầu tư, quản lý phát triển dự án, tiếp thị và phân phối, nhằm mang đến những giải pháp tối ưu cho khách hàng và chủ đầu tư. Hệ thống sàn giao dịch liên tục được mở rộng, phủ sóng trên toàn quốc, không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc xây dựng một nền tảng dịch vụ bất động sản khép kín, chuyên nghiệp và hiệu quả đã giúp Southern Homes Việt Nam khẳng định được vai trò trên thị trường, đưa các sản phẩm bất động sản chất lượng cao đến với khách hàng và góp phần nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành. Hành trình kiến tạo giá trị Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Southern Homes Việt Nam luôn kiên định với những nguyên tắc cốt lõi làm nên sự khác biệt, lấy chất lượng và uy tín làm nền tảng để phát triển bền vững. Trên hành trình khẳng định vị thế, Southern Homes Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự. Các chương trình đào tạo chuyên sâu được tổ chức thường xuyên, giúp nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn viên, đảm bảo mang đến giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Chính những nỗ lực này đã giúp Southern Homes Việt Nam trở thành thương hiệu đáng tin cậy, luôn tiên phong trong việc tạo ra giá trị thực cho thị trường bất động sản. Southern Homes Việt Nam còn hướng đến sự phát triển bền vững thông qua việc đồng hành cùng các chủ đầu tư trong việc kiến tạo những không gian sống xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến trách nhiệm xã hội (CSR) với hàng loạt hoạt động thiết thực như tài trợ giáo dục, thiện nguyện, bảo vệ môi trường, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Tầm nhìn và cam kết Với tầm nhìn dài hạn, Southern Homes Việt Nam cam kết tiếp tục theo đuổi sứ mệnh tư vấn đầu tư và phát triển bất động sản, góp phần định hình thị trường và nâng cao giá trị cho khách hàng. Giải thưởng tại International Property Awards 2024 – 2025 là minh chứng cho những nỗ lực đó, đồng thời là cú hích để doanh nghiệp tiếp tục bứt phá, chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai. Chia sẻ về chiến thắng tại International Property Awards 2024 – 2025, ông Tạ Minh Kha – Tổng Giám đốc Southern Homes Việt Nam – khẳng định: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi Southern Homes Việt Nam được vinh danh tại một trong những giải thưởng bất động sản danh giá nhất thế giới. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ Southern Homes Việt Nam mà còn là một động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, mang đến những giá trị bền vững và khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các chủ đầu tư và khách hàng, kiến tạo những không gian sống chất lượng, góp phần nâng tầm chuẩn mực phát triển bất động sản Việt Nam.” Giải thưởng tại London không chỉ là sự ghi nhận mà còn là một dấu mốc mở ra một chặng đường mới. Với chiến lược đúng đắn, đội ngũ nhân sự tài năng và sự tin tưởng từ đối tác, Southern Homes Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường bất động sản quốc tế. P.V