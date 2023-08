Sớm xây cao tốc phá thế độc đạo, không để xảy ra các vụ sạt lở như ở đèo Bảo Lộc

TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị tỉnh Lâm Đồng chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá về mức độ an toàn, nguy cơ có thể xảy ra sạt lở do khu vực này được dự báo còn có mưa, để lên phương án huy động lực lượng, biện pháp khắc phục phù hợp.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang sau khi kiểm tra, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về khắc phục sạt lở đất tại khu vực đèo Bảo Lộc.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, khó đoán định, một số đợt mưa lớn đã gây sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cục bộ, thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất gây thiệt hại lớn, làm chết 8 người, vụ sau có chiều hướng nghiêm trọng hơn vụ trước.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng đề cao cảnh giác hơn nữa, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai. Tỉnh cần chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá về mức độ an toàn, nguy cơ có thể xảy ra sạt lở do khu vực này được dự báo còn có mưa, để lên phương án huy động lực lượng, biện pháp khắc phục phù hợp.

Với các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đã phát hiện được, tỉnh phải chủ động có biện pháp cảnh báo, hạn chế người, phương tiện qua lại, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân sống trong khu vực, đồng thời chủ động tổ chức di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tới nơi ở mới an toàn.

Về kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng liên quan đến đầu tư các tuyến cao tốc, kết luận cũng nêu rõ chỉ đạo của Phó thủ tướng, yêu cầu Văn phòng Chính phủ báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tạo điều kiện ưu tiên triển khai sớm các tuyến cao tốc ở khu vực này nhằm phá thế độc đạo tuyến đường hiện hữu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho Lâm Đồng và cả khu vực Tây Nguyên.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và triển khai các dự án, Phó Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt lưu ý tính toán bảo đảm yêu cầu tiêu thoát nước, phòng chống sạt lở, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.