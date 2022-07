Sốt xuất huyết bùng phát phức tạp, bệnh nhân nằm hành lang điều trị vì quá tải

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, từ đầu năm đến ngày 29/6/2022, số ca mắc tích luỹ tại khu vực phía Nam là 55.863 ca, so với cùng kỳ năm 2021 (25.759 ca) tăng 117%. Số tử vong tích luỹ do SXH (42 ca) so với cùng kỳ: năm 2021 (7 ca) tăng 6 lần, trong đó có 24/42 là trẻ từ 15 tuổi trở xuống. Phân bố ca mắc sốt xuất huyết theo tỉnh thành cho thấy TPHCM có số ca mắc, tử vong cao nhất trong số 20 tỉnh thành khu vực phía Nam. Tính đến ngày 29/6/2022, số ca mắc tích lũy tại thành phố là 20.952 ca, tăng 172,5% với cùng kỳ năm 2021 (7.688 ca).