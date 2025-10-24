Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi hào hứng tham gia chương trình 'Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối'

SVO - Ngày 23/10, gần 100 sinh viên Trường Đại học Thủy lợi đã tham gia lễ phát động chương trình “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối” tại Trường Đại học Thương mại. Hoạt động nằm trong chuỗi sáng kiến do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức phân loại - tái chế rác thải nhựa trong cộng đồng sinh viên.

Lễ phát động tại Hà Nội đánh dấu bước mở rộng của chương trình sau hai năm triển khai hiệu quả tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia. Năm 2025, sáng kiến tiếp tục được nhân rộng với sự đồng hành của sáu trường đại học tại thủ đô, trong đó có Trường Đại học Thủy lợi.

ThS. Đặng Hương Giang – Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Thuỷ lợi (ngoài cùng bên phải) cùng chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và các đại biểu lên sân khấu thực hiện nghi thức phát động chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối".

Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi tham gia lễ phát động “Chai nhựa tái sinh – Hành trình tiếp nối”, lan tỏa tinh thần xanh và năng lượng tích cực.

Sinh viên Thủy lợi không chỉ tham dự nghi thức phát động mà còn chủ động tìm hiểu quy trình vận hành máy thu gom tự động BOTOL, trao đổi về mô hình “đổi rác lấy quà” - một cách làm sáng tạo góp phần giảm rác thải nhựa.

Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi tham gia chương trình với tinh thần tuổi trẻ năng động và trách nhiệm.

Hoạt động lần này cũng là dịp để thể hiện sinh viên Thủy lợi trẻ trung - tiên phong - hành động vì phát triển bền vững. Đó cũng là những giá trị luôn được nhà trường chú trọng trong giáo dục toàn diện. Thông qua việc mang chai nhựa, lon nhôm đã qua sử dụng đến điểm thu gom, các bạn trẻ đã biến hành động nhỏ thành thông điệp lớn: bảo vệ môi trường bắt đầu từ chính mỗi cá nhân.

ThS. Đặng Hương Giang – Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên cùng đoàn sinh viên Thủy lợi tại chương trình.

Sinh viên Thủy lợi tham quan cơ sở vật chất và không gian học tập của Trường Đại học Thương mại trong khuôn khổ hoạt động.

Sau hai năm triển khai thành công tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình bước sang năm thứ ba với quy mô mở rộng ra Hà Nội, đánh dấu hành trình lan tỏa thông điệp xanh đến giới trẻ Thủ đô. Trong giai đoạn này, các máy thu gom chai nhựa và lon nhôm tự động BOTOL sẽ được lắp đặt tại 6 trường đại học: Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Tài chính và Đại học Phenikaa.

Dự kiến chỉ trong tháng đầu tiên, hệ thống có thể thu nhận khoảng 85.000 vỏ chai và lon nhôm, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích thói quen phân loại - tái chế - tiêu dùng bền vững trong cộng đồng sinh viên. Sự tham gia của Trường Đại học Thủy lợi không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng phong trào mà còn thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học đường xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường.