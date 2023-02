So sánh Oppo Reno8 T 5G và Reno8 - Phiên bản nào vượt trội

Mới đây OPPO đã nâng cấp phiên bản mới cho dòng Reno8 với chiếc OPPO Reno8 T 5G. Khi so sánh OPPO Reno8 T 5G và Reno8 thì giữa hai model này có gì khác biệt? Smartphone nào đáng mua hơn ở thời điểm hiện tại? Chúng ta cùng đọc bài viết sau để tìm hiểu nhé.

Thiết kế khác biệt

Khi so sánh Oppo Reno8 T 5G và Reno8 với nhau ở yếu tố thiết kế, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai model này. Trong khi đàn anh Reno8 có vẻ ưa chuộng các góc “sắc cạnh”, trông có vẻ thô cứng hơn và cầm cũng khá cấn tay thì Reno8 T 5G lại có ngoại hình mềm mại hơn rất nhiều.

Các cạnh viền và bốn góc máy Reno8 T 5G đều được bo cong rất nhẹ, khiến máy vừa cứng cáp, vừa dễ nhìn, “nịnh mắt” hơn hẳn thế hệ đàn anh. Ở mặt sau của máy, Reno8 chọn cách bố trí ống kính và đèn Flash LED tách rời trên một khối kim loại lớn thì OPPO Reno8 T 5G lại có cách sắp đặt ống kính thông minh hơn trong một cụm hình viên thuốc vô cùng lạ mắt.

Ngoài cảm biến chính phía trên thì “ống kính” phía dưới sẽ bao gồm đèn flash LED, ống kính hỗ trợ chụp ảnh chân dung và ống kính hiển vi 40X, tất cả nằm gọn trong một ô tròn vô cùng tinh tế, tạo cảm giác “sạch” hơn so với Reno8.

Nhìn chung khi so sánh Oppo Reno8 T 5G và Reno8 thì cả hai máy đều có thiết kế vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, người viết đánh giá cao model Reno8 T 5G bởi sự mềm mại của máy sẽ phù hợp với phần đông người dùng hơn.

Màn hình hiển thị

OPPO Reno8 T 5G là model giành chiến thắng tuyệt đối khi so sánh Oppo Reno8 T 5G và Reno8 với nhau. So với đàn anh Reno8 chỉ hiển thị được 16 triệu màu cùng tần số quét 60Hz thì OPPO Reno8 T 5G có khả năng hiển thị đến 1 tỉ màu cùng tần số quét 120Hz vô cùng mượt mà trên từng thao tác chạm, cao gấp 64 lần so với Reno8.

Camera chụp ảnh

Reno8 T 5G là smartphone OPPO Reno đầu tiên được trang bị cảm biến 108MP khi so sánh OPPO Reno8 T 5G và Reno8 với nhau. OPPO Reno8 có cảm biến chính 50MP cùng 2 cảm biến phụ chụp ảnh góc siêu rộng và chụp ảnh macro 2MP.

Trong khi đó OPPO Reno8 T 5G được trang bị thông số máy ảnh cao gấp đôi đàn anh với cảm biến chính 108MP, cao nhất dòng OPPO Reno từ trước đến nay. Độ phân giải gấp đôi cho độ sắc nét ảnh tăng gấp hai lần so với trước đây.

OPPO cũng nhấn mạnh đến khả năng chụp ảnh chân dung của Reno8 T 5G khi so sánh Oppo Reno8 T 5G và Reno8. Không chỉ tăng độ sâu trường ảnh nhờ cảm biến lớn hơn, OPPO còn bổ sung hiệu ứng Bokeh Flare theo thời gian thực nhờ vào phần mềm thông minh trên ColorOS.

Người dùng yêu thích chụp ảnh cận cảnh chắc chắn sẽ hài lòng với ống kính hiển vi trên OPPO Reno8 T 5G cùng khả năng zoom đến 40X, giúp đem lại những bức ảnh sáng tạo không giới hạn.

Cấu hình xử lý

Thay cho con chip flagship Mediatek Dimensity 1300 trên Reno8, OPPO lại chọn nước đi khá lạ khi dùng chip tầm trung của Qualcomm là Snapdragon 695 5G.

Mặc dù vậy OPPO Reno8 T 5G vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng từ lướt web, chụp ảnh, sử dụng mạng xã hội, video call hay thậm chí là chơi tốt các tựa game “hot” hiện nay như Liên quân mobile, Tốc chiến, PUBG, Genshin Impact,...Người dùng có nhu cầu sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc sẽ hài lòng với khả năng mở rộng RAM độc quyền trên OPPO Reno8 T 5G mới. Nó giúp nâng lượng RAM của máy đến 16GB (8GB mặc định + 8GB từ bộ nhớ ROM).

Thật khó để đánh giá máy nào tốt hơn khi so sánh OPPO Reno8 T 5G và Reno8 với nhau bởi mỗi nhóm người dùng lại có nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mua ngay Oppo Reno8 T 5G với nhiều phần quà hấp dẫn lên đến hàng triệu đồng tại: https://didongviet.vn/oppo-reno8-t.html

Nên mua OPPO Reno8 T 5G hay Reno8?

Nếu bạn yêu thích một thiết kế cứng cáp, sắc cạnh cùng cấu hình phải thuộc hàng top thì Reno8 sẽ vô cùng phù hợp để chọn mua trong lúc này.

Tuy nhiên nếu người dùng có nhu cầu đa dạng hơn, vừa muốn chụp hình đẹp, vừa muốn chơi game mượt mà và chạy tốt các ứng dụng hàng ngày thì OPPO Reno8 T 5G sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lý ở thời điểm hiện tại.

Thiết kế mềm mại, sang trọng của OPPO Reno8 T 5G cũng là ưu điểm thu hút khách hàng khi so sánh Oppo Reno8 T 5G và Reno8 với nhau. Dù là dân văn phòng, các bạn trẻ “Gen Z” hay khách hàng lớn tuổi đều dễ dàng bị thiết kế mới của Reno8 T 5G thu hút.

Mua OPPO Reno8 T 5G ở đâu?

Hệ thống bán lẻ Di Động Việt hiện đang phân phối chính hãng điện thoại OPPO Reno8 T 5G. Không chỉ được tiếp cận với sản phẩm OPPO chính hãng, giá hợp lý, khi mua điện thoại tại Di Động Việt quý khách còn được hưởng các đặc quyền sau:

• Được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên đạt quy chuẩn

• Được dùng thử sản phẩm trước khi chọn mua

• Tham gia Trade-in thu cũ đổi mới với nhiều khuyến mãi vô cùng hấp dẫn

• Hỗ trợ thanh toán trả góp thủ tục nhanh chóng - đơn giản

• Nhiều chương trình khuyến mãi mỗi ngày

Để tìm hiểu thêm về OPPO Reno8 T 5G có gì mới và chương trình bán hàng, các bạn đừng ngại liên hệ ngay Hotline 1800.6018 (miễn phí) hoặc truy cập website, Fanpage, Zalo, Instagram , Youtube của Di Động Việt để được giải đáp nhanh nhất.