Smoovy – Sản phẩm chăm sóc cơ thể dành cho phụ nữ gây 'sốt' trên Shopee với hơn 20.000 lượt bán

Dung dịch chăm sóc phụ nữ Smoovy – tiên phong ứng dụng “hoạt chất thế hệ mới” – đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng” trên Shopee với hơn 20.000 lượt bán. Sản phẩm đến từ thương hiệu dược Việt có hơn 20 năm kinh nghiệm, ghi điểm nhờ công thức hiện đại, phù hợp thể trạng phụ nữ Việt và hàng nghìn đánh giá tích cực.

Hiện tượng local brand trên sàn thương mại điện tử

Thị trường TMĐT Việt Nam thời gian gần đây chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của các local brand – những thương hiệu Việt phát triển dành riêng cho người tiêu dùng trong nước. Ở phân khúc sản phẩm chăm sóc phụ nữ, Smoovy gây chú ý khi đạt hơn 20.000 lượt bán chỉ sau thời gian ngắn có mặt trên Shopee.

Điểm cộng của Smoovy đến từ thiết kế tinh tế, giá thành hợp lý và đặc biệt là nền tảng uy tín của Công ty Dược Meracine – doanh nghiệp hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm – chăm sóc sức khỏe.

Bước đi bài bản của một thương hiệu Việt

Trước khi ra mắt trên Shopee, Smoovy được đầu tư nghiên cứu trong nhiều năm. Meracine nhận thấy phần lớn sản phẩm hiện có trên thị trường đều nhập khẩu hoặc mô phỏng công thức ngoại, chưa thật sự phù hợp khí hậu nhiệt đới và thói quen sinh hoạt của phụ nữ Việt.

Nhằm mang đến lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn, đội ngũ dược sĩ của Meracine phát triển công thức thế hệ mới với tiêu chí: làm sạch nhẹ nhàng – hỗ trợ kháng khuẩn – giảm mùi – dưỡng ẩm. Từ đó, Smoovy ra đời với sứ mệnh “Thương hiệu vì sức khỏe phụ nữ”.

Bộ sản phẩm Smoovy – chuyên biệt cho từng nhu cầu

Smoovy hiện có 4 dòng sản phẩm, đáp ứng các nhu cầu chăm sóc hằng ngày và hỗ trợ khi cần thiết:

• Smoovy 24h: Khử mùi suốt 24 giờ, hương thơm quyến rũ.

• Smoovy Anti-F: Hỗ trợ giảm khó chịu do nấm, đã được kiểm nghiệm tại Viện Pasteur.

• Smoovy Hồng: Hương hoa nhẹ nhàng, phù hợp sử dụng mỗi ngày.

• Smoovy Cool: Cảm giác tươi mát, sạch thoáng – đặc biệt phù hợp mùa hè.

Tất cả sản phẩm đều được sản xuất tại nhà máy Meracine đạt chuẩn FDA, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Bộ 4 sản phẩm Smoovy phù hợp cho từng nhu cầu

20.000 lượt bán – hàng nghìn đánh giá tích cực

Không chỉ dẫn đầu về doanh số, Smoovy còn nhận được lượng phản hồi lớn trên Shopee Mall.Những phản hồi 5 sao xuất hiện dày đặc, trở thành “bảo chứng” cho chất lượng của sản phẩm.

Cách mua Smoovy chính hãng trên Shopee

Để mua đúng sản phẩm chính hãng:

1. Mở Shopee và tìm “Meracine”.

2. Chọn dòng sản phẩm phù hợp (24h, Anti-F, Hồng, Cool).

3. Kiểm tra logo Shopee Mall màu đỏ.

4. Thêm vào giỏ hàng và áp mã ưu đãi.

Mua tại Shopee Mall giúp khách hàng được đổi trả dễ dàng, freeship và nhiều ưu đãi độc quyền.

Smoovy nhận về hàng loạt bình luận 5 sao chứng minh chất lượng

Smoovy – Lựa chọn của phụ nữ hiện đại

Không chỉ là dung dịch chăm sóc phụ nữ, Smoovy là minh chứng cho sự trưởng thành của các thương hiệu Việt: nghiên cứu nghiêm túc, chất lượng đạt chuẩn quốc tế và có sức cạnh tranh mạnh trên TMĐT.

Từ một sản phẩm được phát triển riêng cho phụ nữ Việt, Smoovy đã vươn lên trở thành local brand nổi bật trên Shopee với hơn 20.000 lượt bán. Với công thức thế hệ mới và cam kết “Thương hiệu vì sức khỏe phụ nữ”, Smoovy mang đến giải pháp chăm sóc an toàn – dịu nhẹ – hiệu quả cho cuộc sống tự tin mỗi ngày.

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Hotline tư vấn: 19006436

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Meracine

Website: https://www.smoovy.com.vn

TikTok: https://www.tiktok.com/@smoovy.vietnam