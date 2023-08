Soremax - Kem bôi da tiên phong sử dụng hoạt chất sát khuẩn hàng đầu Sensidin®DO

Soremax là kem bôi da tiên phong sử dụng hoạt chất Sensidin DO có khả năng sát khuẩn hàng đầu, an toàn với trẻ sơ sinh. Soremax hỗ trợ làm lành nhanh tổn thương, làm dịu, giảm ngứa cho hăm tã, chàm sữa, viêm da, mụn nhọt,... Vậy hoạt chất vàng Sensidin DO có thực sự hiệu quả?

Sensidin® DO - Chất sát khuẩn hàng đầu Dù chưa được nhiều người Việt "biết mặt đặt tên" nhưng Sensidin® DO (Octenidine HCL) lại là hoạt chất đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực y tế từ nhiều năm nay. Hoạt chất này được nhiều chuyên gia trên thế giới đánh giá cao về khả năng sát khuẩn, đem đến hiệu quả tối ưu trong việc hỗ trợ điều trị các vết thương, vết loét trên da và niêm mạc. Tác dụng tuyệt vời của Sensidin® DO đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu, nhờ khả năng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn gây nhiễm trùng vết thương như S. aureus, Staphylococcus cholermidis và Proteus mirabilis, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng lâm sàng của vết loét (giảm hoại tử, tiết dịch và phù nề). Đặc biệt, hoạt chất này còn có tác dụng cản trở hình thành màng sinh học Biofilm (tác nhân khiến vết thương lâu lành, dễ nhiễm trùng) mà ở hầu hết các chất sát khuẩn hiện nay đều không có. Đồng thời hỗ trợ thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương trên da kèm theo giảm hình thành sẹo. Sensidin® DO - An toàn với trẻ sơ sinh Không giống đa số các hoạt chất sát trùng khác, Sensidin® DO có hiệu quả cao nhưng vẫn an toàn tuyệt đối với làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt hoạt chất này hầu như không hấp thụ qua da hay niêm mạc, nên sử dụng được đối với cả vết loét ở bệnh chân – tay – miệng và các vấn đề da liễu khác như hăm tã, chàm sữa, chốc lở, mẩn ngứa,... Soremax - Kem bôi da tiên phong sử dụng hoạt chất sát khuẩn Sensidin® DO Nhận thấy công dụng tuyệt vời của hoạt chất này, Dược phẩm Famax đã nghiên cứu và cho ra đời kem bôi đa năng thế hệ mới Soremax. Nhờ công thức đột phá với sự kết hợp của Sensidin® DO, Hydrogel, Nano bạc cùng các thành phần tự nhiên như lô hội, rau má, keo ong,... hỗ trợ điều trị hầu hết các vấn đề về da thường gặp ở trẻ em và người lớn, bao gồm: - Chàm sữa, hăm tã, rôm sảy, chân tay miệng, mẩn ngứa,… ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. - Mụn, zona, thủy đậu, viêm da,… ở thanh thiếu niên. - Viêm da, trầy xước, vết loét, bỏng,… ở người lớn. Với cơ chế 4 bước mang đến hiệu quả tối ưu: Bước 1: Tạo màng Hydrogel - "lớp khiên" che chắn cho vết thương Màng Hydrogel bao phủ lên bề mặt tạo cách ly vật lý vết thương tránh tác động các yếu tố bên ngoài. Đồng thời hút nước từ trong vết thương ra, làm giảm dịch tiết từ vết loét và duy trì độ ẩm. Bước 2: Tiêu diệt vi khuẩn, virus Hoạt chất sát trùng Sensidin® DO và Nano Bạc có nhiệm vụ loại bỏ vi khuẩn, virus để làm sạch vết thương, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng. Bước 3: Giảm viêm, sưng và đau rát - Chiết xuất lô hội, cam thảo, keo ong, rau má giúp giảm phản ứng viêm, dịu da và giúp giảm ngứa, giảm cảm giác đau rát. Bước 4: Làm lành nhanh vết thương, tránh thâm sẹo - Sensidin® DO giúp ức chế các yếu tố gây viêm, giúp vết thương phục hồi nhanh hơn. - Sự phối hợp giữa chất sát trùng Sensidin® DO, Nano Bạc cùng chất dưỡng ẩm Glycerin trên nền Hydrogel giữ ẩm cho vết thương, hỗ trợ ngăn chặn hình thành màng Biofilm do vi sinh vật kết thành, giúp da nhanh lành, tránh thâm sẹo. - Chiết xuất rau má có tác dụng hỗ trợ tăng tổng hợp collagen tại vết thương, chiết xuất keo ong hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo da, hạn chế hình thành sẹo. Kem bôi da Soremax đã và đang được nhiều mẹ bỉm tin chọn để chăm sóc làn da của cả gia đình. Dòng kem này được nhiều bác sĩ đầu ngành và dược sĩ uy tín khuyên dùng như Bác sĩ Lê Anh Thư - CK II viện da liễu TW, dược sĩ Tống Đức, dược sĩ Duy Thực, … Mẹ đừng quên thủ sẵn một tuýp kem bôi Soremax trong tủ thuốc gia đình để sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề về da cho bé yêu nhé!