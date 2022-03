Siu Black: Cuộc sống đang tươi trở lại

Chuyện khiến chị Siu cảm thấy “nhẹ lòng” nhất cho đến thời điểm này là việc đã có thể quay trở lại những sân khấu lớn và cất tiếng hát “cho thỏa đam mê” như mong ước lâu nay.

Siu Black biểu diễn ca khúc "Bài ca trên đồi"

Trước đó, thời gian nghỉ dịch, “Họa mi núi rừng” chỉ hát ở những sân khấu nhỏ tại địa phương, mục đích chính là để đỡ nhớ nghề và có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình. Khi từ bỏ Sài Gòn về Kon Tum ở ẩn, Siu Black và gia đình sinh sống bằng công việc trồng trọt, chăn nuôi như đa phần những người nông dân khác. Công việc này chỉ đủ ăn, không dành ra bao nhiêu tiền. Có những ngày, cả gia đình chị chỉ tiêu 50 ngàn đồng, cuộc sống cứ quẩn quanh.

Một điều ít người biết, Siu Black là người Ba Na theo chế độ mẫu hệ, nghĩa là trong gia đình chị là “trụ cột” chứ không phải chồng giống như mô hình gia đình người Kinh. Cho nên áp lực kinh tế đối với Siu Black cũng nặng nề hơn.

Siu Black của hiện tại

Thời gian đó, rất ít người nghĩ Siu Black có thể lại tiếp tục xuất hiện trên sân khấu hay sóng truyền hình sau scandal vỡ nợ của chị. Siu mất giọng, bệnh tật và trầm cảm tưởng như không qua khỏi.

Khi trở lại tham gia huấn luyện Rock Việt, vừa rồi, mở đầu tập 5, Siu Black đã tặng một món quà tinh thần đặc biệt khiến khán giả vô cùng thích thú. "Nữ hoàng rock rừng" khoe chất giọng đầy nội lực, trình diễn ca khúc hit một thời mang tên “Bài ca trên đồi”. Trở lại sân khấu sau khoảng thời gian dài, giọng hát của Siu Black đã không hề khiến người hâm mộ thất vọng.

Siu Black thân thiết với Phương Thanh

Thời gian này, Siu cũng nhận được nhiều tình cảm ấm áp từ đồng nghiệp, đặc biệt, việc bắt tay làm lành với Phương Thanh khiến chị như bỏ được một gánh nặng tâm lý mà trước đó, do “sảy miệng”, mối quan hệ từng rất thân thiết của hai người gần như đóng băng. Phương Thanh hiện tại cũng đã tìm được tình mới của mình nên cả hai đều được nhận xét “nữ tính, mềm mại” hơn.

Cá tính thẳng thắn của Siu Black cũng lần nữa được mọi người trân trọng và thêm yêu chị hơn. Cụ thể, trong tập 5, phần thi của band rock Raw Diamonds với ca khúc “We don't play for free” khiến các HLV cực kỳ thích thú. Đặc biệt, tay trống của nhóm khiến cả HLV Phạm Anh Khoa lẫn chị Chanh đều cho rằng anh chàng là "con trai" thất lạc của Siu Black. Thế nhưng khi đem so sánh trên bàn cân, cảm thấy đội của “con trai” còn thiếu sót so với ba đội khác, “mẹ” Siu vẫn dứt khoát không bỏ phiếu, không vì “tình cảm tìm lại” mà thiên vị.

"Con trai thất lạc" của chị Siu

Hiện, ngoài việc tham gia huấn luyện Rock Việt, Siu Black vẫn ấp ủ một dự án âm nhạc về đề tài công giáo (khoảng 50 ca khúc). Đây là ước mơ, cũng là tâm huyết bao nhiêu năm nay của chị. Trong quãng thời gian suy sụp vì trầm cảm, chính việc đi hát ở nhà thờ đã cứu rỗi giọng hát của “họa mi núi rừng”. “Nếu không vào nhà thờ hát thánh ca, có thể tôi sẽ không bao giờ có thể hát lại được nữa”, Siu Black ngậm ngùi nhớ lại.