Sở Y tế Nghệ An đề nghị Công an điều tra việc “rò rỉ” kết quả xét nghiệm COVID-19

TPO - Sở Y tế Nghệ An vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An đề nghị điều tra việc tiết lộ thông tin về phòng chống dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ: Trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo ...có đăng bệnh án, kết quả xét nghiệm bệnh nhân COVID-19, vi phạm Luật khám chữa bệnh, đặc biệt việc “rò rỉ”, cung cấp thông tin chưa chính thống trong công tác phòng chống dịch bệnh, xét nghiệm COVID-19 đã làm cho nhân dân hoang mang và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Luật khám chữa bệnh góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm Luật khám chữa bệnh, đặc biệt là vi phạm việc cung cấp, chia sẻ kết quả xét nghiệm, bệnh án liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Tính đến sáng 19/6, Nghệ An ghi nhận 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Thu Hiền