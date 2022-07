Siêu xe Ferrari 488 biến dạng sau khi húc đổ 2 cây xanh

TPO - Chiếc xe Ferrari lưu thông trên đường bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm đổ 2 cây xanh ở Hà Nội, khiến phần đầu bị biến dạng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng nay (21/7), tại tuyến đường mới qua ngõ 45 Nguyễn Văn Linh (Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội).

Cụ thể, chiếc siêu xe được cho là bản Ferrari 488 lưu thông đến địa điểm gần Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội, bất ngờ lao lên vỉa hè đâm trúng 2 cây xanh.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bị biến dạng, túi khí bung. Sau vụ việc, chiếc xe đã được tháo biển số, tài xế cũng đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Đến 10h, lực lượng cứu hộ đã di chuyển ô tô khỏi hiện trường. Công an quận Long Biên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại Việt Nam, siêu xe Ferrari 488 GTB có khoảng gần 20 chiếc, nằm trong số những mẫu siêu xe có số lượng nhiều nhất. Rất nhiều tên tuổi trong làng chơi xe Việt đều đã và đang sử dụng Ferrari 488 GTB, có thể kể đến như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Cường "đô la", Tuấn Hưng, Minh "nhựa", Phan Thành,...

Có đặc điểm chung với các mẫu siêu xe tốc độ khác, Ferrari 488 GTB thiết kế động cơ đặt sau, do đó dưới nắp ca-pô phía trước chủ yếu là hệ thống lái, khoang chứa đồ. Do đó, trong các tai nạn đâm đụng từ phía trước, thiệt hại sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều so với các mẫu xe có động cơ đặt trước.

Được biết, một chiếc siêu xe Ferrari 488 lăn bánh tại Việt Nam có giá khoảng 16 -17 tỷ đồng.