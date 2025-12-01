Sinh viên MIT University đạt thành tích ấn tượng tại Olympic Vật lý Sinh viên Toàn Quốc 2025

Đội tuyển MIT University xuất sắc đạt giải Nhì toàn đoàn và một giải Ba cá nhân tại Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc 2025 do Hội Vật Lý Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây kỳ thi Vật lý học thuật quy mô nhất từ trước tới nay với sự tranh tài của hơn 200 thí sinh tài năng khắp cả nước.

Đội tuyển MIT University tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc 2025

Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc lần thứ XXVII – năm 2025 (SPhO 27) diễn ra từ ngày 27 đến 30/11 tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT University). Đây là cuộc thi học thuật thường niên do Hội Vật lý Việt Nam đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào Tạo tổ chức, nhằm đánh giá năng lực vật lý của sinh viên đại học thông qua ba nội dung chính: giải bài tập, thực hành thí nghiệm và trắc nghiệm.

SPhO 27 có sự tham gia của 213 thí sinh ưu tú đến từ 43 trường đại học, học viện trải dài khắp cả nước.

Các phần thi được thiết kế với mức độ yêu cầu cao và mang tính phân hóa rõ rệt. Ở phần giải bài tập, thí sinh phải vận dụng kiến thức nền tảng một cách hệ thống, kết hợp kỹ năng lập luận và mô hình hóa để giải quyết các bài toán từ cơ bản đến nâng cao. Phần thực hành thí nghiệm được đánh giá là thách thức nhất, khi đề thi được triển khai dưới dạng mở: thí sinh tự đề xuất phương án đo đạc, tiến hành thí nghiệm và xử lý dữ liệu trong thời gian giới hạn. Phần trắc nghiệm bao quát phạm vi kiến thức rộng từ cơ học, điện - từ đến một số nội dung vật lý hiện đại, đòi hỏi sự chính xác và tốc độ.

Trong không khí tranh tài liên tục suốt ba ngày, các đội tuyển đến từ nhiều trường đại học lớn đều cho biết đề thi năm nay có độ khó cao hơn các năm trước, đặc biệt là ở phần thí nghiệm. Sự cạnh tranh trở nên gay gắt hơn khi kỳ thi quy tụ nhiều đội tuyển có truyền thống mạnh như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.... Đây là những đơn vị nhiều năm liên tiếp đạt kết quả cao tại các mùa SPhO.

Đội tuyển MIT Univeristy tranh tài trong phần thi trắc nghiệm Kỳ thi SPhO 27.

Đội tuyển MIT University tham dự kỳ thi với tinh thần chủ động và được giảng viên phụ trách xây dựng lộ trình ôn tập phù hợp với cấu trúc đề thi. Hoạt động luyện tập được triển khai theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Ban Tổ chức, tập trung vào hai nhóm năng lực chính là giải quyết bài toán và thao tác thực nghiệm. Việc ôn tập diễn ra theo kế hoạch thống nhất và được duy trì xuyên suốt trước kỳ thi. Nhờ đó, sinh viên MIT University có sự chuẩn bị ổn định về kiến thức lẫn kỹ năng cần thiết.

Kết quả chung cuộc được công bố, đội tuyển Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đạt thành tích ấn tượng khi xếp hạng Nhì toàn đoàn. Ở phần thi cá nhân, một sinh viên của MIT University đạt giải Ba. Thành tích này đặc biệt có ý nghĩa khi SPhO 27 quy tụ số lượng đội tuyển đông nhất từ trước đến nay, bao gồm nhiều đội có kinh nghiệm tham dự các mùa Olympic trước. Kết quả đạt được cũng cho thấy năng lực học thuật của sinh viên MIT University và sự nhất quán trong quá trình chuẩn bị.

PGS.TS. Lâm Quang Vinh – Phó Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam và PGS.TS. Phạm Văn Song – Hiệu trưởng MIT University, Đồng Trưởng Ban Tổ chức kỳ thi trao giải cho các bạn thí sinh tham dự tại Lễ bế mạc.

Trong lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 85 giải chính thức gồm 17 giải Nhất, 30 giải Nhì và 38 giải Ba cho các thí sinh, chiếm 39,9% số thí sinh tham dự. Song song với hệ thống giải cá nhân, để cổ vũ cho phong trào Olympic Vật lý sinh viên Toàn quốc, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tiến hành vinh danh thành tích toàn đoàn với 10 đội đạt hạng Nhất, 16 đội đạt hạng Nhì, 17 đội đạt hạng Ba và các giải khuyến khích cho các cá nhân, cùng nhiều giấy khen được trao cho các thí sinh có thành tích nổi bật ở từng nội dung thi nhằm ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của các thí sinh.

Một yếu tố được nhiều thí sinh quan tâm tại SPhO 27 là chính sách ưu tiên tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP. Theo quy định này, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì và Ba tại kỳ thi sẽ được xem xét hưởng quyền lợi khi ứng tuyển vào cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Việc áp dụng Nghị định 140 khiến thành tích đạt được tại kỳ thi trở thành một lợi thế thực tế trong định hướng nghề nghiệp của sinh viên. Đối với đội tuyển MIT University, kết quả năm nay mở ra cơ hội để sinh viên đạt giải tiếp cận nhóm công việc theo chính sách ưu tiên.

PGS.TS. Phạm Văn Song – Hiệu trưởng MIT University nhận giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong việc đăng cai và tổ chức SPhO 27

Đặc biệt, Hội Vật lý Việt Nam trao Bằng khen cho MIT University, ghi nhận công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và vận hành. Thành tích tại SPhO 27 là bước tiến đáng ghi nhận đối với đội tuyển MIT University. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục củng cố các hoạt động đào tạo liên quan đến vật lý và kỹ thuật, hỗ trợ sinh viên tham gia các sân chơi học thuật quy mô quốc gia trong những năm tới.