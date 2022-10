Sơn Tùng M-TP có đang thách thức anti-fan?

TPO - Đoạn video intro với lời bài hát ám chỉ anti-fan là "đứa trẻ ranh" của Sơn Tùng M-TP đang nhận nhiều bàn luận của khán giả.

Ngày 7/10, Sơn Tùng M-TP thông báo trở lại đường đua âm nhạc sau gần một năm bị phạt vì ra mắt MV chứa nội dung nhạy cảm. Nam ca sĩ đăng video intro ca khúc mới dài hơn một phút, dọn đường cho ngày trở lại.

Chưa đầy nửa ngày, đoạn video intro của Sơn Tùng gây ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả đặc biệt chú ý đến đoạn nhạc có lời bài hát được cho là thách thức anti-fan:

"Bao lâu, bao lâu, bao nhiêu lâu rồi. Tên anh nằm trên đỉnh cao bao lâu rồi? Tham, sân si bao lâu rồi. Đứng từ xa nhìn ngắm thành công của anh bao nhiêu lâu rồi? Đâm sau lưng anh. Đúng là lũ trẻ ranh. Chẳng có gì hết. Chỉ thế là nhanh. Bước hết vào đây, tấp hết vào đây, làm sao cưng ngăn được ý trời (ám chỉ fandom SKY của nam ca sĩ) đây. Nuốt trôi sao được. Khi cưng nghe tên anh. Nuốt trôi sao được. Khi cưng nghe ai hô vang tên anh, tên anh Sơn Tùng M-TP".

Với một số khán giả, lời bài hát trên của Sơn Tùng là lời nhắn nhủ, đáp trả anti-fan. Đây là điều khá bất ngờ bởi từ trước đến nay, nam ca sĩ là nghệ sĩ Việt hiếm hoi "thờ ơ" với những lời chỉ trích. Giọng ca Chúng ta không thuộc về nhau gần như im lặng trước mọi phản ứng, bình luận công kích từ anti-fan. "Đây không phải lần đầu Sơn Tùng vướng scandal. Sau nhiều lần im lặng giờ đây lại gọi người khác là trẻ ranh. Nói chung là cũng khá bất ngờ", một khán giả cho ý kiến.

Ngoài ra, việc gọi anti nói chung là "trẻ ranh" của Sơn Tùng cũng không "được lòng" một số khán giả. "Anti có đủ độ tuổi nhưng gom lại gọi là trẻ ranh. Không thể hiểu được", một người dùng mạng viết.

Với một số người hâm mộ, đây là hành động khá bình thường của nam ca sĩ: "Đã đến lúc cho người khác biết cậu hiền, chọn im lặng nhưng không đồng nghĩa với việc dễ bắt nạt".

Một bộ phận khán giả lại cho rằng đây là nước đi mới của Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ luôn biết cách thu hút sự chú ý ngày trở lại. "Tính toán hay đấy. Nhưng nói chung 10 năm qua cũng phải cảm ơn anti-fan. Phải có họ thì truyền thông, tên tuổi của Sơn Tùng mới được như hôm nay", người khác bày tỏ ý kiến.

Dự án mang tên SKY Decade đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật của Sơn Tùng. Bên cạnh đoạn Intro đáp trả anti-fan, nam ca sĩ còn tung video Lời tri ân dành cho người hâm mộ cùng hai ca khúc Cơn mưa xa dần và Nắng ấm ngang qua.

Nhiều năm qua, bên cạnh những lần gây ồn ào với sản phẩm âm nhạc, Sơn Tùng không ít lần gây chú ý về đời tư, nhất là chuyện với Hải Tú và Thiều Bảo Trâm. Hồi đầu năm, MV There's No One At All vướng làn sóng tranh cãi vì có hình ảnh bạo lực, cảnh quay tự tử. Nam ca sĩ sau đó bị phạt 70 triệu đồng và phải gỡ bỏ trên nền tảng YouTube.