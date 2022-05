Sơn Tùng ngừng phát hành MV mới, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục tranh cãi

TPO - MV ca nhạc vừa ra mắt cách đây ít ngày của Sơn Tùng M-TP đã tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa trên cõi mạng với nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau của giới trẻ. Sau khi nhận cơn bão chỉ trích, MV đã ngừng phát hành nhưng phản ứng của dân mạng vẫn chưa ngừng lại.

MV "There's no one at all" được Sơn Tùng ra mắt ngày 28/4, nói về tâm trạng của một chàng trai bị bỏ rơi, không người thân, thường bị bạn bè miệt thị, đánh đập. Phần lời của bài hát chủ yếu là các câu đơn chỉ hành động, với cụm "There's no one at all" được lặp đi lặp lại. Cuối MV, hình ảnh nhân vật nhảy từ lầu cao xuống đã khiến nhiều người ám ảnh và "rùng mình".

Sau khi nhận "cơn bão" chỉ trích vì hình ảnh tiêu cực, dễ gây tác động xấu đến người trẻ, hiện tại, MV "There's no one at all" không còn hiển thị trên YouTube Việt Nam, thay vào đó là dòng thông báo: "Video không có sẵn. Người tải lên không cung cấp video này tại quốc gia của bạn".

Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn tranh cãi nảy lửa về thông điệp từ MV của nam ca sĩ gốc Thái Bình.

Bạn Đỗ Quang Khải nêu quan điểm: "Nghệ thuật mang tới niềm tin vào sự tốt đẹp giữa đời sống khổ đau chứ không phải bao trùm tâm lý bi quan rồi kết thúc bằng cái chết. Cứ thử hỏi trải nghiệm của người trầm cảm đi, xem sau khi xem một video như thế người ta cảm thấy thế nào. Đừng bao biện rằng đó là nghệ thuật, nó có thể trở thành thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm".

Gay gắt hơn, bạn Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ: "Lần đầu tiên mình muốn lên tiếng về việc yêu cầu gỡ MV của ca sĩ trên các nền tảng mạng xã hội. Mình không biết ekip của Sơn Tùng có ý định gì hay muốn ra phần 2 có kết thúc nhân văn hơn. Nhưng việc cả MV toàn là hình ảnh, tâm trạng tiêu cực, đặc biệt kết thúc video còn là cảnh nam ca sĩ nhảy lầu thì thật sự rất không nên - nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.

Âm nhạc dù là nhạc buồn cũng là để con người được trải lòng và chữa lành tâm hồn, để hướng tới những điều mới tốt đẹp hơn. Chứ không phải là cứa sâu thêm vào nỗi đau và khiến người nghe tiêu cực hơn. Đó là thứ âm nhạc độc hại".

Khác với quan điểm của nhiều người, bạn Hoàng Thanh lại cho rằng: "Xem xong mình thấy rất thương và đồng cảm cho hoàn cảnh xảy ra trong MV, qua đó cảnh tỉnh bản thân rằng nên quan tâm đến những người xung quanh hơn để không ai gặp phải tình huống đó nữa. Mình nghĩ không phải ai xem xong cũng thấy tiêu cực".

Bạn Hoàng Linh thẳng thắn bày tỏ: "Giờ ai lại lấy cái danh nghệ thuật ra để bênh thì cũng chịu. Âm nhạc của Sơn Tùng hướng tới giới trẻ chứ không hướng đến bộ phận người lớn tuổi như cha mẹ. Sự sáng tạo thì không ai dám bàn nhưng cảnh ở cuối MV không khác gì xem thường tính mạng, khiến cho bộ phận giới trẻ có suy nghĩ lệch lạc về cái chết, nghĩ rằng chết đơn giản là hết chuyện".

Lập luận rõ ràng hơn, anh Việt Anh (cử nhân báo chí) cho rằng: "Việc sản xuất ra được một MV nó không dễ dàng ăn liền như mọi người nghĩ. Mọi thứ đi từ cái đầu tiên quan trọng là viết ra một bài hát, sau rồi là bước hình thành ý tưởng cho MV, xây dựng kịch bản, phối hợp nhân lực, quay, dựng... rất nhiều công đoạn, và nó không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Mình nghĩ rằng, Sơn Tùng đã chuẩn bị cho MV này từ rất lâu, có khi còn trước cả lúc những câu chuyện mang tính thời sự như rất nhiều vụ việc liên quan... xảy ra kia.

Nhưng như tất cả chúng ta đều biết với nhau rằng, thời gian gần đây, những vụ việc đau lòng đã xảy ra, đang xảy ra và có nhiều nguy cơ sẽ tiếp tục xảy ra. Đó đang là một vấn đề nóng của xã hội. Nó giống như hiệu ứng Domino vậy.

Mình là một khán giả bình thường, cũng nhấn vào MV của ST bằng sự tò mò bình thường, và trải nghiệm sản phẩm với tâm thế rất bình thường. Nhưng cái đọng lại trong đầu mình sau khi xem xong lần đầu tiên là gì: Một đứa trẻ lớn lên với tâm hồn rỉ máu, sống trong mớ hỗn độn từng ngày, không có một ai giúp đỡ anh ta, anh ta chống đối xã hội, và sau cùng, anh ta giải thoát cho mình từ một tòa nhà cao tầng?

Mấy ngày hôm nay, khắp các cõi mạng xã hội đều xem và theo dõi những tình tiết mới nhất liên quan đến việc ngưng phát hành MV của ST. Bỗng nhiên, ST lại trở thành một từ khóa viral, bất kể là tốt hay xấu, anh ta lại viral, và vẫn luôn như vậy trong suốt hơn 10 năm qua. Đến bây giờ, khi mình ngồi lạch cạch mấy dòng này, các cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra từng giây. Dù có mong muốn hay không, ST và cả ekip của mình cũng đang được nhắc đến tên, mức độ phủ sóng trên truyền thông là khủng khiếp.

Nhưng lần này cái tên ST không còn được nhắc đến vì những tranh cãi đạo nhái nữa, ST được nhắc đến vì sự u ám và tiêu cực của MV có thể gây ảnh hưởng tới giới trẻ trong thời điểm nhạy cảm này. Mình không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng theo cách này thì ST đã sai cách rồi".