Slovakia sẽ buộc Tây Ban Nha chia điểm

TP - Sau đội tuyển Anh thì Tây Ban Nha là đội bóng với rất nhiều cầu thủ nổi tiếng mà Á hậu Huyền My hâm mộ tại Euro 2020.

Vốn nổi tiếng là một "fan cuồng" của Chelsea nên Á hậu Huyền My dành nhiều tình cảm cho đội tuyển Anh tại Euro năm nay. Trước đó, tại trận đấu giữa Anh và Croatia hôm 13/6, Huyền My đã dự đoán đúng tuyển Anh giành chiến thắng.

Á hậu Việt Nam 2014 cho biết đêm nay cô sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu tại lượt cuối của bảng E, đặc biệt là dành sự cổ vũ cho tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu với Slovakia vào lúc 23h đêm.

Chia sẻ về dự đoán tỷ số của trận đấu này, Huyền My cho biết: “Tây Ban Nha là đội bóng mà My cũng đã thích từ lâu tại các giải đấu lớn như Euro, World Cup. Dàn cầu thủ đình đám của Tây Ban Nha cho đến nay vẫn còn gây sức hút rất lớn với các fan môn thể thao vua trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, trận đấu với Slovakia đêm nay hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng vì các cầu thủ Slovakia đã thể hiện phong độ rất tốt tại Euro năm nay. Chính vì thế, My dự đoán tỷ số của trận đấu này sẽ là 1-1”.