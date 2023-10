Siro ho của Nibifa hỗ trợ thanh phế, giảm ho ở người viêm đường hô hấp

Thời tiết chuyển mùa sang Đông làm trẻ dễ bị ho, sổ mũi, viêm và đau họng…. Các thảo dược tự nhiên như cát cánh, bạc hà diệp, … từ lâu đã được các cha mẹ tin tưởng cho trẻ sử dụng ngay khi khởi phát bệnh, giúp tiêu đờm, giảm ho và không có tác dụng phụ.

Siro ho của Nibifa được bào chế từ thảo dược tự nhiên

Cát cánh vị thuốc dân gian quen thuộc của trẻ vùng cao mỗi khi bị ho có đờm. Theo Y học cổ truyền, cát cánh có tác dụng tuyên phế khí, tán phong hàn, tấn ho, trừ đờm.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy cát cánh chứa Kikyosapogenin, đó là một chất saponin vô định hình hỗ trợ tiêu đờm và giảm ho cho người bệnh. Hiện trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,… và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam sử dụng cát cánh làm thuốc long đờm giảm ho hiệu quả.

“ Tác dụng trừ đờm của cát cánh chủ yếu là do chất saponin. Saponin có tác dụng trừ đờm nhờ cơ chế tăng phân tiết dịch ở đường hô hấp làm cho đờm loãng và dễ tống ra ngoài, đó chính là lý do vì sao cát cánh là được NIBIFA lựa chọn làm vị thuốc hoá đờm trong Thực phẩm BVSK Siro ho Nibifa”. DS Tạ Thị Hà Trang – Phó GĐ Trung tâm nghiên cứu NIBIFA (Công ty CP Dược phẩm Ninh Bình) cũng cho biết, ngoài cát cánh giúp giảm ho do có đờm, Siro ho của Nibifa còn có nhiều loại thảo dược khác như tỳ bà diệp, tạng bạch bì, bạc hà,… được phối ngũ theo lý luận và phương pháp điều trị ho của y học cổ truyền.

Nguyên liệu bào chế lên TPBVSK Siro ho Nibifa được thu hái, sơ chế thô tại các vùng chuyên canh đạt tiêu chuẩn GACP – WHO (Thực hành trồng trọt và thu hái Dược liệu sạch theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới), sau đó được vận chuyển về nhà máy tại Ninh Bình, sản xuất trong môi trường vô khuẩn của hệ thống trang thiết bị GMP – WHO, đạt tiêu chuẩn GMP thuốc.

TPBVSK Siro ho Nibifa không chỉ hỗ trợ người bệnh giảm ho, tiêu đờm mà còn có tác dụng hỗ trợ cải thiện khả năng trao đổi khí và giúp phục hồi chức năng tiết các chất tiết sinh lý, giảm đau họng cho người bị viêm đường hô hấp

Tháng 4 năm 2023, TPBVSK Siro ho Nibifa đã vinh dự nhận giải thưởng “Top 10 sản phẩm chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023”, do Viện Kinh Tế và Văn Hóa kết hợp với Trung Tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức.

Giải thưởng ghi nhận đóng góp tích cực nâng cao sức khỏe cộng đồng, những nỗ lực trong nghiên cứu khoa học, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, hiệu quả cao, của thương hiệu NIBIFA

TPBVSK Siro ho Nibifa là tâm huyết của Công ty CP dược phẩm Ninh Bình ( Nibifa). Sản phẩm hỗ trợ bổ phế, giảm đờm, giảm đau họng, khản tiếng cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn bị ho. Những người bị ho do thời tiết thay đổi, ho dai dẳng lâu ngày hoặc ho có đờm, ho khan chỉ cần dùng 15ml/1 lần/ ngày dùng 3 lần TPBVSK Siro ho Nibifa là đã có thể giảm ho, tiêu đờm. Ngoài ra, với những người đau rát họng có thể sử dụng thêm dạng viên nén ngậm Thanh phế Nibifa, sản phẩm có tác dụng giảm đau rát họng, giảm ho và tiêu đờm nhanh. *Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.