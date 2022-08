Sóc Trăng phát hiện trên 8.700 trường hợp vi phạm giao thông qua camera

TPO - Chưa đầy 1 tuần triển khai thực hiện camera giám sát giao thông, Công an thành phố Sóc Trăng đã phát hiện trên 8.780 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, chủ yếu là xe 2 bánh, với các lỗi chạy sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, chưa đầy 1 tuần triển khai thực hiện camera giám sát giao thông trong việc phát hiện, xử lý hành chính về vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Công an thành phố Sóc Trăng đã phát hiện trên 8.780 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, chủ yếu là xe 2 bánh, với các lỗi chạy sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Với những trường hợp này, Công an thành phố Sóc Trăng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm để nhắc nhở.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ cho biết thêm, hiện nay, thành phố Sóc Trăng có trên 120 camera đặt tại 76 điểm trên các tuyến đường. Các trường hợp vi phạm sẽ được hệ thống camera ghi hình biển số xe, phân tích lỗi vi phạm và được gửi về Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Sóc Trăng. Trước mắt là sẽ nhắc nhở, sau ngày 15/9 sẽ xử lý các trường hợp vi phạm.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng, cho biết: Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9, TP. Sóc Trăng sẽ áp dụng thí điểm “phạt nguội” vi phạm giao thông qua hệ thống camera giao thông. Trong thời gian thí điểm, người điều khiển phương tiện vi phạm sẽ được gửi thông báo lỗi, được nhắc nhở, tuyên truyền để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Thời gian áp dụng “phạt nguội” chính thức từ 0 giờ ngày 16/9/2022.

Theo ông Quận, thông qua hệ thống camera, người tham gia giao thông sẽ dễ dàng bị nhận rất nhiều lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ; chạy quá tốc độ; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường; đậu xe hè phố trái với quy định pháp luật; không đội mũ bảo hiểm; đua xe trái phép...

Những trường hợp vi phạm về an toàn toàn giao thông đều được camera ghi lại gởi về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh có chức năng tích hợp, phân tích các thông tin dữ liệu. Từ đó, lực lượng chức năng sẽ thu thập, trích xuất hình ảnh, lập hồ sơ vi phạm, phát hành thông báo cho chủ phương tiện, phối hợp với chủ phương tiện giải quyết vụ việc vi phạm…

Theo ông Quận, “phạt nguội” vi phạm giao thông là một trong những giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, xử lý những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông; đồng thời, đưa TP. Sóc Trăng đến gần với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong tương lai.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Sóc Trăng có chức năng tích hợp, phân tích các thông tin dữ liệu sẵn có, bao gồm 11 phân hệ: Phản ánh hiện trường, sổ đảng viên, kinh tế - xã hội, dịch vụ công, y tế, giáo dục, tư pháp, phần mềm giám sát thông tin trực tuyến, hệ thống camera giám sát môi trường, hệ thống camera giao thông và hệ thống camera AI (nhận diện khuôn mặt); đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành 4 phân hệ.