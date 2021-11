Số ca mắc COVID-19 tại công ty hơn 8.000 lao động tiếp tục tăng, chưa rõ nguồn lây

TPO - Hai cơ sở của công ty sản xuất giày Uy Việt ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh này có dịch tễ phức tạp, chưa xác định rõ nguồn lây.

Ngày 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã xác định 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 và thêm 8 mẫu gộp dương tính tại công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt (Khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu). Lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu tiếp tục tổ chức truy vết F1, F2 liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 tại công ty này.

Trước đó vào sáng 6/11, Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt phối hợp với Phòng khám Đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu xét nghiệm nhanh COVID-19 định kỳ cho toàn bộ người lao động gồm 4.456 công nhân.

Từ 9-11h cùng ngày, trong quá trình xét nghiệm nhanh cho 1.371 công nhân thuộc phân xưởng C và B, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu phát hiện 24 trường hợp tại phân xưởng C có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính. Công ty đã đưa 24 ca nghi nhiễm này vào khu vực cách ly tạm thời; khử khuẩn toàn bộ khu vực xét nghiệm phân xưởng C và nhà ăn.

Vào ngày 5/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng phát hiện ổ dịch phức tạp, chưa xác định rõ nguồn lây tại Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt (Khu công nghiệp Đô thị Sonadezi Châu Đức). Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân của công ty này.

Trong 8 trường hợp dương tính trên có 7 công nhân sinh sống tại huyện Châu Đức và 1 công nhân còn lại sinh sống tại thị xã Phú Mỹ. Qua truy vết, xác định có 540 ca F1 trên tổng số 3.600 công nhân của công ty đã được đưa đi cách ly tập trung; hơn 3.000 công nhân còn lại là F2, thực hiện cách ly tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định, ổ dịch xuất hiện tại 2 cơ sở của Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt là ổ dịch phức tạp, có số lượng công nhân rất lớn, sinh sống tại nhiều địa phương.

Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt có 2 cơ sở đóng tại huyện Châu Đức và thành phố Vũng Tàu, tổng số lao động tại 2 cơ sở lên đến hơn 8.000 lao động.