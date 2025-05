Sở Nội vụ Hà Nội được giao sắp xếp trụ sở các xã, phường

TPO - Sở Nội vụ có nhiệm vụ xác định nơi đặt trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của từng xã, phường mới. Trong khi Sở Tư pháp chịu trách nhiệm các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực hộ tịch...

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 268 truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị các sở, ngành; quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC), kết thúc hoạt động của ĐVHC cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm sau sắp xếp ĐVHC cấp xã mới đi vào hoạt động thông suốt.

Theo lĩnh vực phân công, các sở, ngành rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, chủ động tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND thành phố phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương cấp xã theo quy định.

Ông Trần Sỹ Thanh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố triển khai các nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi sắp xếp lại đơn vị hành chính; thống kê hồ sơ quản lý chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội để bàn giao về đơn vị hành chính cấp xã mới; lập mới hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp năm 2025 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định trung tâm hành chính - chính trị các xã, phường; nơi đặt trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của từng xã, phường mới.

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định; các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực hộ tịch, việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan công tác hộ tịch khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp xã.

Sở Tài chính tham mưu rà soát, thống kê, quyết định bố trí trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của các xã, phường; ban hành phương án quản lý, khai thác, sử dụng trụ sở của các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn dôi dư sau sắp xếp ĐVHC; hướng dẫn việc thanh, quyết toán; điều chuyển các dự án đầu tư công do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư về thành phố hoặc về UBND các xã, phường quản lý; việc quyết toán ngân sách cấp huyện và giao dự toán ngân sách cấp xã mới thành lập; các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới ĐVHC...

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc thanh, quyết toán; điều chuyển hợp đồng thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận, huyện, thị xã hiện nay về thành phố hoặc về UBND các xã, phường quản lý...

Công an thành phố hướng dẫn thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu, thay đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử; về lý lịch tư pháp; việc rà soát, cung cấp số liệu về nhân khẩu thực tế tại ĐVHC cấp xã; xây dựng phương án rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở, lực lượng công an các xã, phường mới thành lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.