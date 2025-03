Sơ khảo khu vực phía Bắc: Ngày sắc đẹp và trí tuệ Việt Nam tỏa sáng

Trước Vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức chủ động liên hệ với từng thí sinh để giải thích về thể lệ, điều kiện dự thi và các quy trình kiểm tra nhân trắc học. “Chúng tôi muốn các thí sinh hiểu rõ rằng, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là một sân chơi nhan sắc mà còn là một hành trình chuyên nghiệp, đặt sự công bằng, tôn trọng thí sinh lên hàng đầu, để mỗi người trong số họ đều có quyền lên tiếng và được lắng nghe”, bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Thí sinh, chia sẻ.

Đặc biệt, tại vòng kiểm tra nhân trắc học, phần thi quan trọng để đảm bảo tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên của Hoa hậu Việt Nam, thí sinh có quyền phản hồi ngay nếu có bất kỳ thắc mắc nào về kết quả đo lường. Bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng có những trường hợp chỉ số cơ thể có thể thay đổi nhẹ do nhiều yếu tố khách quan. Vì vậy, Ban tổ chức luôn sẵn sàng giải thích rõ ràng về phương pháp đo lường, tiêu chuẩn dụng cụ và giúp thí sinh hiểu lý do nếu có sự chênh lệch nhỏ so với số đo mà họ tự kiểm tra trước đó”.

Sự tương tác hai chiều này một mặt giúp thí sinh cảm thấy an tâm hơn khi bước vào các vòng thi, mặt khác nó khẳng định sự chuyên nghiệp, minh bạch của Ban tổ chức. “Nhiều thí sinh sau khi hoàn thành kiểm tra nhân trắc đã bày tỏ sự hài lòng và gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ngay cả khi họ không được đi tiếp”, Trưởng Tiểu ban Thí sinh nói.