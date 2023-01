Phó Cục trưởng Đăng kiểm nhận trách nhiệm về 'vết nhơ' sai phạm rúng động cả nước

TPO - Sáng 12/1, trao đổi về lùm xùm của ngành đăng kiểm hiện nay, ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - xin nhận trách nhiệm về những sai phạm của ngành thời gian qua và đánh giá đây là cơn sóng thần, nỗi đau xót và tiếng chuông cảnh tỉnh với lĩnh vực đăng kiểm. "Lấy lại niềm tin của người dân là rửa vết nhơ này của ngành" - ông An nói.

Ông Nguyễn Tô An cho rằng, gốc rễ sai phạm các trung tâm đăng kiểm từ xa xưa khi người dân đi đăng kiểm muốn phương tiện nhanh chóng đạt tiêu chuẩn lưu hành nên chi tiền bồi dưỡng, làm hư đăng kiểm viên. Một số đăng kiểm viên không có bản lĩnh, không chiến thắng được lòng tham.

"Chúng tôi cảm ơn công an đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi sai phạm của các trung tâm. Ai vi phạm người đó phải chịu trách nhiệm", ông An nói và cho rằng các sai phạm được phát hiện như cơn bão, sóng thần xóa đi công sức hàng chục năm mà nhiều cán bộ đăng kiểm đã xây dựng.

Ông Tô An cho biết thêm, hoạt động đăng kiểm đang trong "tình trạng rối ren". Các trung tâm đăng kiểm phải căng nhân lực phục vụ, nhiều đăng kiểm viên làm việc với tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến năng suất. Trong khi đó, người dân xếp hàng dài chờ đợi, nóng lòng vì thời điểm này đã cận Tết Nguyên đán.

Để giải quyết tình trạng quá tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Chính phủ cho phép mở lại các trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa vì vi phạm pháp luật.

Theo ông An, nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Cục Đăng kiểm huy động được khoảng 80 nhân sự để vận hành trở lại 4 trung tâm kiểm định ở TPHCM. Tại Hà Nội, cần huy động thêm 50-60 nhân sự cho các đơn vị đăng kiểm.

Ông An cũng cho biết, bên cạnh việc huy động nhân lực từ các trung tâm đăng kiểm của Nhà nước, Cục Đăng kiểm cũng đã rà soát và dự trù khoảng 200 nhân lực đăng kiểm của các doanh nghiệp tư nhân để tăng cường cho các địa phương thiếu hụt nhân lực.

Vừa qua, Cục Đăng kiểm đã chỉ đạo các trung tâm trên cả nước làm thêm giờ, tăng ca, làm cả ngày nghỉ... giải quyết nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm nhận định đây là giải pháp tình thế và hiệu quả có hạn, sự chờ đợi của người dân cũng có hạn.

"Qua Tết, áp lực sẽ giảm dần. Tối đa sau 2-3 tháng nữa tình hình sẽ hạ nhiệt" - ông Tô An dự báo và khẳng định tình trạng quá tải đăng kiểm đang diễn ra trầm trọng một phần vì nhiều người mua ô tô mới, chu kỳ đăng kiểm thường đáo hạn vào dịp cuối năm âm lịch.

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm thông tin, toàn bộ hệ thống đăng kiểm trên cả nước đang thực hiện nghiêm, không còn dám tiêu cực. Để "rửa vết nhơ" và lấy lại niềm tin của người dân, ông Tô An cho biết Cục sẽ cải cách bộ máy, xây dựng văn hóa mới và thay đổi nhiều chính sách liên quan đến đăng kiểm trong thời gian tới.

Một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Riêng Công an TPHCM đã khám xét 13 trung tâm, khởi tố 6 vụ án với hơn 50 bị can. Ở Hà Nội, công an cũng đã điều tra tại 10 đơn vị.

Cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm, trong đó 196 đơn vị hoạt động theo hình thức xã hội hóa, 64 đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải và 20 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các địa phương có số trung tâm lớn là Hà Nội (31 trung tâm), TPHCM (19 trung tâm), Bình Dương (11 trung tâm), Thanh Hóa (9 trung tâm), Nghệ An (9 trung tâm).