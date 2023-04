Sinh viên Xây dựng ĐH Duy Tân nhận Học bổng Hòa Bình Blue Compass có giá trị 100 triệu đồng

Cao Trần Phi Vỹ - chàng sinh viên điển trai của Khoa Xây dựng, thuộc Trường Công nghệ (SET), Đại học (ĐH) Duy Tân đã vượt qua rất nhiều ứng viên sáng giá để giành Học bổng Hòa Bình “Blue Compass” - Học bổng “La Bàn Xanh” do Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trao tặng. Phi Vỹ là 1 trong chỉ 3 sinh viên trên toàn quốc nhận được học bổng này, dù Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dành tới 20 suất Học bổng để trao cho sinh viên ngành Xây dựng hàng năm.

3 sinh viên xuất sắc trong toàn quốc nhận Học bổng Hòa Bình Blue Compass

Từ năm 2022, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai chương trình Học bổng đặc biệt Hòa Bình “Blue Compass” - Học bổng “La bàn Xanh” với thông điệp “Khai phóng chân trời mới” dành cho 20 bạn sinh viên năm 3 lên năm 4 đang theo học các ngành Xây dựng tại các trường đại học trong cả nước. Mỗi học bổng có giá trị 100 triệu đồng/suất nhằm khuyến khích sinh viên nỗ lực trong học tập, góp phần tìm kiếm và chiêu mộ những tài năng trẻ tương lai. Với bề dày 35 năm phát triển, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã đóng góp không nhỏ cho thị trường xây dựng nước nhà. Các công trình do Hòa Bình thi công phủ rộng đến 49 tỉnh thành trong cả nước và đã có mặt tại 2 quốc gia khác là Malaysia và Myanmar.

Xét tuyển Học bổng Hòa Bình Blue Compass, các ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe, bao gồm:

Điều kiện đầu vào tại thời điểm xét học bổng:

· Điểm trung bình các năm học từ 7.5 (theo thang điểm 10) trở lên, hoặc điểm trung bình tích lũy GPA từ 3.0 (theo thang điểm 4) trở lên tính tới thời điểm kết thúc năm 3.

· Tổng điểm TOEIC (2 kỹ năng) ≥600, tương đương IELTS ≥ 5.0, TOEFL IBT ≥64 (đây lại là một thử thách khá lớn với các sinh viên ngành Xây dựng).

· Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào đoàn thể, hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện, đạt các giải nghiên cứu khoa học (cấp Bộ, cấp trường).

Điều kiện tại thời điểm tốt nghiệp năm cuối:

· Duy trì điểm trung bình các năm học từ 7.5 (theo thang điểm 10) trở lên hoặc điểm trung bình tích lũy GPA từ 3.0 (theo thang điểm 4) trở lên tới khi kết thúc năm cuối.

· Tổng điểm TOEIC (2 kỹ năng) ≥700, tương đương IELTS ≥5.5, TOEFL IBT ≥ 79.

Học bổng sẽ chia làm 3 đợt nhận, kéo dài từ ngày sinh viên nhận Học bổng tới khi Tốt nghiệp Đại học.

Các ứng viên sẽ trải qua 3 vòng thi gồm:

• Vòng Duyệt hồ sơ

• Vòng Kiểm tra năng lực

• Vòng Viết bài luận và Trả lời phỏng vấn của Hội đồng Quản trị của Tập đoàn

Dù công bố sẽ trao 20 suất Học bổng Hòa Bình Blue Compass hàng năm cho sinh viên nhưng trong lần đầu tiên, chỉ có 3 sinh viên trên toàn quốc đáp ứng toàn bộ các tiêu chí của Tập đoàn đưa ra. Đó là:

• Cao Trần Phi Vỹ - sinh viên ĐH Duy Tân,

• Trương Anh Quân - sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội, và

• Ngô Nhật Tân - sinh viên ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh.

Trong đó, sinh viên Phi Vỹ của ĐH Duy Tân đã gây ấn tượng mạnh và “chinh phục” được toàn bộ Hội đồng của Tập đoàn để nhận Học bổng Hòa Bình Blue Compass có giá trị 100 triệu đồng. Phi Vỹ đang theo học năm 4 ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp tại ĐH Duy Tân. Trong suốt những năm tháng học tập ở giảng đường Duy Tân, Phi Vỹ luôn nằm trong Top các sinh viên xuất sắc nhất của Khoa. Đáp ứng đủ các tiêu chí để có được một suất Học bổng Hòa Bình Blue Compass là không hề dễ dàng, tuy nhiên, với chàng trai luôn nỗ lực không ngừng và miệt mài sáng tạo trong học tập, luôn quyết tâm hết mình để đạt được những điều mong ước, thì mọi khó khăn đều… lùi lại ở phía sau.

Với điểm GPA 3.65 và tổng điểm TOEIC (2 kỹ năng) đạt 900/990 điểm, Phi Vỹ “dễ dàng” vượt qua Vòng Xét duyệt Hồ sơ. Qua vòng thi thứ 2, Hội đồng xét tuyển kiểm tra năng lực với các bài thi IQ, EQ, kỹ năng nói và làm bài trắc nghiệm bằng tiếng Anh. Đến vòng thi thứ 3, Phi Vỹ phải “căng mình” để viết bài luận, trả lời phỏng vấn của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Bình cũng như có cơ hội gặp gỡ và trao đổi về định hướng nghề nghiệp với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Lần lượt vượt qua 3 vòng thi gắt gao, Hội đồng Xét tuyển đã lựa chọn Phi Vỹ là một trong ba ứng viên xuất sắc, bởi kiến thức, tài năng và cách ứng xử khéo léo của bản thân, xứng đáng nhận Học bổng Hòa Bình Blue Compass có giá trị 100 triệu đồng. Cuối cùng, Phi Vỹ cùng 2 sinh viên là Ngô Nhật Tân (ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh) và Trương Anh Quân (ĐH Xây dựng Hà Nội) đã tự hào bước lên sân khấu của Nhà hát Hòa Bình Tp. Hồ Chí Minh để nhận học bổng quý giá này.

Ước mơ làm việc tại tập đoàn lớn đã thành hiện thực

Mong ước trở thành một Kỹ sư Xây dựng tài năng, góp một phần sức lực trong việc kiến tạo các công trình lớn cho đất nước của Phi Vỹ đang đến ở một tương lai rất gần ngay sau khi em nhận được Học bổng Hòa Bình Blue Compass. Phi Vỹ sẽ làm việc 3 năm tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sau khi tốt nghiệp (mà không cần qua thử việc).

Bày tỏ cảm xúc sau khi nhận được suất Học bổng danh giá này, Phi Vỹ chia sẻ: “Em cảm thấy rất hạnh phúc cũng như vinh dự khi nhận được Học bổng Hòa Bình Blue Compass. Đây là một cơ hội vô cùng tốt để em phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và nỗ lực trên con đường sự nghiệp trong tương lai. Em rất biết ơn các thầy cô của Khoa Xây dựng, ĐH Duy Tân đã tận tâm giảng dạy và trang bị cho em một khối lượng kiến thức cùng nhiều kỹ năng bổ trợ vững chắc để em có thể nhận được một công việc đúng với mong ước sau khi tốt nghiệp.

Có một câu trong cuốn sách ‘Nhà Giả Kim’ mà em rất tâm đắc, đó là: ‘If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it.’ Câu này có nghĩa là nếu như bạn thật sự mong muốn có điều gì thì vũ trụ sẽ giúp bạn có được nó. Nếu như bạn thật sự tin vào một ngày nào đó bạn sẽ thành công, thì bạn sẽ thành công. Hãy cứ tin rằng điều đó có thể xảy ra. Đương nhiên, niềm tin không thì sẽ không đủ, bản thân em luôn phải hành động mỗi ngày. Chìa khóa ở đây là kiên trì mỗi ngày, cố gắng hết sức mình để biến giấc mơ thành sự thật.”

ĐẠI HỌC DUY TÂN Top 500 Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2023 & Top 100 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2022 theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE); Top 145 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2023 & Top 801-1000 Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2023 theo QS Rankings; Trường đạt kiểm định ABET của Mỹ cho khối ngành Công nghệ Thông tin, Điện-Điện tử; Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định UNWTO TedQual cho khối ngành Du lịch; Theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2023: Lĩnh vực Khoa học Máy tính thuộc Top 251-300 Thế giới; Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ thuộc Top 251-300 Thế giới; Lĩnh vực Kinh doanh & Kinh tế thuộc Top 301-400 Thế giới; Lĩnh vực Y tế, Sức khỏe thuộc Top 176-200 Thế giới; …