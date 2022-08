Sổ hộ khẩu nào sẽ bị công an thu hồi?

TPO - Không phải tất cả các hộ khẩu của người dân TPHCM khi tham gia giao dịch đều bị công an thu hồi. Việc thu hồi chỉ được thực hiện với sổ hộ khẩu có thông tin thay đổi.

Thông tin trên được thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo diễn ra chiều 11/8 tại Trung tâm Báo chí.

Theo ông Hà, từ khi Bộ Công an ban hành Thông tư 55 có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 đến nay, Công an TPHCM đã giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú. Điều này dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu nên công an thành phố đã thực hiện thu hồi 56.586 sổ hộ khẩu theo quy định.

“Chúng tôi giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú, nhưng đăng ký thường trú này có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. Thông tin thay đổi nên sổ hộ khẩu cũ không có giá trị, đúng ra chúng tôi cập nhật và cấp lại sổ hộ khẩu mới nhưng không cấp lại mà cập nhật vào dữ liệu quốc gia dân cư. Do đó chỉ có những trường hợp thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì mới thu hồi chứ không phải tất cả các trường hợp đều phải thu hồi sổ hộ khẩu” - ông Mạnh Hà nói.

Đối với những trường hợp đổi thông tin trong sổ hộ khẩu mà chưa có căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, đại diện công an thành phố cho biết đã giải quyết cấp giấy xác nhận thông tin cư trú cho 32.417 trường hợp. Người dân có thể gửi đề nghị cấp giấy xác nhận đến cơ quản lý trên cả nước, hoặc qua cổng thông tin điện tử quốc gia. Tất cả các cơ quan Nhà nước về cư trú trên cả nước có thể cấp, chứ không chỉ có cơ quan công an nơi cư trú, thời gian cấp trong 3 ngày làm việc.

Theo Thượng tá Mạnh Hà, khi người dân có thẻ CCCD gắn chíp thì đây là giấy tờ pháp lý duy nhất về cư trú để làm các thủ tục hành chính mà không cần phải xin giấy xác nhận. Như vậy, khi không có sổ hộ khẩu thì chỉ cần CCCD gắn chíp là đủ. Khi chưa có CCCD gắn chíp thì có một số thủ tục yêu cầu giấy xác nhận nơi cư trú.

Phân tích của ông Lê Mạnh Hà chỉ ra, khi người dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp thì cơ quan công an cũng sẽ không thu hồi sổ hộ khẩu nếu thông tin trong sổ hộ khẩu đó không thay đổi. Tuy nhiên, đến hết năm 2022 sổ hộ khẩu cũng không còn có giá trị giao dịch nữa.

Công an thành phố khuyến cáo người dân nên nhanh chóng làm thẻ CCCD gắn chíp cho mình để sử dụng, tham gia các giao dịch và giúp công an thành phố hoàn thành nhiệm vụ Bộ Công an giao phải giải quyết xong việc cấp CCCD gắn chíp trong tháng 8/2022.