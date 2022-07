Sinh viên Việt giành giải xuất sắc tại tuần lễ thời trang tốt nghiệp tại Anh

Trong Tuần thời trang tốt nghiệp 2022 - Graduate Fashion Week vừa diễn ra tại Anh, hai sinh viên Việt Nam có bộ sưu tập được trình diễn trên sàn catwalk là Đào Thu Trang (SN 2000) và Đinh Xuân Tùng (SN 1999). Cả hai là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang Học viện Thiết kế và Thời trang London - Hanoi (Hanoi London College for Design & Fashion).

Để được lựa chọn giới thiệu trong Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London, Thu Trang và Xuân Tùng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, hồ sơ nghệ thuật, hình ảnh sản phẩm...

Đặc biệt, bộ sưu tập đáp ứng tiêu chí về ý tưởng độc đáo, tư duy sáng tạo và khả năng thực hiện tốt sản phẩm từ bản vẽ sketch 2D thành sản phẩm 3D. Trên sàn diễn của sự kiện, Thu Trang đã trình làng bộ sưu tập thời trang nam mang tên ZigZag, còn Xuân Tùng là bộ sưu tập Serious-Less.

Thu Trang chia sẻ, bộ sưu tập ZigZag có chất liệu chủ đạo là denim, denim chần bông kaki chần bông. Thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục thường ngày của nam giới những năm 1940 ở London kết hợp với chi tiết như dây điện, mạng nhện, ô gạch rích rắc, hình ảnh đặc trưng đường phố Việt Nam.

“Hầu hết tất cả sản phẩm thiết kế của tôi phải làm lại 2 lần, công đoạn chọn vải và thử nghiệm là khó khăn hơn cả. Tôi đã đi khắp chợ vải ở Hà Nội tìm kiếm chọn lọc hơn 20 mẫu vải nhưng chỉ có 5 mẫu vải phù hợp để hoàn thiện bộ sưu tập”, Trang nói.

Thu Trang cho biết thêm: "Tôi chọn chất liệu denim làm chất liệu chính cho bộ sưu tập này ZigZag vì theo đuổi phong cách thời trang bền vững. Khi học ở trường, tôi đã có kinh nghiệm tái sử dụng denim từ bộ sưu tập em đã thực hiện năm 2021. Với bộ sưu tập này, tôi sử dụng chất liệu denim mới để có thể tận dụng, chuyển đối chúng thành sản phẩm mới từ bộ sưu tập sau này, từ đó biến đổi, kéo dài tuổi thọ cho thiết kế”.

Còn Đinh Xuân Tùng chia sẻ, ý tưởng chủ đạo trong bộ sưu tập Serious-Less là sự "ngớ ngẩn" trong thời trang. “Khi những gì khán giả biết về thời trang đều là những khuôn khổ, tiêu chuẩn về quần áo, hình thể, giới tính, gò bó tới mức ngớ ngẩn.Tôi đã dùng chính sự ngớ ngẩn đó để tạo ra một bộ sưu tập mà không ai biết nên xếp vào hạng mục nào, dạ hội, thể thao hay tailoring, đồ nam hay đồ nữ. Tại Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London, mỗi sinh viên chỉ được chọn trình diễn bộ sưu tập gồm 3 thiết kế, nên dù muốn đưa nhiều hơn cũng không được”, Xuân Tùng chia sẻ.

Graduate Fashion Week (GFW) – tuần lễ thời trang tốt nghiệp là sự kiện trình diễn thời trang tốt nghiệp lớn nhất thế giới được tổ chức hằng năm tại London, Vương quốc Anh.

Sự kiện năm nay với hơn 15 show diễn giới thiệu hàng trăm bộ sưu tập; nhiều hội thảo chuyên đề như: cách gây dựng thương hiệu riêng, thời trang không rác thải, thời trang bền vững, talkshow với nhà mốt Jimmy Choo…

Sự kiện GFW diễn ra với mục đích giới thiệu những sinh viên thiết kế tài năng trên thế giới và kết nối họ tới các nhà tuyển dụng.

Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London có các trường thiết kế lớn ở Anh Quốc như: Nottingham Trent University, Birmingham City University, University of Bolton, Salford University, Hertfordshire University, Kingston University London, Liverpool John Moores University, Arts University Bournemouth, Northumbria University, University of Portsmouth, University of the West of England…

Ngoài ra còn sự tham gia của các trường thiết kế ở nhiều nước khác, như: The New School Parsons ở New York, Donghua University ở Trung Quốc, Bunka Fashion College ở Nhật Bản, Shenkar ở Israel, Accademia Costume & Moda ở Rome, Học viện Thiết kế và Thời trang London tại Việt Nam.