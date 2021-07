Son Ye Jin tái xuất màn ảnh giữa tin đồn kết hôn với nam chính ở 'Hạ cánh nơi anh'

TPO - Giữa tin đồn kết hôn với Huyn Bin khiến công chúng xôn xao, Son Ye Jin thông báo trở lại màn ảnh gây chú ý.

Sau “cơn sốt” Hạ cánh nơi anh, cặp đôi Son Ye Jin và Huyn Bin thu hút sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, gần đây rộ tin đồn cặp đôi sắp kết hôn vào 2022.

Trong lúc đó, phía công ty MSTeam Entertainment bất ngờ thông báo “chị đẹp” Son Ye Jin quyết định trở lại màn ảnh với bộ phim 39. 39 cũng là dự án đầu tiên của Son Ye Jin làm việc với đài JTBC sau 3 năm kể từ bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”. Thông tin người đẹp 39 tuổi rục rịch tái xuất màn ảnh nhỏ nhanh chóng trở thành chủ đề lớn trên các phương tiện truyền thông.” – phía công ty thông báo.

Theo đó, bộ phim 39 do đạo diễn Kim Sang Ho đạo diễn, xoay quanh câu chuyện thường ngày trong cuộc sống và tình cảm của bộ ba quý cô là bạn thân thiết và sắp bước sang tuổi 40. Theo tờ Starnews cho hay dàn diễn viên 39 vẫn đang được casting. Các diễn viên Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun, Ahn So Hee... cũng đang cân nhắc tham gia. Bộ phim sẽ chính thức khởi quay vào tháng 8 tới.

Tại bộ phim này, nữ chính Son Ye Jin vào vai một bác sĩ da liễu tại một phòng khám ở Gangnam. Cô là hình mẫu phụ nữ trưởng thành, giàu có trong gia đình có điều kiện. Vai diễn của mỹ nhân 8X trong 39 được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với nhân vật Yoon Se Ri mà cô đóng trong Hạ cánh nơi anh. Cả hai có bối cảnh giàu sang và không lo lắng gì về vấn đề tiền bạc hay công việc.

Về nam chính sánh đôi cùng “chị đẹp”, phía nhà sản xuất vẫn giữ bí mật tới phút cuối cùng. Tuy nhiên, phần đông khán giả đều hi vọng nam chính sẽ chính là bạn trai của cô, để cặp đôi có thể tạo thêm “bom tấn” tiếp theo trong điện ảnh Hàn.

Son Ye Jin (1982) là nữ diễn viên nổi tiếng trong giới điện ảnh Hàn Quốc. Ở tuổi 39, nữ diễn viên sở hữu trong tay loạt bộ phim hot với vị trí nữ chính như The Classic, Summer Scent, A Moment to Remember và April Snow. Trong đó, bộ phim Hạ cánh nơi anh trở thành “cơn sốt” trong suốt năm 2019-2020. Cô được giới chuyên môn đánh giá về kỹ năng diễn xuất nhờ lối diễn xuất đa dạng trong nhiều thể loại.

Về đời tư, hiện Son Ye Jin là bạn gái của nam thần Huyn Bin – nam chính của Hạ cánh nơi anh. Cặp đôi được truyền thông và khán giả Hàn dành nhiều lời cạ tụng về độ đôi đẹp khó cưỡng. Gần đây, cặp đôi rộ tin đồn sẽ kết hôn vào năm 2022 khiến đông đảo fan hồi hộp ngóng chờ.