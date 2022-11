Sống WIN chỉ với 'một chạm'

Vào một buổi chiều, chị Bích Phương chỉ cầm theo điện thoại di động và đi thể dục thư giãn. Rồi chị sực nhớ: Mình cần chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cuối tuần. Mối lo “không cầm theo ví” thoáng qua và nhanh chóng bị loại bỏ; bởi tại khu O-Zone cửa hàng WIN, chị Bích Phương thoải mái mua sắm theo nhu cầu chỉ bằng thanh toán “một chạm” trên Techcombank Mobile. Hơn thế nữa, cũng với trên Techcombank Mobile, chị còn có thể rút nhanh ít tiền mặt để cho cô con gái đi mua trà sữa.

Khi công nghệ tài chính thiết thực và gần gũi

Không chỉ chị Bích Phương - mà mẹ chị năm nay đã hơn 70 tuổi cũng dễ dàng đi chợ và thanh toán “một chạm”. Bà Bích Hồng vẫn nhớ lần cùng con gái đi trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng WIN ở khu Chelsea Park (Hà Nội). Thấy chị Bích Phương không cần cầm theo tiền mặt, nhưng những mặt hàng thiết yếu đều được mua sắm rồi chỉ cần “chạm cái điện thoại” là cô bán hàng đã tươi cười thông báo: “Hóa đơn của chị đã thanh toán xong. Là hội viên của WIN, hóa đơn được ưu đãi giảm 2% chị ạ”.

Nghe vậy, bà Hồng tò mò và hỏi. Ngay lập tức, chị Phương nhớ ra là mẹ mình cũng cần đi chợ mỗi khi chị đi làm về muộn. Vậy là chị Phương cùng với nhân viên của WIN cài đặt Techcombank Mobile và mở tư cách hội viên WIN ngay trên chiếc điện thoại di động của bà Hồng. Cũng bắt đầu từ ngày đó, bà Hồng không bao giờ còn cần phải cầm theo tiền mặt mỗi khi đi chợ và bà luôn thích thú khi thấy trên mỗi đơn hàng, bà luôn được ưu đãi 2%. Bà Bích Hồng chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ rằng với người hơn 70 tuổi như tôi lại có thể sử dụng công nghệ cho những công việc đời thường một cách dễ dàng và tiện lợi đến thế”.

Không chỉ trải nghiệm “một chạm” để tận hưởng trọn vẹn nhu cầu thiết thực và gần gũi, khách hàng WIN còn nhận được vô vàn ưu đãi khi thanh toán “một chạm” hoặc quét QR Code qua Techcombank Mobile. Tại WINLife, khách hàng còn: Tiết kiệm đến 20% trên các mặt hàng thiết yếu; Hoàn thêm 2% không giới hạn.

Đặc biệt, khách hàng WINLife mở mới tài khoản tại Techcombank còn được tặng ngay thêm 50%, tối đa lên đến 100.000 VND cho giá trị đơn hàng đầu tiên khi thực hiện thanh toán qua ứng dụng Techcombank Mobile với một chạm hoặc quét mã QR.

Chính công nghệ tài chính thiết thực, gần gũi cùng với những ưu đãi vượt trội này, đến nay đã có hơn 10,4 triệu người cài đặt Techcombank Mobile để trở thành hội viên WIN. Và cũng chỉ sau 2 tháng hệ sinh thái WINLife do Techcombank và Masan khai mở; từ 30 cửa hàng đầu tiên, đến nay hệ sinh thái này đã phát triển lên tới hơn 120 cửa hàng - trong đó hơn 60 cửa hàng WIN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây thực sự là bước tăng trưởng ngoạn mục khi hệ thống cửa hàng được mở mới với tốc độ nhanh kỷ lục.

Giải mã “hiện tượng WIN”

Trên thực tế, sự bùng nổ của “hiện tượng WIN” với con số hơn 10,4 triệu khách hàng cài đặt Techcombank Mobile được giải mã bởi chính sự hấp dẫn của hệ sinh thái này. Theo đó, sự ra đời của hệ sinh thái tiêu dùng WIN chính là sự tiên phong “một chạm” cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn đã gây sự chú ý lớn đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Thế nhưng, nếu như sự chú ý chỉ là “ngòi nổ” thì trải nghiệm thực tế với những lợi ích thiết thực mới chính là chất keo gắn kết khách hàng với hệ sinh thái WIN.

Những khách hàng đã có trải nghiệm thực sự đáng nhớ khi lần đầu tiên mua sắm tại chuỗi cửa hàng WIN. Đó là sau khi “sống” trong hệ sinh thái WIN với mua sắm “một chạm”, tiết kiệm đến 20% trên các mặt hàng thiết yếu, hoàn thêm 2% không giới hạn và được tặng ngay thêm 50%, tối đa lên đến 100.000 VND cho giá trị đơn hàng đầu tiên… “Cảm xúc” từ sự trải nghiệm như được “nâng cấp” khi khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Techcombank còn được tối ưu hóa lợi ích lên cao nhất. Theo đó, nhà băng này tiên phong nâng lãi suất trên tài khoản tiền gửi thanh toán lên tối đa trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 1%, không hạn chế số tiền gửi thanh toán tối thiểu.

Chính hành trình “một chạm” nhưng đa dạng ưu đãi và lợi ích đã giúp Techcombank không ngừng thu hút khách hàng mới. Chỉ sau 1 tháng triển khai, từ tháng 9 đến nay, tỷ lệ lũy kế hóa đơn sử dụng dịch vụ thanh toán không tiền mặt qua Techcombank tại các cửa hàng WIN đã đạt ngưỡng gần 30%, vượt xa so với tỷ lệ 8% trước thời điểm khai trương. Riêng Hà Nội, phương thức thanh toán “một chạm” trên Techcombank Mobile chiếm đến 50% hóa đơn tại một số cửa hang WIN. Techcombank cũng liên tục cải tiến chất lượng cho phương thức thanh toán đặc quyền này tại WIN khi thời gian hoàn tất mỗi hóa đơn chỉ còn vài giây, giúp giảm thời gian chờ đợi của khách hàng. Cũng nhờ sức hấp dẫn này, trong quý 3/2022, Techcombank thu hút thêm hơn 300.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 10,4 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong quý này lần lượt đạt 205,4 triệu giao dịch (tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái) và 2,5 triệu tỷ đồng (tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái).

Với tốc độ phủ sóng đột phá, dự kiến trong thời gian tới, Techcombank với hơn 300 chi nhánh tại các khu vực đông dân cư sẽ tích hợp với khoảng hơn 3.200 điểm bán VinMart+ để mang hệ sinh thái WINLife đến với đa số người tiêu dùng trên toàn quốc. Tham vọng của hai thương hiệu hàng đầu Techcombank và Masan là WINLife sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của hơn 100 triệu người dân Việt Nam tích hợp cùng dịch vụ tài chính “Tiện hơn tiền mặt, lợi hơn tiền mặt”.